Phó thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược.

Theo thông tin từ Báo Chính phủ, chiều 13/10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế và khoa học - công nghệ, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Công tác nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và cơ chế phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Ban Công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế chỉ đạo, điều phối công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong hai lĩnh vực kinh tế và khoa học, công nghệ. Đây là những lĩnh vực then chốt đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai những nhiệm vụ cấp bách có tính liên ngành. Ảnh: VGP.

Theo Phó thủ tướng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cần góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực bên ngoài và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận quốc tế, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần tận dụng hiệu quả những cơ hội từ các cam kết đã ký, chuyển hóa thành nguồn lực thực chất cho phát triển.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược và công nghệ giữa các nước lớn gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ có xu hướng mở rộng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các bộ, ngành.

Phó thủ tướng đề nghị các cơ quan rà soát, thống nhất phân công nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện đến hết năm 2026, bảo đảm rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả.

Tại phiên họp, các bộ, ngành thành viên báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và kết quả dự kiến đến ngày 31/12.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, các đại biểu đề xuất thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác về công nghệ và khởi nghiệp; chuyển giao, thương mại hóa công nghệ; bảo đảm an ninh công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản trị trí tuệ nhân tạo.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Kết luận phiên họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các bộ, ngành, đồng thời cho biết phiên họp đã thống nhất phân công các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên triển khai đến hết năm 2026.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ; tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược, chuỗi cung ứng và phát huy vai trò tham gia của doanh nghiệp, địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế.

Về tổ chức thực hiện, các thành viên Ban Công tác cần chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Phó thủ tướng yêu cầu duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cơ quan thành viên, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý các vấn đề liên ngành phát sinh, không chờ đến kỳ họp của Ban Công tác. Tùy tính chất công việc, các cơ quan có thể tổ chức làm việc theo từng nhóm vấn đề để bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả.

Phó thủ tướng nhấn mạnh Ban Công tác phải trở thành cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế, khoa học, công nghệ, lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả hoạt động.