Chiếc kim băng giá hơn 20 triệu đồng: Trò đùa hay triết lý kinh doanh của Prada?

Prada vừa ra mắt chiếc kim băng cài áo trị giá $775, biến vật dụng hàng ngày ở Ấn Độ thành món đồ xa xỉ. Chiếc kim băng nhỏ bé giờ đã có khoảnh khắc “tỏa sáng”.

Giống như nhiều nước ở châu Á, một gia đình ở Ấn Độ có thể tìm thấy chiếc kim băng ở bất cứ đâu: trong hộp trang sức, hộp kim chỉ, kẹp trên quần áo…để phòng hờ cho các tình huống cần kíp. Dù là sửa chiếc cạp quần hoặc tạm thời khép lại một vết rách, chiếc kim băng luôn là “bạn thân vô hình” của mọi phụ nữ Ấn Độ. Nó rẻ, đáng tin cậy, và luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất.

Nhưng giờ đây, nhờ hãng Prada, chiếc kim băng khiêm tốn này đã chính thức chuyển từ tính thiết thực sang sang trọng thuần túy.

Hãng tạo mốt đến từ Italy đã lấy vật dụng quen thuộc trong bộ đồ may vá của mọi bà mẹ Ấn Độ và nâng cấp nó theo phong cách may đo cao cấp. Chiếc “kim băng cài áo” mới của Prada, một chiếc kim băng kim loại to, quấn bằng các sợi chỉ màu sắc và được hoàn thiện với một chiếc móc Prada nhỏ xíu, có giá $775 (20,4 triệu đồng).

Con số này gần bằng giá một chiếc điện thoại cao cấp hoặc một chuyến du lịch Maldives.

Đúng như dự đoán, cộng đồng mạng Ấn Độ đang “bùng nổ”. Meme, trò đùa và những lời châm biếm tràn ngập mạng xã hội. Một số tín đồ thời trang gọi đây là “đỉnh cao của chủ nghĩa tư bản”, trong khi những người khác cho rằng đây là “bài học thương hiệu xuất sắc”. Một vài người còn đùa rằng nếu bà của họ thấy món đồ này, bà sẽ tự tạo ra dòng hàng hiệu riêng với kim băng treo trên vòng tay.

Một chiếc kim băng khác cũng gắn thương hiệu Prada. Ảnh: MSN.

Tuy nhiên, đây lại là hoạt động khá điển hình của Prada. Thương hiệu này đã xây dựng danh tiếng bằng cách biến những vật dụng bình thường thành thời trang cao cấp. Từ khuyên tai hình kẹp giấy đến túi xách lấy cảm hứng từ túi mua sắm, chỗ giỏi của Prada là khiến người ta đặt câu hỏi: “Thế nào là sang trọng thực sự?” Và chiếc kim băng cài áo này chỉ là minh chứng nữa rằng trong thế giới thời trang, sự châm biếm luôn bán được hàng.

Ở Ấn Độ, kim băng gần như là biểu tượng văn hóa. Chúng xuất hiện ở mọi nơi. Phụ nữ mang theo chúng khắp nơi – trong túi xách, ví hay kẹp vào vòng tay như một vũ khí bí mật. Nó vốn không mang yếu tố thời trang; mà là tiện lợi. Và giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một thương hiệu xa xỉ biến “mẹo vặt” giản dị này thành món đồ đáng mơ ước.

Phần hài hước nhất? Bạn có thể mua 50 chiếc kim băng từ cửa hàng văn phòng phẩm địa phương với giá chỉ 20 rupee (6.000 đồng). Thêm chút sợi chỉ màu, một món trang trí nhỏ, và đã có trong tay phiên bản kim băng “cảm hứng Prada” của riêng mình.

Một người dùng mạng dí dỏm bình luận: “Tôi hoàn toàn có thể làm món này mà không cần chiếc móc Prada”. Người khác viết: “Bà tôi làm còn đẹp hơn”.

Ý tưởng biến kim băng thành món sưu tập thiết kế nói lên nhiều điều về xu hướng thời trang hiện nay. Không chỉ là sản phẩm, mà là câu chuyện phía sau, sự táo bạo và tên thương hiệu. Prada không bán kim băng; họ bán khái niệm tái tưởng tượng những vật dụng bình thường.

Vì vậy, trong khi chúng ta vẫn dùng kim băng để vì tiện ích mà nó đem lại, ai đó đang cài chiếc “kim băng cài áo” trị giá cả chục triệu đồng lên áo của họ và gọi đó là thời trang.

Theo MSN