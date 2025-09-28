Vingroup đề xuất làm siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic hơn 10.000 ha tại Hà Nội

Siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Ngọc Hồi, TP Hà Nội đang được Tập đoàn Vingroup đề xuất có quy mô hơn 10.000 ha, dân số dự kiến 1,2 triệu người.

Theo nguồn tin của VietTimes, ngày 26/9, UBND TP Hà Nội có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe đề xuất của Tập đoàn Vingroup về dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại khu vực Ngọc Hồi.

Theo báo cáo, dự án có quy mô nghiên cứu đặc biệt lớn khoảng hơn 16.000 ha, trong đó diện tích đất đầu tư khoảng 10.042 ha, dân số dự kiến hơn 1,2 triệu người, bao gồm quần thể công trình trung tâm thể thao – khu liên hợp thể thao mang tính biểu tượng của Quốc gia.

Đề xuất của Vingroup chia dự án thành 4 khu: khu đô thị thương mại, dịch vụ gắn với mô hình TOD (3.600 ha; khu đô thị thể thao quốc tế gắn với sân vận động 135.000 chỗ ngồi (6.102 ha); khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng (2.734 ha) và khu đô thị sinh thái (3.591 ha).

Khoảng một nửa diện tích dự án nằm trong phạm vi phát triển đô thị phía tây vành đai 4, phần còn lại ngoài ranh giới này. Dự án nếu được triển khai sẽ làm tăng thêm khoảng 500.000 dân so với chỉ tiêu dân số trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt.

Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết định hướng phát triển siêu dự án này phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 91-TB/TW ngày 28/8/2025 về phát triển mạnh khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như với kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 505/TB-VPCP ngày 22/9/2025 về việc hình thành các trung tâm thể thao quốc tế.

UBND TP Hà Nội hoan nghênh tinh thần chủ động của Vingroup trong việc đề xuất nghiên cứu ý tưởng, đồng thời khẳng định đây là định hướng phù hợp với chủ trương phát triển đô thị và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, với quy mô đặc biệt lớn, dự án sẽ phải gắn với việc điều chỉnh nhiều quy hoạch quan trọng như Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; cũng như Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao quốc gia.

Dự án cũng phải tính toán đầy đủ phương án kết nối hạ tầng giao thông với hệ thống đường vành đai, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ga Ngọc Hồi, tuyến đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao, sân bay thứ 2 của Thủ đô cùng các tuyến metro số 1, 6, 7…

Ngoài ra, dự án sẽ tác động mạnh đến không gian xanh, hành lang xanh và các khu công nghiệp hiện hữu, do đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương.

UBND TP Hà Nội giao Vingroup phối hợp với các đơn vị tư vấn, sở ngành để hoàn thiện đề án, làm rõ quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch, phương án giao thông, môi trường và mô hình tài chính, đồng thời đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.

Nhà đầu tư cũng được yêu cầu nghiên cứu các phương án nhà ở xã hội, tái định cư, bảo tồn di sản, làng nghề, khu công nghiệp, đồng thời chuẩn bị phương án tổ chức lễ khởi công dự kiến vào ngày 19/12/2025.

Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá phương án để cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô; Sở Tài chính cùng các cơ quan hướng dẫn nhà đầu tư về thủ tục và phương án đầu tư.

Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn Vingroup hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nếu được thông qua, dự án Khu đô thị thể thao Olympic hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, góp phần biến phía Nam Hà Nội thành cực tăng trưởng mới và đưa thành phố trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao mang tính biểu tượng quốc gia, có khả năng đăng cai các sự kiện tầm cỡ Olympic và ASIAD.