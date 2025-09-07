Người phụ nữ ở California đăng ký cho chó đi bầu cử, đối mặt 5 tội danh hình sự

Laura Lee Yourex, 62 tuổi, ở California, bị cáo buộc đăng ký cho chú chó của mình là Maya Jean Yourex đi bầu và bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử. Bà hiện đối mặt 5 tội danh hình sự và có thể lĩnh án 6 năm tù nếu bị kết tội.

Một phụ nữ ở bang California bị cáo buộc đăng ký cho chó của mình đi bầu và bỏ phiếu hai lần dưới tên của con vật này, hiện đã bị truy tố với 5 trọng tội, giới chức Mỹ cho biết hôm 6/9.

Theo phát ngôn viên Văn phòng Công tố Quận Cam Kimberly Edds, bà Laura Lee Yourex, 62 tuổi, bị cáo buộc đã đăng ký cho chú chó của mình là Maya Jean Yourex đi bầu và gửi hai lá phiếu qua đường bưu điện – một trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom năm 2021 và một trong kỳ bầu cử sơ bộ năm 2022. Lá phiếu đầu tiên đã được tính, trong khi lá phiếu thứ hai bị từ chối.

Cuộc điều tra bắt đầu từ cuối tháng 10 sau khi Văn phòng đăng ký cử tri Quận Cam báo cáo có một cư dân tự thú rằng bà đã đăng ký chó đi bầu và gửi phiếu bầu qua thư mang tên con vật.

Các công tố viên phát hiện Yourex từng đăng ảnh trên mạng xã hội: vào tháng 1/2022, bà đăng ảnh chú chó đeo nhãn dán “Tôi đã bỏ phiếu”; và vào tháng 10/2024, bà chia sẻ ảnh thẻ chó cùng phiếu bầu qua thư với dòng chú thích “Maya vẫn nhận được phiếu bầu”, mặc dù con vật đã chết.

Yourex dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa Thượng thẩm Westminster vào thứ Ba tới, trong đó bà có thể nhận tội với hai cáo buộc bỏ phiếu khi không có quyền, cùng các cáo buộc khác gồm khai man, cung cấp hoặc sử dụng tài liệu giả mạo và đăng ký một cá nhân không tồn tại đi bầu. Nếu bị kết tội toàn bộ, bà có thể đối mặt mức án 6 năm tù giam.

Theo luật bang California, cử tri không cần cung cấp bằng chứng cư trú hoặc giấy tờ tùy thân để đăng ký và tham gia bầu cử cấp bang. Đây là lý do phiếu bầu mang tên Maya đã được tính trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Thống đốc Newsom – vốn thất bại khi gần 62% cử tri bỏ phiếu giữ ông ở lại. Chưa rõ Maya “bỏ phiếu” theo hướng nào.

Tuy nhiên, đối với bầu cử liên bang, cử tri lần đầu bắt buộc phải có bằng chứng cư trú và đăng ký. Vì vậy, phiếu bầu mang tên Maya trong cuộc bầu cử sơ bộ 2022 đã bị từ chối.

Theo Bộ luật Bầu cử California, để được đăng ký đi bầu, một người phải điền và nộp Tuyên thệ đăng ký cử tri, trong đó bao gồm tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ nhận thư, ngày sinh, đảng phái chính trị (nếu có) và lời chứng nhận là công dân, đồng thời phải ký dưới hình thức tuyên thệ – nghĩa là khai man sẽ bị xử lý hình sự.