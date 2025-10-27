Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Trí tuệ nhân tạo phải đi trên “hành lang hẹp”, giữa tự do và kiểm soát

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng "chỉ khi ở trong hành lang hẹp này, trí tuệ nhân tạo mới thực sự phục vụ nhân loại".

Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng về quản trị trí tuệ nhân tạo thuộc khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 diễn ra sáng 27/10 tại Ninh Bình, Bộ trưởng Khoa học va Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ quan điểm "trí tuệ nhân tạo phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và sợ hãi". Do đó, nhiệm vụ của các nhà quản lý không phải là làm chậm sự đổi mới, mà là dẫn dắt bằng trí tuệ và trách nhiệm.

Bộ trưởng ví công việc này như một nghệ thuật cân bằng tinh tế giữa nhiều yếu tố đối lập: Toàn cầu và địa phương, hợp tác và chủ quyền, công nghệ lớn và khởi nghiệp, công nghệ và ứng dụng, sử dụng và làm chủ, sáng tạo và kiểm soát, dữ liệu mở và dữ liệu cần được bảo vệ. Ông Hùng nhấn mạnh: "Chỉ khi ở trong hành lang hẹp này, trí tuệ nhân tạo mới thực sự phục vụ nhân loại".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng khẳng định vai trò kép của Nhà nước và xã hội trong quản trị AI. Nhà nước phải bảo vệ các giá trị nhân văn, trong khi một xã hội cởi mở sẽ thúc đẩy sáng tạo và đối thoại.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 (Viet Nam International Digital Week - VIDW 2025) khai mạc sáng 27/10, tại Ninh Bình.

Chia sẻ về định hướng phát triển AI của Việt Nam, Bộ trưởng cho biết Việt Nam xác định phát triển AI bền vững dựa trên 4 trụ cột chính: Thể chế AI mạnh mẽ; Cơ sở hạ tầng AI hiện đại; Nhân tài AI chất lượng cao, và Nền văn hóa AI lấy con người làm trung tâm.

Việt Nam cam kết phát triển AI theo các nguyên tắc: Lấy con người làm trung tâm, cởi mở, an toàn, có chủ quyền, hợp tác, bao trùm và bền vững. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh định hướng thúc đẩy phát triển AI nguồn mở, một lựa chọn chiến lược nhằm khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và cùng phát triển.

"Hệ sinh thái AI nguồn mở không chỉ tăng cường tính minh bạch, hợp tác và đổi mới, mà còn trao quyền cho các quốc gia nhỏ và các công ty khởi nghiệp cùng phát triển, làm chủ công nghệ tiên tiến", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lý giải. Đây là một bước đi chiến lược, giúp thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và lan tỏa tri thức, giá trị trên phạm vi quốc tế.

Ông Amandeep Singh Gill chia sẻ đã tận mắt chứng kiến nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế số lấy con người làm trung tâm.

Trong video phát biểu được phát tại sự kiện, ông Amandeep Singh Gill, Phó tổng thư ký Liên Hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp quốc về công nghệ, đánh giá cao tinh thần "lấy con người làm trung tâm" mà Việt Nam theo đuổi.

"Đầu năm nay, tôi có vinh dự đến thăm Việt Nam, nơi tôi tận mắt chứng kiến cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế số lấy con người làm trung tâm", ông nói.

Cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích nhân loại, ông Amandeep Singh Gill nhắc lại hồi tháng 8/2025, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua một nghị quyết thành lập Ủy ban Khoa học quốc tế độc lập về AI và Đối thoại toàn cầu về quản trị AI thuộc Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên, tất cả 193 quốc gia thành viên đồng ý tạo ra các cơ chế thực sự bao trùm để định hướng sự phát triển của AI vì lợi ích cộng đồng.

Hiện nay, Liên Hợp Quốc cũng đã xây dựng các cơ chế bảo đảm phát triển AI an toàn, vì nhân loại như: Hội đồng chuyên gia, chương trình đối thoại toàn cầu về quản trị AI, quỹ toàn cầu cho AI nhằm giúp các quốc gia xây dựng kỹ năng, cơ sở hạ tầng và năng lực thể chế cần thiết để khai thác AI một cách có trách nhiệm, đồng thời kêu gọi các quốc gia, đặc biệt ở châu Á - Thái Bình Dương tham gia, ủng hộ.

Màn trình diễn công nghệ ngoài trời giới thiệu các sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn sẽ được tổ chức, tập trung vào 6 chuyên đề trọng tâm về 5G, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực số và doanh nghiệp công nghệ số.

Các hội thảo, diễn đàn nổi bật gồm: Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - Liên minh châu Âu, Diễn đàn đối tác số Việt Nam - Tổ chức hhợp tác Số, Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững, Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo khu vực về chuyển đổi số dựa trên AI... Song song là các các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 sẽ diễn ra các cuộc gặp song phương và hoạt động văn hóa - đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tỉnh Ninh Bình với bạn bè quốc tế.