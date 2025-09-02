Các khối diễu binh di chuyển vào khu vực chuẩn bị, người dân hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh"

Rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình

Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người từng bắn rơi 6 máy bay trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại diện thắp đuốc lên đài lửa.

Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của kẻ thù, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa được thắp sáng trên đài lửa; hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.