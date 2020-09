9 ngày sau khi công ty dừng sản xuất, Cục An toàn thực phẩm mới công bố pate Minh Chay có độc

Cơ quan chức năng chậm trễ?

Để tìm hiểu lý do vì sao các cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới dừng hoạt động sản xuất từ ngày 20/8 nhưng 9 ngày sau Cục An toàn thực phẩm mới cảnh báo khẩn cấp tới người tiêu dùng vì sản phẩm pate Minh Chay có vi khuẩn cực độc, trao đổi với PV, đại diện của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế - cho biết: Cục đã nhận được thông tin về một số trường hợp ngộ độc liên quan đến thực phẩm từ 18/8. Đến ngày 20/8 cơ quan chức năng đã đến kiểm tra công ty và yêu cầu Công ty tạm dừng sản xuất. Ngày 23/8, Cục An toàn thực phẩm có kết quả mẫu xét nghiệm sản phẩm pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum - loại vi khuẩn kị khí, chứa độc tố độc lực mạnh, ảnh hưởng kéo dài đến sức khỏe tiềm ẩn nguy cơ tử vong sau khi sử dụng.

Văn bản của Cục An toàn thực phẩm yêu cầu xử lý khẩn cấp sản phẩm pate Minh Chay, yêu cầu Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới dừng hoạt động sản xuất từ ngày 20/8 (Ảnh: Minh Thúy)

"Do mẫu xét nghiệm được Cục tiếp nhận ngày 23/8 lấy từ hộp dùng dở, chưa xác định được là vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài hay trong quá trình sản xuất nên đến ngày 23/8, cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu. Ngày 26/8, Cục nhận được thông tin về các ca bệnh liên quan đến sản phẩm pate Minh Chay tại TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 28/8, chúng tôi đã làm việc với Công ty tới 10h đêm để thống nhất phương án xử lý. Vì thế, đến ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm mới cảnh báo rộng rãi tới người tiêu dùng" - đại diện Cục An toàn thực phẩm lý giải.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, 9 bệnh nhân sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay đều có biểu hiện bị liệt cơ, yếu cơ, sụp mí mắt, khó thở,…

Vì sao Công ty sản xuất pate Minh Chay kéo dài thời gian sản xuất thêm 8 ngày?

Sau khi các cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động sản xuất sản phẩm pate Minh Chay từ ngày 20/8, Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới vẫn đăng tải thông báo tiếp tục kéo dài hoạt động sản xuât thêm 8 ngày (đến hết ngày 28/8).

Để làm rõ vấn đề này, PV VietTimes đã liên lạc với Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới qua số điện thoại 0981837801 và đặt câu hỏi: “Vì sao được yêu cầu dừng hoạt động từ ngày 20/8 nhưng 8 ngày sau Công ty mới thực hiện yêu cầu này?”. Người nhận điện thoại xưng là đại diện của Công ty cho biết sẽ tiếp nhận câu hỏi này và báo lại với bộ phận phụ trách của Công ty để trả lời cho PV trong thời gian sớm nhất.

Trong sáng nay (31/8), ông Nguyễn Ngọc Minh - đại diện nhãn hàng Minh Chay – đã thông báo về việc xử lý 13 sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới gồm: pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm Heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi, được phát hiện có vi khuẩn cực độc - Clostridium botulinum.

Thông báo của đại diện Minh Chay (Ảnh: Minh Thúy)

Đại diện nhãn hàng Minh Chay cho hay: Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm mà đơn vị nhận được (tính đến ngày 30/8) đã có 9 khách hàng sử dụng sản phẩm pate Minh Chay bị ngộ độc phải nhập viện, trong đó Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị 5 bệnh nhân, Bệnh Viện Bạch Mai điều trị 2 bệnh nhân và 2 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh.

Hiện, Công ty đã đang thực hiện thu hồi 13 sản phẩm trên với quy mô toàn quốc gồm các hoạt động: thu hồi trực tiếp tại địa điểm số 30 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; liên hệ với toàn bộ khách hàng thông qua tin nhắn SMS; gọi điện thoại trực tiếp tới khách hàng và nhắn tin qua mạng xã hội.