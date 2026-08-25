NT&T JSC đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý Chất lượng

Ngày 21/08/2026, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Giải pháp Nền tảng Truyền thông và Thông tin (NT&T JSC) tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận ISO 9001:2015 - tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý Chất lượng.

Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 10/08/2026, đánh dấu một bước tiến trong quá trình chuẩn hóa hoạt động quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.

Theo phạm vi chứng nhận, NT&T JSC đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2015 đối với hoạt động phân phối theo ủy quyền các thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm thiết bị lưu trữ, máy chủ, phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu. Bên cạnh đó, NT&T JSC cũng được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với các dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai, tích hợp, bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị, hệ thống và phần mềm phục vụ hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu. Phạm vi chứng nhận bao phủ cả hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ, thể hiện năng lực vận hành đồng bộ của NT&T JSC trong toàn bộ vòng đời dự án - từ tư vấn giải pháp, cung cấp sản phẩm đến triển khai và dịch vụ sau bán hàng.

NT&T JSC vinh dự nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 từ ISOCERT.

ISO 9001:2015 – Nền tảng cho quản trị chất lượng và cải tiến liên tục

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý chất lượng, tập trung vào quản lý theo quy trình, kiểm soát rủi ro, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cải tiến liên tục.

Việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015 là cơ sở để NT&T JSC chuẩn hóa và kiểm soát các quy trình cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin.

Chia sẻ về chứng nhận ISO 9001:2015, bà Võ Thụy Cam Tuyền – Tổng Giám đốc NT&T JSC cho biết: “Đối với NT&T, việc đạt chứng nhận ISO không chỉ là một dấu mốc, mà quan trọng hơn là việc các yêu cầu của tiêu chuẩn được áp dụng vào hoạt động thực tế. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng và duy trì tinh thần cải tiến liên tục trong quá trình phát triển".

Bà Võ Thuỵ Cam Tuyền - Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ về chứng nhận ISO 9001:2015.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, chất lượng không chỉ được đo bằng sản phẩm mà còn được quyết định bởi năng lực quản trị và trải nghiệm dịch vụ. Với chứng nhận ISO 9001:2015, NT&T JSC đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư vào con người và công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và mang đến các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin toàn diện, an toàn và bền vững.

Chứng nhận ISO 9001:2015 là một dấu mốc trong hành trình hoàn thiện hệ thống quản trị của NT&T JSC, đồng thời thể hiện cam kết của Công ty đối với việc cải tiến liên tục và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đối tác.