7 cách giảm thiểu nguy cơ cho tài khoản mạng xã hội của doanh nghiệp

Hãng bảo mật Kaspersky vừa đưa ra những phân tích và cách phòng chống để giúp cho các doanh nghiệp tự bảo vệ tài khoản mạng xã hội của mình khi tham gia trực tuyến trong năm 2023.

Mọi người thường sử dụng tài khoản mạng xã hội của công ty để gửi trực tiếp cho các thương hiệu, yêu cầu trợ giúp, sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chủ tài khoản. Ngoài ra, một số quan hệ đối tác, chẳng hạn như quan hệ với các blogger, có thể được thương lượng qua tin nhắn trực tiếp. Nếu tội phạm mạng có quyền truy cập trái phép vào tài khoản, dữ liệu nhạy cảm có thể bị rò rỉ hoặc sử dụng để thực hiện tấn công, nên các công ty nên cẩn thận khi giữ những thông tin nhạy cảm trong các tin nhắn.

Để an toàn, công ty nên dành thời gian đánh giá lại những bài viết đã đăng vì có thể nó sẽ chứa những thông tin nhạy cảm không còn phù hợp với hiện tại, bao gồm những câu chuyện cười cho đến những chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi. Những gì bình thường vào hôm qua có thể dẫn đến phản ứng bất thường từ cộng đồng trong hôm nay.

Sau khi ký một hợp đồng hoặc đạt được một thỏa thuận mang lại nhiều giá trị, các công ty thường muốn đăng nó lên mạng xã hội để nói với tất cả mọi người về những thành công đó. Nhưng doanh nghiệp thực sự cần nhận thức rằng tội phạm mạng cũng sẽ chú ý đến những thông tin này. Nếu kẻ tấn công biết nhà cung cấp hoặc nhà thầu của bạn là ai, chúng có thể cố gắng thực hiện một cuộc tấn công mạo danh họ hoặc xâm phạm tài khoản của họ và hành động thay mặt họ.

Sau khi nhận việc, những nhân viên mới thường chia sẻ lên mạng xã hội về nơi làm việc mới của mình. Thế nhưng họ chưa hiểu cách thức xây dựng các quy trình an ninh mạng trong công ty, ví dụ: việc xác minh thông tin hoạt động như thế nào hay họ có thể chia sẻ thông tin nhạy cảm với ai. Do đó, nhân viên mới sẽ dễ bị tấn công mạng hơn.

Thông tin đăng nhập, mật khẩu và quyền truy cập vào địa chỉ email được sử dụng để tạo tài khoản mạng xã hội cũng có giá trị như các tài liệu nội bộ khác của công ty. Để bắt đầu, hãy thay đổi mật khẩu cho tài khoản email được liên kết với mạng xã hội của công ty; sau đó hủy liên kết số điện thoại di động của nhân viên cũ và kiểm tra các phương thức xác thực khác, ví dụ như email dự phòng.

Mọi tài khoản trên mạng xã hội, bao gồm tài khoản của công ty, đều phải được bảo vệ an toàn. Xác thực hai yếu tố là cài đặt hoàn toàn cần thiết cho bất kỳ loại tài khoản nào. Tốt nhất là đăng ký tài khoản truyền thông xã hội bằng địa chỉ email công ty để được bảo vệ tốt hơn (nếu công ty quan tâm đến an ninh mạng). Hơn nữa, các chuyên gia bảo mật nội bộ có thể chặn quyền truy cập vào hộp thư này cùng với tất cả quyền truy cập vào mạng công ty.

Để giảm thiểu rủi ro mạng trên các mạng xã hội, việc bảo vệ tài khoản của công ty bạn về kỹ thuật là chưa đủ, điều quan trọng không kém là tiến hành đào tạo đặc biệt cho nhân viên về bảo mật thông tin, các loại lừa đảo và các mối đe dọa khác.

Theo số liệu thống kê của người dùng trên Công cụ đánh giá Kaspersky Gamified - được thiết kế để giáo dục nhân viên và hỗ trợ các nhà quản lý đo lường các kỹ năng mạng của họ, chỉ 11% trong số gần 4.000 nhân viên thể hiện mức độ nhận thức về an ninh mạng cao vào năm 2022, trong khi 28% không thể chứng minh mức độ am hiểu về an ninh mạng.