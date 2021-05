Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của đợt dịch lần 3 ở Đà Nẵng xuất viện

Sáng 21/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố chữa khỏi COVID-19 và cho xuất viện bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 được phát hiện ngày 3/5 tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân tên N.T.N (BN 2982), 28 tuổi, trú phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên bán vé khu vực massege khách sạn Phúc An (đường 2/9, quận hải Châu, TP Đà nẵng).

Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, thời điểm xuất viện, bệnh nhâncó sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

“Đây là bệnh nhân đầu tiên tại Đà Nẵng công bố khỏi COVID-19 trong đợt này. Với những trường hợp nhập cảnh sẽ phải kiểm soát 21 ngày, còn với bệnh nhân trong nước thì chỉ cần 2 lần âm tính với SARS-CoV-2, cách nhau 48-72 giờ là đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Riêng bệnh nhân này đã được xét nghiệm 3 lần và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hoàn toàn đủ điều kiện công bố khỏi bệnh"- bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết.

Chia sẻ khi ra viện, bệnh nhân N. cho biết, anh làm trong khu vực spa của khách sạn Phúc An, tiếp xúc với nhiều người nên không biết bị nhiễm COVID-19 từ đâu. Khi thấy biểu hiện ho, sốt, chủ động đi khám kiểm tra thì phát hiện mắc COVID-19. “Khi vào viện tôi bị áp lực, suy sụp vì mình là người đầu tiên mắc COVID-19. Nhờ sự động viên và điều trị của bệnh viện, tâm lý tôi đã ổn định. Tôi xin cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình điều trị” - bệnh nhân N. chia sẻ.