Chính thức ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm

Sự kiện có sự tham dự của ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, ông Akash Palkhiwala - Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Vận hành (CFO & COO) Tập đoàn Qualcomm cùng các lãnh đạo cấp cao của VNPT, Qualcomm, đại diện các cơ quan quản lý, đối tác chiến lược và cơ quan báo chí.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035, VNPT đặt trọng tâm vào ba trụ cột, gồm: Một là hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững, bao gồm mạng 5G/6G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và nền tảng kết nối thế hệ mới. Hai là, hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ số Make in Vietnam, phục vụ Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Ba là, công nghệ lõi do người Việt làm chủ, từ trí tuệ nhân tạo, IoT, điện toán biên đến công nghệ bán dẫn.

Lãnh đạo cấp cao của VNPT, Qualcomm và các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm

Trong đó, VQEC được định vị là trung tâm nghiên cứu – đổi mới sáng tạo tầm khu vực, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và startup công nghệ. VQEC sẽ tập trung vào phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và thiết bị điện toán AI, góp phần thực hiện tầm nhìn Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại Lễ ra mắt VQEC, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, Trung tâm VQEC có ý nghĩa đặc biệt mở ra không gian mới phát triển hạ tầng số 5G/6G, cloud, trung tâm dữ liệu, từ đó, có những sản phẩm phục vụ hệ sinh thái make in Việt Nam. Đây cũng là hạt nhân đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu – startup công nghệ trong hệ sinh thái VQEC.

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm

“Sự ra đời của Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC) đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong hành trình chuyển mình của VNPT trở thành Tập đoàn công nghệ (Techco) tiên phong của Việt Nam. Trung tâm sẽ là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu, nơi các kỹ sư của VNPT và Qualcomm cùng sáng tạo ra các thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và điện toán AI, góp phần khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và đưa sản phẩm Make in Vietnam vươn tầm quốc tế”, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Ông Akash Palkhiwala – Giám đốc Tài chính và Giám đốc Vận hành Toàn cầu (CFO & COO), Tập đoàn Qualcomm cho biết: “Tại Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và giải pháp tiên tiến, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực”

Là đơn vị công nghệ chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, VNPT Technology đảm nhiệm vai trò xây dựng và vận hành Trung tâm VQEC, hướng tới mục tiêu trở thành Authorized Design Center (Trung tâm Thiết kế Ủy quyền) của Qualcomm tại Việt Nam. Sự ra đời của VQEC là minh chứng cho khát vọng của VNPT trong việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế các sản phẩm Make in Vietnam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 8/2025, VNPT và Qualcomm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược hướng tới việc thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC). Đây là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tiếp cận và phát triển công nghệ lõi toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ số quốc tế.