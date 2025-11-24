VPBank cá nhân hóa trải nghiệm fan anime với thẻ One Piece

Step Up One Piece được VPBank thiết kế với hình ảnh các nhân vật trong bộ phim hoạt hình One Piece như thuyền trưởng Luffy, kiếm sĩ Zoro, hoa tiêu Nami, xạ thủ Usopp, đầu bếp Sanji, bác sĩ Chopper.

Với thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ bộ anime huyền thoại và khả năng tùy chọn nhân vật yêu thích, thẻ VPBank Step Up Mastercard One Piece mang đến trải nghiệm cá nhân hóa đậm chất fan anime, đồng thời trao quyền lợi tài chính vượt trội với tỷ lệ hoàn tiền lên đến 15% cho khách hàng.

Thiết kế độc quyền – Cá nhân hóa trải nghiệm

Tiến Phong – một fan trung thành của One Piece trong 15 năm chia sẻ, anh luôn mong muốn có một cách để thể hiện tình yêu với bộ anime huyền thoại trong cuộc sống hàng ngày. Và cơ hội đó đã thực sự đến với Phong khi VPBank ra mắt thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard One Piece (Step Up One Piece). Tiến Phong đã ngay lập tức đăng ký mở thẻ. “Cảm giác cầm trên tay chiếc thẻ có hình nhân vật yêu thích thật sự rất đặc biệt. Mỗi lần quẹt thẻ, tôi thấy như mình đang đồng hành cùng các nhân vật trong hành trình phiêu lưu,” Phong nói.

Bộ sưu tập thẻ VPBank Step Up Mastercard One Piece

Thiết kế thẻ không chỉ là lựa chọn về mặt thẩm mỹ mà còn là cách để người dùng khẳng định “cái tôi” trong cuộc sống hiện đại. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng mang đến sản phẩm tài chính gắn liền với văn hóa anime, biến chiếc thẻ trở thành “vật phẩm” thể hiện cá tính.

Sức hút của thẻ One Piece

“Ngay sau khi mở bán, thẻ Step Up One Piece được phát hành trung bình hàng trăm thẻ mỗi ngày”, đại diện ngân hàng chia sẻ. Con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm, đặc biệt trong cộng đồng fan anime. Đây không chỉ là một chiếc thẻ tín dụng, mà đã trở thành một “item” được săn đón, minh chứng cho xu hướng cá nhân hóa đang lên ngôi trong lĩnh vực tài chính.

Trong số các mẫu thiết kế, thẻ Chopper hiện đang cháy hàng. Mẫu thẻ này mang lại cảm giác thân thiện, hình ảnh Chopper nhỏ nhắn, ngộ nghĩnh, phù hợp với xu hướng “healing” (chữa lành) và văn hóa “kawaii” (dễ thương) đang thịnh hành. “Nhìn thẻ Chopper là thấy dễ thương, mỗi lần dùng thẻ như được ‘chữa lành’ sau một ngày căng thẳng”, phản hồi từ một fan nữ của One Piece.

Ưu đãi vượt trội – Hoàn tiền tới 15%

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, VPBank còn tạo nên một hành trình trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Với Step Up One Piece, việc chi tiêu không còn là hành động khô khan mà trở thành một phần của thế giới bạn yêu thích. Tiến Phong chia sẻ: “Thẻ rất đẹp. Trước đây, tôi ít khi quẹt thẻ thanh toán nhưng giờ tôi sẽ dùng thẻ One Piece.”

Đằng sau vẻ ngoài phong cách là những ưu đãi tài chính hấp dẫn. VPBank Step Up One Piece mang đến mức hoàn tiền lên đến 15% cho các giao dịch ăn uống, mua sắm online và giải trí. Đây là con số thuộc top đầu thị trường, giúp khách hàng vừa tận hưởng đam mê vừa tiết kiệm chi phí thông minh.

“Tôi có tìm hiểu và thấy thẻ này ưu đãi rất tốt, rất phù hợp với nhu cầu chi tiêu của những người trẻ”, Tiến Phong cho biết thêm.

VPBank tặng bộ quà tặng phiên bản giới hạn cho khách hàng mở thẻ và đạt điều kiện chi tiêu

Không chỉ vậy, VPBank còn mang đến nhiều quà tặng hấp dẫn cho người dùng trong giai đoạn đầu ra mắt. Theo đó, ngân hàng sẽ tặng bộ quà tặng bản quyền One Piece | VPBank phiên bản giới hạn cho các khách hàng mở thẻ và chi tiêu đủ 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu tiên sau mở thẻ. Bộ quà tặng giới hạn này gồm có: túi đeo phong cách One Piece, khăn lụa họa tiết One Piece, bộ pin nam châm nhân vật Băng Mũ Rơm, ví đựng thẻ One Piece, mô hình Mica One Piece.

Bên cạnh đó, ngân hàng hoàn ngay 400.000 đồng khi chủ thẻ phát sinh ít nhất 3 giao dịch với tổng chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ. VPBank cũng áp dụng chính sách miễn phí thường niên cho khách hàng thỏa mãn các điều kiện của ngân hàng.

Sự xuất hiện của thẻ Step Up One Piece không chỉ đánh dấu bước tiến trong việc cá nhân hóa sản phẩm tài chính, mà còn mở ra một xu hướng mới: biến trải nghiệm thanh toán thành một phần phong cách sống. Với sức hút mạnh mẽ từ cộng đồng fan và những con số ấn tượng, thẻ Step Up One Piece đang chứng minh rằng tài chính cũng có thể trở nên thú vị và đầy cảm xúc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại https://onepiece.vpbank.com.vn.