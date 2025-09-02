Các khối diễu binh di chuyển vào khu vực chuẩn bị, người dân hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh"

Tổng thuật lễ diễu binh, diễu hành A80

LIVE Các khối diễu binh di chuyển vào khu vực chuẩn bị, người dân hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh"

Nhóm PV
Nhóm PV
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30, ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. Ngay lúc này, người dân đã tập trung dọc các tuyến đường Hà Nội để chờ xem sự kiện A80.

Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:

- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng

- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:

+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn+ Khối đi bộ:

Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.

+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.

+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:

Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.

- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

Pháo lễ nổ giòn trong tiếng hát quốc ca hùng tráng

Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 phát đại bác rền vang chính thức mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình

Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người từng bắn rơi 6 máy bay trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại diện thắp đuốc lên đài lửa.

Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của kẻ thù, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm A80.

Trước lễ duyệt binh, 2.000 diễn viên Đoàn nghệ thuật trống hội Quốc gia biểu diễn tiết mục Trống hội non sông. Màn biểu diễn với ý nghĩa thể hiện bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình VTV1
Một trong những phần được mong chờ trong lễ diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của lực lượng Không quân, với sự góp mặt của các trực thăng, phi đội máy bay vận tải CASA, chiến đấu cơ Yak-130, máy bay huấn luyện L-39NG, máy bay chiến đấu hiện đại như "hổ mang chúa" Su-30MK2. Trong ảnh, các phi công chuẩn bị cất cánh.
Lực lượng chức năng thu gom rác từ người dân chờ xem diễu binh trên vỉa hè đường Liễu Giai

Trước giờ diễn ra buổi lễ diễu binh, duyệt binh, các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn rác xung quanh các vị trí của người dân tập trung hai bên đường, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.

IMG_0956.jpeg
Vỉa hè trước bệnh viện Xanh Pôn chặt kín người dân với cờ đỏ sao vàng.
IMG_0955.jpeg
Sau nhiều đêm "cắm chốt" trên vỉa hè, người dân vẫn phấn khởi chờ phút được tận mắt chứng kiến các đoàn diễu binh, diễu hành. Chị Nguyễn Thị Thùy (giữa) đến từ huyện Đan Phượng cũ cho biết chị đã đến vỉa hè đường Liễu Giai từ 18h ngày 31/8 để đợi Lễ duyệt binh, diễu binh. Trải qua 2 buổi tối dù vất vả nhưng chị cảm thấy rất vui và tự hào khi được chờ đợi để tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước.
IMG_0957.jpeg
Tại khu vực phố Giang Văn Minh - Kim Mã, một người dân gặp vấn đề sức khỏe được lực lượng chức năng hỗ trợ y tế.

Bùi Thủy

Tại lễ kỷ niệm năm nay, nhiều chỗ ngồi đã được bố trí, ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi lễ.

IMG_0961.jpeg
Trong dịp này, Công an TP Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên hay phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương.
IMG_0959.jpeg
Các cựu chiến binh, người cao tuổi được lực lượng chức năng bố trí ghế ngồi, ưu tiên vị trí xem diễu binh, diễu hành.
w-cahat1-141.jpg
Chiến sĩ quân đội giao lưu cùng người dân chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: VietNamNet
w-1cuuchienbinh-131.jpg
Các cựu chiến binh cầm ảnh Bác Hồ chờ xuyên đêm để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: VietNamNet
Hơn 16.300 quân nhân quân đội và công an tham gia lễ diễu binh, diễu hành hành quân vào khu vực tập kết ở Quảng trường Ba Đình lịch sử.

w-2-dieubinh-275.jpg
Ảnh: VietNamNet
Hơn 4h30 sáng 2/9, các chiến sĩ quân đội di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh.

Trong khi đó, vỉa hè tại nút giao phố Giang Văn Minh - Kim Mã đã không còn một chỗ trống khi người dân tập trung tại đây để chờ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Theo lịch trình, gần như các đoàn đi bộ đều di chuyển qua nút giao này.

IMG_0945.jpeg
IMG_0946.jpeg
Nhiều người dân đã "cắm chốt" tại đây từ 1/9, thậm chí có người còn đến từ ngày 31/8 để giữ chỗ chờ xem diễu binh.
Khối Nghi trượng và các đại biểu, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã di chuyển qua Quảng trường Ba Đình để vào khu vực tập kết.

9.jpg
Hơn 4h sáng, người dân tập trung bên đường Liễu Giai chào đón các đoàn xe chở lực lượng tham gia duyệt binh diễu binh di chuyển vào Quảng trường Ba Đình. Họ đã tập trung tại đây từ ngày 1/9 để chờ đón giây phút được xem diễu binh, diễu hành.

10.jpg
Khoảng 3h15 rạng sáng nay 2/9, xe tăng và khối bánh xích đã bắt đầu di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh, diễu hành sáng nay. Trên đường di chuyển, các chiến sĩ thuộc các khối nghiêm trang chào người dân trắng đêm chờ xem diễu binh, diễu hành.

Người dân hò reo chào đón các khối bánh xích di chuyển vào vị trí chuẩn bị.
1.jpg
3.jpg
4.jpg
e293710b3a01b15fe810.jpg
Người dân hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh" chào đón các đoàn diễu binh

