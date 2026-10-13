Đà Nẵng chi gần 2.200 tỷ đồng đầu tư nhà máy xử lý rác thải và phát điện

Dự án do liên danh Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh và Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh thực hiện, có diện tích khoảng 17,186 ha tại thôn Hòa Đông, xã Núi Thành.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4642/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải và phát điện tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, tổng vốn đầu tư 2.184 tỷ đồng.

Dự án do liên danh Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh và Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh thực hiện, có diện tích khoảng 17,186 ha tại thôn Hòa Đông, xã Núi Thành. Công suất xử lý và tái chế rác thải đạt 1.215 tấn/ngày, công suất phát điện 15 MW.

Theo hồ sơ, nhà máy được định hướng với công suất thiết kế lên tới 2.000 tấn/ngày, trong đó khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt và 1.400 tấn rác thải công nghiệp thông thường, nguy hại. Ranh giới dự án gồm hai khu chức năng chính: Khu xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại (khoảng 84.536 m²) và Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt cùng các công nghệ tiên tiến khác (khoảng 86.418 m²).

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường, nguy hại; tái chế phế liệu; sản xuất, truyền tải và phân phối điện từ quá trình đốt rác. Vốn đầu tư được huy động từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoạt động dự kiến 50 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về tiến độ, các thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai và xây dựng sẽ được thực hiện từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Giai đoạn thi công, lắp đặt thiết bị và đưa vào hoạt động chính thức dự kiến từ quý III/2027 đến quý IV/2029.

Dự án được thực hiện theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm triển khai.

Việc đầu tư nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện tại khu vực Nam Quảng Nam góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn phía Nam thành phố, giảm tỷ lệ chôn lấp, tận dụng rác thải làm nguồn năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu xử lý rác theo công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ hỗ trợ giải quyết áp lực rác thải cho khu vực, đồng thời bổ sung nguồn điện sạch cho lưới điện quốc gia.