Bác sĩ BV Chợ Rẫy cảnh báo: Mất hàng trăm triệu đồng vì nhiễm độc thuốc nam

Ca điển hình nhiễm độc thuốc nam

ThS.Bs Doãn Uyên Vy, Phụ trách Phòng khám Chống độc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết Phòng khám Chống độc đã điều trị, giải độc thành công cho một trường hợp bị nhiễm độc kim loại nặng từ thuốc nam.

Từ năm 2019, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị H. (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) phát hiện mình mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Bệnh nhân từng đến thăm khám tại Khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy và được các bác sĩ cho thuốc điều trị. Tuy nhiên sau đó, vì nghe lời khuyên của hàng xóm rằng “bị bệnh viêm cột sống dính khớp nên uống thuốc nam sẽ tốt hơn thuốc tây”, chị H. đã chuyển sang uống thuốc nam.

Sau 4 tháng dùng thuốc nam, không những tình trạng bệnh viêm cột sống dính khớp không cải thiện, mà chị H. còn bị tiêu chảy kéo dài, cơ thể bị phù, suy kiệt... Diễn tiến bệnh càng lúc càng nặng và khi đến khám tầm soát tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ phát hiện chị H. đã bị loét đường ruột rất nặng. Khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy đã mời chuyên gia chống độc - ThS.BS Doãn Uyên Vy đến hội chẩn, cùng thăm khám để tìm ra nguyên nhân.

“Sau khi cho bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm, chúng tôi chẩn đoán chị H. bị nhiễm độc kim loại nặng từ thuốc nam. Chúng tôi đã yêu cầu bệnh nhân ngưng uống thuốc nam để cắt đứt nguồn độc. Kế đến là một lộ trình điều trị kéo dài để giải quyết hậu quả của tình trạng viêm loét. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm độc kim loại nặng này đã để lại một di chứng khá nặng, đó là tình trạng mất protein qua đường ruột. Vì vậy, bệnh nhân buộc phải truyền albumin, truyền đạm mỗi ngày trong suốt 2 năm, rất tốn kém”, ThS.Bs Doãn Uyên Vy chia sẻ.

Chị H. cho biết gia đình chị đã phải “cắn răng” truyền thuốc mất hơn 1 triệu đồng mỗi ngày cho chị trong suốt 2 năm qua. “Lúc đó, dù rất tốn kém nhưng thuốc truyền vào chỉ giúp tôi duy trì việc ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi không thể làm các hoạt động khác vì mỗi khi vận động, tôi đều cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt. Vì vậy, trong 2 năm tôi gần như chỉ ở nhà và đợi đến giờ truyền thuốc mà thôi”, chị H. nhớ lại.

Theo ThS.Bs Doãn Uyên Vy, hiện nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thuốc giải độc kim loại nặng và sau 3 ngày truyền thuốc giải độc, bệnh nhân H. đã hồi phục, khỏe mạnh trở lại, không còn tình trạng mất protein qua đường ruột, qua đó chấm dứt việc phải truyền albumin, truyền đạm mỗi ngày…

“Đây là một trong những trường hợp bệnh tiêu biểu bị ảnh hưởng nặng nề của việc sử dụng thuốc không đúng cách. Việc nhiễm độc từ thuốc diễn ra âm thầm và biểu hiện như một bệnh lý nội khoa mà không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được nguyên nhân. Bác sĩ của phòng khám Chống độc đã phối hợp cùng các bác sĩ nội khoa tìm ra nguyên nhân, giải quyết dứt điểm căn bệnh cho bệnh nhân H”.

"Chúng tôi hy vọng những ai mắc một triệu chứng bệnh nào đó kéo dài, điều trị nhiều mà vẫn không khỏi, thì có thể đến Phòng khám Chống độc để tầm soát, góp phần gia tăng cơ hội tìm ra nguyên nhân”, ThS.BS Doãn Uyên Vy khuyến cáo.

Nguy cơ nhiễm độc thuốc nam

Thời gian gần đây, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận những ca bị bệnh lý về suy gan cấp, gan to, ứ mật gây vàng da vàng mắt, da nổi sần sùi, sạm da, hay có ca bệnh bị tiêu chảy kéo dài gây viêm ruột mạn tính, làm mất đạm qua ruột. Bên cạnh đó, có những ca nặng hơn, tổn thương nhiều cơ quan khác nhau cùng lúc, chẳng hạn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tim cấp, cơ tim giảm động, suy thận cấp, viêm gan cấp tính, lơ mơ, hôn mê và những tình huống ảnh hưởng quá nặng trên tim, hệ hô hấp, có thể dẫn đến tử vong.

Trước đó, những bệnh nhân này đều có tiền căn khỏe mạnh hoặc không có bệnh liên quan đến các vấn đề trên, sau đó đột ngột xuất hiện các triệu chứng và diễn tiến nặng dần lên. Bệnh nhân đi khám, điều trị ở nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân và bệnh cũng không thuyên giảm. Sau đó, bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Chống độc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo ThS.Bs Doãn Uyên Vy, Phụ trách Phòng khám Chống độc Bệnh viện Chợ Rẫy, tại đây, sau khi loại trừ các bệnh lý nội khoa thường gặp, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân: Những bệnh nhân này đều có sử dụng thuốc Đông y kéo dài với mục đích tăng cường sinh lý, bồi bổ sức khỏe, điều trị đau khớp hoặc ngăn ngừa đột quỵ…

Bên cạnh đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tiếp nhận một số trường hợp bệnh nhân sử dụng thuốc Tây y lâu dài và gặp tác dụng phụ. Chẳng hạn, có trường hợp bệnh nhân uống thuốc giảm đau thông thường như Paracetamol 500 mg, 2 viên/ngày, nhưng sử dụng liên tục trong 5 tháng. Sau đó bệnh nhân xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu, dễ bầm máu ở da, chảy máu chân răng khi đánh răng. Đây chính là tác dụng phụ của Paracetamol khi sử dụng liên tục mỗi ngày dù là liều thấp, không phải là liều độc.

Theo ThS.Bs Doãn Uyên Vy, trong 20 năm nay, đã có những bằng chứng của y văn thế giới ghi nhận thuốc Đông y có chứa các kim loại nặng và gây bệnh nhiễm độc nếu sử dụng thuốc kéo dài. Trong các sách Đông y có những vị thuốc như hùng hoàng, chu sa dùng điều trị nhiều loại bệnh ngoài da, viêm nhiễm, sốt rét, an thần, chống co giật, mất ngủ, giang mai, trẻ con khóc đêm…

Những vị thuốc này có nguồn gốc từ những cục đá, khoáng chất chứa thạch tín và thủy ngân. Do thuốc Đông y thường được tự pha chế thủ công, hoặc dù được đóng gói hiện đại thì liều lượng cũng thường không đồng đều ở các viên thuốc.

Thậm chí, có những viên thuốc được bào chế chứa hàm lượng thạch tín, thủy ngân cao gấp 10 – 30 lần so với liều trong sách thuốc Đông y hướng dẫn. Do đó, người bệnh sử dụng những loại thuốc Đông y này lâu dài sẽ có nguy cơ bị bệnh nhiễm độc từ các kim loại nặng độc hại. Các kim loại này sẽ tích tụ dần dần, đến thời điểm biểu hiện triệu chứng đầy đủ và rõ thì bệnh nhân đã bị nhiễm độc ở mức trung bình. Khi bị nhiễm độc quá nặng có thể chuyển thành ngộ độc bán cấp và cấp tính, dẫn đến tử vong nhanh.

“Thuốc Tây y hay thuốc Đông y đều có những độc dược dùng để trị bệnh, nhưng khi sử dụng phải đúng liều lượng cho phép, sử dụng trong thời gian rất ngắn và phải theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tùy tiện sử dụng và sử dụng trong thời gian kéo dài sẽ dễ dẫn đến tình trạng tích tụ dần các chất độc trong mô, cơ quan, làm tổn thương các mô, cơ quan, hoặc gặp các tác dụng phụ của thuốc ở mức độ từ trung bình đến nặng. Đó chính là bệnh nhiễm độc do thuốc gây ra”, ThS.BsDoãn Uyên Vy khuyến cáo.

Do vậy, khi sử dụng bất cứ loại thuốc gì một cách lâu dài để điều trị bệnh, nếu muốn biết mức độ an toàn của thuốc, biết được liệu mình có khả năng bị nhiễm độc, ngộ độc hay không, bệnh nhân có thể đến Phòng khám Chống Độc (PCC) – Bệnh viện Chợ Rẫy để được tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc an toàn, đồng thời phòng tránh tình trạng nhiễm độc thuốc gây ra.