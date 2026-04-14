Vietnam Airlines xử lý khẩn cấp ca hành khách bất tỉnh trên chuyến bay Mỹ – TP.HCM

Yến Linh
Yến Linh

Một hành khách gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào trạng thái bất tỉnh trên chuyến bay VN099 từ San Francisco về TP.HCM đã được tổ bay Vietnam Airlines phối hợp với các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn hành trình.

Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời, hỗ trợ và xử lý chuyên nghiệp
Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời, hỗ trợ và xử lý chuyên nghiệp

Ngày 13/4/2026, một hành khách bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào trạng thái bất tỉnh trên chuyến bay VN099 từ San Francisco về TP.HCM đã được tổ bay Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời, hỗ trợ và xử lý chuyên nghiệp.

Theo đó, vào khoảng 3h00 sáng ngày 13/4/2026 (giờ Việt Nam), trong quá trình phục vụ trên chuyến bay, tổ tiếp viên phát hiện hành khách H.Y.L (quốc tịch Việt Nam), ngồi ghế 38F, gặp vấn đề sức khỏe, rơi vào tình trạng không phản hồi.

Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã phát thanh trên chuyến bay để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế, đồng thời tổ tiếp viên triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Hai hành khách là bác sĩ trên chuyến bay, gồm bà Jian Ying Liang (ghế 4A) và ông Keith Anh Kiet Ly (ghế 19D) đã tình nguyện phối hợp cùng phi hành đoàn kiểm tra các chỉ số sức khỏe và hỗ trợ xử lý tình huống. Sau khi được hỗ trợ, hành khách dần có phản ứng trở lại, tỉnh táo và có thể ngồi dậy với sự trợ giúp của tổ bay.

Trong suốt thời gian còn lại của hành trình, tổ tiếp viên tiếp tục theo dõi sát tình trạng của hành khách, đồng thời duy trì các biện pháp chăm sóc cần thiết. Trước khi máy bay hạ cánh, tổ bay đã chủ động thông báo cho bộ phận mặt đất chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách H.Y.L được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi theo quy định.

Toàn bộ tình huống đã được Vietnam Airlines xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho hành khách và duy trì hành trình khai thác bình thường của chuyến bay, không phát sinh tình huống phải hạ cánh ngoài kế hoạch.

BIM Land giới thiệu tòa tháp The Sea: Dấu ấn kiêu hãnh bên vịnh du thuyền

BIM Land giới thiệu tòa tháp The Sea: Dấu ấn kiêu hãnh bên vịnh du thuyền

Tòa tháp The Sea được kiến tạo bởi BIM Land, xác lập chuẩn sống riêng tư và trải nghiệm hiếm có với số lượng giới hạn 159 căn hộ trực vịnh Hạ Long và mật độ vượt trội chỉ 6 căn hộ mỗi tầng. Sự cộng hưởng giữa tọa độ kế cận bến du thuyền và hệ tiện ích cao cấp, thiết lập một bến đỗ kiêu hãnh dành riêng cho cộng đồng ưu tú.

Giải đi bộ Green Family Walk: Hành trình “3 trong 1” tại Vinhomes Green Paradise

Không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng, giải đi bộ Green Family Walk tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) được thiết kế như một trải nghiệm "3 trong 1": gắn kết gia đình đa thế hệ, khám phá ngôi nhà xanh chuẩn sống nghỉ dưỡng và tiếp cận cơ hội sở hữu tài sản tự vận hành, sinh lời giữa siêu đô thị biển tầm vóc quốc tế.

Vừa ra quân, Vinhomes Hải Vân Bay đã chuẩn bị “đóng sổ” khu đầu tiên vì “cháy hàng”

Sau tháng khuấy động thị trường với chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức lộ diện trong lễ ra quân diễn ra đồng thời tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, ngày 7/4. Dự kiến chỉ sau 1 tuần nữa, khu Bạch Vân sẽ “đóng sổ” khi phần lớn quỹ căn đã có chủ, khiến cuộc đua sở hữu tài sản thực tại đô thị vịnh biển miền Trung càng thêm khốc liệt.

Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo “Việt Nam mới”

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hạ tầng trọng điểm quốc gia, yêu cầu đặt ra là bảo đảm năng lực tài chính và vận hành để khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Với vai trò đối tác tài chính hàng đầu, Techcombank đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các giải pháp toàn diện, giúp nâng cao năng lực, tăng trưởng thực chất và đóng góp vào hành trình kiến tạo “Việt Nam mới” hùng cường, thịnh vượng.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế FTSE.

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Ngày 12/4 tới, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tốc độ thiết kế 350 km/h, sẽ chính thức khởi công. Hạ tầng tỷ đô rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất miền Bắc xuống còn 23 phút, sẽ đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long - “Hà Nội mới” bên vịnh di sản - lên bản đồ an cư và đầu tư toàn cầu.

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Techcombank và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.