Các khối diễu binh di chuyển vào khu vực chuẩn bị, người dân hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh"

Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:
- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn+ Khối đi bộ:
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:
Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Pháo lễ nổ giòn trong tiếng hát quốc ca hùng tráng
Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 phát đại bác rền vang chính thức mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình
Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của kẻ thù, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm A80.
Trước giờ diễn ra buổi lễ diễu binh, duyệt binh, các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn rác xung quanh các vị trí của người dân tập trung hai bên đường, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.
Bùi Thủy
Tại lễ kỷ niệm năm nay, nhiều chỗ ngồi đã được bố trí, ưu tiên cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi lễ.
Hơn 16.300 quân nhân quân đội và công an tham gia lễ diễu binh, diễu hành hành quân vào khu vực tập kết ở Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Hơn 4h30 sáng 2/9, các chiến sĩ quân đội di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh.
Trong khi đó, vỉa hè tại nút giao phố Giang Văn Minh - Kim Mã đã không còn một chỗ trống khi người dân tập trung tại đây để chờ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Theo lịch trình, gần như các đoàn đi bộ đều di chuyển qua nút giao này.
Khối Nghi trượng và các đại biểu, các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã di chuyển qua Quảng trường Ba Đình để vào khu vực tập kết.
Hơn 4h sáng, người dân tập trung bên đường Liễu Giai chào đón các đoàn xe chở lực lượng tham gia duyệt binh diễu binh di chuyển vào Quảng trường Ba Đình. Họ đã tập trung tại đây từ ngày 1/9 để chờ đón giây phút được xem diễu binh, diễu hành.
Khoảng 3h15 rạng sáng nay 2/9, xe tăng và khối bánh xích đã bắt đầu di chuyển vào khu vực tập kết chuẩn bị diễu binh, diễu hành sáng nay. Trên đường di chuyển, các chiến sĩ thuộc các khối nghiêm trang chào người dân trắng đêm chờ xem diễu binh, diễu hành.