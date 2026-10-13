Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Hình thành chuỗi phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng thể thao

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực thể thao, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, hướng trực tiếp vào nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, hình thành hoạt động thể chất thường xuyên. Tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm:

Chú trọng phát triển thể thao học đường nhằm nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị tập luyện và kiện toàn đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao.

Tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế, thiết bị thể thao công; đồng thời, quan tâm bố trí không gian vận động và quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới.

Thư hai, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới đầu tư đối với thể thao thành tích cao theo hướng tập trung, có trọng điểm. Hình thành chuỗi phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng thể dục, thể thao liên tục từ trường học, địa phương, cơ sở đào tạo đến đội tuyển quốc gia.

Xác định các môn thể thao, nội dung thi đấu và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế để tập trung đầu tư dài hạn, bảo đảm đồng bộ các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học và nguồn lực thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng của đào tạo, quản lý và phát triển thể thao; kết nối các cơ sở y tế, đào tạo, nghiên cứu, huấn luyện và đội ngũ chuyên gia, hình thành mạng lưới khoa học, y học, dinh dưỡng và phục hồi thể thao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc xác định danh mục các môn thể thao trọng điểm cần tập trung đầu tư trong quý IV/2026; xây dựng mô hình phát triển vận động viên đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh ở châu lục và thế giới, xây dựng chương trình phát triển dài hạn, bảo đảm các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học, phục hồi và nguồn lực thực hiện, hoàn thành trong quý II/2027.

Đối với vận động viên trọng điểm, cần rà soát cơ chế quản lý vận động viên, đội tuyển quốc gia theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quyền, rõ trách nhiệm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống nhất về thể dục, thể thao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện, phân tích thành tích, phòng ngừa chấn thương, phân bổ nguồn lực và đánh giá kết quả, hoàn thành trong quý II/2027. Việc sử dụng chuyên gia nước ngoài phải gắn với chuyển giao tri thức, đào tạo và xây dựng đội ngũ trong nước có khả năng tiếp nhận, làm chủ và kế cận.

Thứ ba, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao.

Khắc phục những hạn chế trong xã hội hóa, thu hút và sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế thể thao theo hướng tạo thêm giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, gồm đào tạo, dịch vụ, tổ chức sự kiện, bản quyền và truyền thông, du lịch thể thao, cơ sở luyện tập, trang thiết bị, y học và phục hồi thể thao, công nghệ, dữ liệu và các sản phẩm phục vụ thể thao.

Đổi mới phương thức đầu tư, quản lý và khai thác cơ sở vật chất thể thao theo hướng Nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành, Nhà nước giám sát; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế thể thao. Nghiên cứu cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù đối với các công trình thể thao quốc gia, công trình quy mô lớn ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư; xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế - xã hội trong toàn bộ vòng đời công trình; phân định rõ công trình Nhà nước trực tiếp quản lý và công trình có thể huy động khu vực tư nhân đầu tư, vận hành.

Rà soát, đánh giá mô hình hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, nhất là đối với các môn thể thao trọng điểm; phân định rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và liên đoàn, hiệp hội; cơ chế sử dụng kinh phí, huy động nguồn lực xã hội; bảo đảm quyền lợi của vận động viên, công khai, minh bạch trong tuyển chọn đội tuyển, sử dụng kinh phí và tổ chức thi đấu.

Thư tư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, đưa các định hướng của Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 70-KL/TW thành kết quả phát triển cụ thể.

Trong đó, hoàn thành rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW và các chiến lược, chương trình liên quan; phân loại rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ chậm thuộc thẩm quyền xử lý và nhiệm vụ vượt thẩm quyền cần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm chính, sản phẩm, tiến độ và điều kiện thực hiện đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả từ năm 2027.

Thực hiện theo dõi, đánh giá thường xuyên đối với các nhiệm vụ trọng tâm; định kỳ 6 tháng rà soát kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh những nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những nhiệm vụ không đạt kết quả.

Thứ năm, hoàn thiện thể chế, quy hoạch và các chương trình quốc gia, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể dục, thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi; làm cơ sở xác định các nhóm dân cư, địa bàn còn hạn chế về vận động và điều kiện tập luyện, hoàn thành trong quý II/2027.

Trong quý IV/2026, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính hoàn thiện bộ quy tắc quản trị đối với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia về chuyên môn, tài chính, nhân sự, dữ liệu, tuyển chọn và bảo vệ quyền lợi vận động viên, trách nhiệm giải trình; thực hiện phân loại, đánh giá hằng năm về năng lực của từng liên đoàn và công bố công khai, hướng tới chuyên nghiệp hóa liên đoàn trước khi chuyên nghiệp hóa thể thao.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, hoàn thiện thể chế, phê duyệt và triển khai các quy hoạch, chương trình quốc gia để cụ thể hóa các nội dung nêu trên, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ năm 2027.

Việc tổ chức thực hiện phải hướng tới kết quả cụ thể, có thể đo lường trong thực tiễn, trong đó sức khỏe, thể lực của nhân dân và thế hệ trẻ được nâng lên; tài năng thể thao được phát hiện, phát triển; nguồn lực của Nhà nước và xã hội được sử dụng hiệu quả; thành tích và vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới từng bước được nâng cao vững chắc.