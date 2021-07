3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna về đến Việt Nam

Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/7 và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội trong hôm nay, ngày 25/7. Đây là lô vaccine phòng COVID-19 của Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng này, nâng tổng số vaccine do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX lên hơn 5 triệu liều.

Vaccine được hỗ trợ thông qua cơ chế chia sẻ vaccine của COVAX. Theo đó các quốc gia có lượng vaccine dồi dào chia sẻ vaccine với các quốc gia khác nhằm giúp bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao nhất trên toàn cầu. Số vaccine này sẽ góp phần việc thực hiện mục tiêu đạt tỉ lệ tiêm chủng 20% ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình trong giai đoạn phân bổ vaccine đầu tiên.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 7.493.300 liều vaccine COVID-19 với bốn lô hàng từ Cơ chế COVAX bao gồm 5.000.100 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 2.493.200 liều AstraZeneca. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vaccine và Gavi đồng khởi xướng, UNICEF là đối tác thực hiện chính.

Kể từ khi lô vaccine đầu tiên đến Việt Nam hồi đầu tháng 4 thông qua Cơ chế COVAX, đến nay Việt Nam đã triển khai tiêm gần 4,5 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 353,601 người đã được tiêm liều thứ hai. Nguồn vaccine bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý I năm 2022.

Trong nhiều tháng qua, các đối tác COVAX bao gồm CEPI, GAVI, WHO và đối tác cung ứng UNICEF, đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực sẵn sàng và triển khai vaccine COVID-19 trên toàn quốc. Các đối tác đã hỗ trợ tích cực Việt Nam xây dựng Kế hoạch Tiêm chủng Quốc gia vì Việt Nam tham gia Cam kết Thị trường Trước (AMC). AMC là một cơ chế tài chính sáng tạo để giúp đảm bảo tiếp cận toàn cầu và công bằng với vaccine COVID-19 .