ChatPay từ TPBank: Khi thói quen chuyển tiền chỉ còn là một cú "paste"

Chuyển tiền không còn là một giao dịch khô khan hay phức tạp, với ChatPay trên ứng dụng TPBank, mọi thao tác trở nên dễ dàng và tự nhiên như gửi một tin nhắn.

Từ một tính năng tiên phong mang phong cách trò chuyện, ChatPay nay đã trở thành thói quen giao dịch của hàng triệu người dùng.

Khi chuyển tiền dễ như chat và còn thông minh hơn thế

Ra mắt cách đây hai năm, ChatPay đã đánh dấu một bước ngoặt khi mang phong cách trò chuyện vào giao diện chuyển tiền. Người dùng có thể dễ dàng tìm lại giao dịch cũ, cộng tổng số tiền đã chuyển hoặc đặt biệt danh cho người nhận để tránh nhầm lẫn – tất cả trong một không gian giao dịch thân thiện như chat.

Với App TPBank, chuyển tiền không chỉ cảm xúc như Chat mà còn thông minh hơn thế với AI.

“Cú hích” thực sự của ChatPay đến khi TPBank ra mắt tính năng “Paste to Pay”. Chỉ cần copy nội dung tin nhắn có thông tin chuyển tiền và dán vào ChatPay, hệ thống sẽ tự động hiểu, phân tích và điền sẵn toàn bộ thông tin: tên người nhận, số tài khoản, số tiền và nội dung giao dịch.

Với công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), ChatPay có thể đọc hiểu cả những tin nhắn chứa chữ viết tắt, lỗi chính tả hay cú pháp tự nhiên. Dù người dùng gõ “500K”, “5tr” hay “1.500.000”, ứng dụng vẫn hiểu đúng và điền chính xác. AI trên App TPBank còn có khả năng tự cộng tổng số tiền khi trong tin nhắn có nhiều khoản cần chuyển, giúp quá trình giao dịch trở nên nhanh, mượt và chính xác.

Đây được xem là một trong những ứng dụng AI thực tiễn nhất trong lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam, góp phần thay đổi thói quen chuyển tiền của người Việt theo hướng thông minh và tiện lợi hơn.

Không chỉ thông minh, ChatPay còn đảm bảo an toàn và đáng tin cậy nhờ họa tiết bảo an trên màn hình xác nhận giao dịch, giúp ngăn chặn các hành vi chụp, chỉnh sửa hay giả mạo hình ảnh chuyển tiền.

ChatPay chạm vào nhịp sống số bằng cảm xúc

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tạo ra một tính năng, mà đang kiến tạo một thói quen sống số dễ dàng, hiện đại và đầy cảm xúc. ChatPay là minh chứng cho việc công nghệ ngân hàng có thể gần gũi, cá nhân hóa và truyền cảm hứng – thay vì chỉ là công cụ giao dịch”.

Không chỉ dừng ở sự tiện lợi, ChatPay còn mang đến trải nghiệm cảm xúc trong từng giao dịch. Từ việc chuyển tiền cho người bán hàng online, chia tiền ăn chung với bạn bè, đến gửi lời chúc sinh nhật – ChatPay đã trở thành một phần của nhịp sống số người Việt, nơi công nghệ gắn kết con người nhiều hơn.Cùng với sức nóng của chương trình âm nhạc thực tế “Em xinh Say Hi”, TPBank mang đến bộ thiệp ChatPay phiên bản “Em Xinh” khiến cộng đồng mạng “xỉu up xỉu down”.

TPBank gây sốt với bộ thiệp ChatPay phiên bản “Em Xinh”.

Nếu trước đây, ChatPay ghi dấu ấn với khả năng chuyển tiền kiểu trò chuyện, thì nay người dùng còn có thể gửi kèm thiệp in hình idol như Phương Ly, Orange, 52Hz cùng lời nhắn ngọt ngào: “Có cô nàng Orange gửi bạn ly trà sữa đây!”.Người nhận – khi cũng sử dụng ChatPay – sẽ thấy tấm thiệp hiện lên ngay trong khung chat, biến mỗi giao dịch tài chính thành một hành động gắn kết và đầy cảm xúc.

Đại diện TPBank chia sẻ: “Chúng tôi muốn biến những giao dịch vốn khô khan thành những khoảnh khắc giàu cảm xúc và ý nghĩa.” Sự kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc giúp ChatPay khẳng định vị thế “chuẩn chất Xinhiu” vừa tiện ích, vừa nhân văn, đúng tinh thần “Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh” của TPBank.

Sự kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc giúp ChatPay khẳng định vị thế “chuẩn chất Xinhiu” và được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Không chỉ được yêu thích trong nước, ChatPay còn gây tiếng vang quốc tế khi được The Asian Banker vinh danh với giải thưởng "Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025". Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực tiên phong của TPBank trong việc kết hợp hài hòa giữa AI, cảm xúc và tính xã hội trong tài chính số, khẳng định vị thế ngân hàng sáng tạo hàng đầu khu vực.

Với ChatPay, TPBank không chỉ đang thay đổi cách khách hàng chuyển tiền, mà còn định nghĩa lại cách ngân hàng kết nối với cảm xúc con người trong kỷ nguyên số.