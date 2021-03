Bác sĩ nói gì về nguy cơ “dịch chồng dịch” trong thời tiết nồm ẩm hiện nay?

Đây là nhận định của TS. BS. Vũ Minh Điền – Phó Giám đốc Trung tâm phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – về nguy cơ bùng phát các bệnh lây truyền do virus trong điều kiện thời tiết nồm ẩm.

Đến mùa, bệnh cũ lại nổi lên

Trao đổi với PV VietTimes, TS. BS. Vũ Minh Điền cho biết: Hiện nay, nước ta đang bước vào mùa đông xuân với thời tiết nồm ẩm. Kiểu thời tiết này chính là điều kiện thuận lợi để những bệnh lây truyền do virus gia tăng. Điển hình là bệnh viêm đường hô hấp do virus như: sởi, quai bị, thủy đậu, rubela,… Mặc dù những bệnh này đã có vắc xin phòng bệnh nhưng vẫn có những trường hợp mắc bệnh do chưa tiêm vaccine, chương trình tiêm chủng mở rộng chưa bao phủ hết.

Theo BS. Điền, các bệnh lây truyền do virus gia tăng có thể do các đối tượng tiêm chủng chưa được bao phủ đầy đủ. Ví dụ những người sinh từ năm 1981-1985 trong giai đoạn bắt đầu tiêm chủng mở rộng, có thể mắc bệnh sởi do chưa tiêm chủng đầy đủ hoặc có miễn dịch với bệnh sởi. Do đó, ngành y tế phải xây dựng kế hoạch tiêm chủng theo chiến dịch để tiêm vét, tiêm nhắc lại những người có nguy cơ mà chưa có miễn dịch. Người lớn kể cả đã tiêm đầy đủ các mũi phòng bệnh thì khả năng miễn dịch cũng có thể không bền vững.

Sau 5-15 năm, khi lượng kháng thể giảm xuống thì mỗi người nên tiêm nhắc lại để đảm bảo lượng kháng thể bảo vệ cơ thể trước bệnh sởi. Đối với những virus khác như thủy đậu, rubella thì những người có nguy cơ cao mắc bệnh phải đi tiêm chủng, nhất là phụ nữ mang thai vì thai nhi sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm rubella có nguy cơ bị dị dạng rất cao. Ngoài ra, những người có sức đề kháng bị suy giảm, suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc ung thư, bệnh hệ thống tự miễn, suy gan đều nên đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi, thuỷ đậu để bảo vệ sức khoẻ.

Bên cạnh sởi, thủy đậu, thì bệnh cúm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. BS. Điền cho hay: “Bệnh cúm thường xuất hiện vào mùa đông xuân. Hiện, thời tiết đang ấm dần nhưng vẫn có những ca cúm rải rác. Vì thế, những người có nguy cơ mắc cúm nặng như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD nên tiêm vaccine phòng cúm. Do virus cúm biến đổi liên tục nên người dân cần tiêm vaccine cúm định kỳ từ 6 tháng – 1 năm để phòng bệnh”.

“Mỗi 1 năm lại xuất hiện một chủng cúm có ưu thế đặc trưng gây bệnh, ví dụ năm nay, có virus cúm H3N2 thì sang năm là virus H1N1 gây bệnh chủ yếu. Vì thế, các đơn vị sản xuất vaccine sẽ căn cứ vào chủng cúm gây bệnh phổ biến của năm trước dể sản xuất vaccine cho năm sau. Tóm lại, mùa đông xuân người dân rất dễ mắc các bệnh do virus gây ra. Vì thế, mỗi người phải tự tiêm phòng cho bản thân để tạo lá chắn bảo vệ cơ thể trước bệnh tật”.

Không mải mê chống COVID-19 mà quên đi những dịch bệnh khác

Chia sẻ về nguy cơ “dịch chồng dịch” trong thời điểm hiện nay, BS. Điền nhấn mạnh: “Đến nay, chúng ta vẫn chưa giải quyết dứt điểm được dịch COVID-19. Đến khi chúng ta đạt được miễn dịch cộng đồng khoảng từ 75-80% dân số thì mới có thể tạm yên tâm”.

Song song với dịch COVID-19, người dân vẫn phải đối mặt với các căn nguyên khác gây bệnh lưu hành khác ở nước ta. Vì thế, “Chúng ta không nên chỉ mải mê phòng chống dịch COVID-19 mà quên đi phòng các bệnh theo mùa, sẽ tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh khác, nhất là dịch sốt xuất huyết Dengue” – BS. Điền nhận định.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh lưu hành hàng năm. Theo thống kê, 4 năm 1 lần dịch sẽ bùng phát mạnh ở miền Bắc với số ca mắc gia tăng. Năm nay đúng với chu kỳ đó nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch. Cùng với đó là bệnh tay chân miệng sẽ có nguy cơ bùng phát vào mùa hè tới nếu không có các biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Trước những dịch bệnh nguy hiểm đe doạ tới sức khoẻ và cuộc sống của con người, BS. Điền khuyến cáo: Ngoài việc tiêm vaccine, mỗi người dân cần chú ý ăn uống đủ chất dinh dưỡng để phòng bệnh; vệ sinh môi trường sống sạch sẽ. Những ngày có nắng, người dân nên mở cửa để ánh sáng mặt trời chiếu vào nhằm khử khuẩn không khí. Nếu có điều kiện, người dân nên sử dụng máy lọc không khí. Những máy có màng lọc hepa có thể hút các vi sinh vật, bào tử nấm thậm chí máy tốt có thể lọc được cả virus và giữ lại virus trong màng lọc.

Người dân cũng nên vệ sinh định kì bề mặt, lau nhà bằng thuốc sát khuẩn; vệ sinh tay sau khi đi vệ sinh, trước khi chế biến thức ăn,… Những thói quen này sẽ giúp hạn chế virus sinh sống trong từng gia đình. Đặc biệt, với những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ và người già nên ở trong phòng thoàng khí và có nhiều ánh nắng.

Thực tế, hầu hết các bệnh virus đều có diễn biến cấp tính (sốt cao đột ngột trong 1-2 ngày đầu, đau đầu, đau mỏi người,…), nếu không vệ sinh cơ thể tốt có thể dẫn tới bội nhiễm vi khuẩn khiến bệnh lâu khỏi, thậm chí diễn biến nặng hơn. Vì vậy, khi mắc bệnh, người dân nên nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị phù hợp, tránh tự mua thuốc về nhà để điều trị.