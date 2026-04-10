close Đăng nhập

Vừa ra quân, Vinhomes Hải Vân Bay đã chuẩn bị “đóng sổ” khu đầu tiên vì “cháy hàng”

Yến Linh
Sau tháng khuấy động thị trường với chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức lộ diện trong lễ ra quân diễn ra đồng thời tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, ngày 7/4. Dự kiến chỉ sau 1 tuần nữa, khu Bạch Vân sẽ “đóng sổ” khi phần lớn quỹ căn đã có chủ, khiến cuộc đua sở hữu tài sản thực tại đô thị vịnh biển miền Trung càng thêm khốc liệt.

Khí thế ra quân rực lửa, dự án được mong chờ nhất miền Trung chính thức lộ diện

Với chủ đề “Let Victory make History”, lễ kick-off dự án Vinhomes Hải Vân Bay diễn ra tại 3 đầu cầu Bắc - Trung - Nam, gồm Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) và Công viên VinWonders Grand Park (TP.HCM). Gần 6.000 chuyên viên kinh doanh từ 46 đại lý và liên minh trên toàn quốc đã hội tụ, tạo nên một trong những lễ ra quân hoành tráng và sôi động bậc nhất thị trường năm 2026.

Không khí ra quân “rực lửa” tại ba đầu cầu Bắc - Trung - Nam của lễ kick-off Vinhomes Hải Vân Bay

Điểm nhấn của lễ kick-off là những phân tích sâu sắc và đầy thuyết phục về lợi thế, giá trị nổi bật của Vinhomes Hải Vân Bay, cùng triển vọng kinh doanh và tiềm năng sinh lời vượt trội dành cho nhà đầu tư.

Không khí càng bùng nổ khi các đại lý đồng loạt thực hiện nghi thức thắp đuốc, tiếp thêm quyết tâm cho đội ngũ kinh doanh trong cuộc đua bứt tốc với dự án được mong chờ bậc nhất tại miền Trung trong suốt nhiều năm qua.

Sự kiện kick-off thổi bùng khí thế cho từng đại lý, từng chiến binh, sẵn sàng tăng tốc chinh phục thị trường

Sự kiện đồng thời vinh danh top các đại lý và chuyên viên kinh doanh xuất sắc nhất của dự án. Đây là những đơn vị và cá nhân đã ghi dấu ấn bằng thành tích nổi bật ngay từ giai đoạn đầu mở bán, góp phần tạo nên sức nóng bùng nổ trên toàn thị trường.

Top đại lý và nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của dự án được vinh danh tại lễ kick-off

Sức nóng của sự kiện cũng là sự cộng hưởng từ lực cầu đã tích lũy suốt thời gian dài trước đó. Chỉ trong 5 phiên livestream trước lễ kick-off, dự án đã ghi nhận hơn nửa triệu lượt theo dõi trực tiếp cùng 7.353 booking - con số vượt xa dự báo của giới quan sát.

“Chúng tôi đã mong chờ dự án này rất lâu rồi, từ gần 10 năm trước. Suốt dọc dài dải đất miền Trung từ Thanh Hoá tới Nha Trang, đại đô thị ở - nghỉ dưỡng chỉ có Vinhomes Hải Vân Bay. Được bán hàng tại dự án này là niềm vinh dự của đại lý”, bà Lưu Thị Thương, Giám đốc dự án của MICC Group, bày tỏ.

7 ngày cuối cùng để sở hữu “hàng hiệu” Bạch Vân

Theo ghi nhận từ các sàn phân phối, trước thềm lễ kick-off, nhiều quỹ căn đẹp tại khu Bạch Vân đã nhanh chóng có chủ. Không ít dòng sản phẩm đã “cháy hàng”, khiến cuộc đua sở hữu những căn cuối cùng trước thời điểm đóng bảng hàng ngày 15/4 càng thêm nóng.

“Suốt thời gian qua, chưa có dự án nào ghi nhận hàng nghìn booking chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng như Vinhomes Hải Vân Bay. Đặc biệt, khi những giỏ hàng đầu tiên được tung ra và nhanh chóng vơi đi, nhiều khách hàng không kịp xuống tiền đã trở nên rất sốt sắng, tìm mọi cách để sở hữu những quỹ căn cuối cùng tại dự án”, ông Trần Phương Chương, Phó Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung, nhấn mạnh.

Thậm chí, theo ông Mai Đình Hải, Giám đốc Southern Homes Hà Nội, một số chủ đầu tư tại Hà Nội đã phải “điều chỉnh chính sách bán hàng sau khi dự án ra mắt để giữ khách”. Dù vậy, theo ông việc dòng khách dịch chuyển mạnh vào Vinhomes Hải Vân Bay là khó tránh khỏi và đã được dự báo trước.

Khách hàng chỉ còn 1 tuần để sở hữu Bạch Vân, trước thời điểm đóng bảng hàng vào 15/4

Song hành với sức nóng ngày càng gia tăng trên thị trường là khí thế thi công rầm rộ trên công trường. Dự kiến 345 căn tiêu chuẩn bàn giao thô tại khu Bạch Vân và 140 căn tại khu Vịnh Mây sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm nay. 502 căn hoàn thiện nội thất khu Đảo Ngọc cùng các hạng mục điểm nhấn, như công viên Đảo Ngọc, công viên Bách Thảo, tổ hợp VinWonders Hải Vân Bay, khách sạn và resort cao cấp sẽ lần lượt về đích trong năm 2027. Tất cả củng cố niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư về một đô thị vịnh biển vận hành thực, sinh dòng tiền thực.

Bên cạnh đó, pháp lý sở hữu lâu dài tiếp tục là yếu tố then chốt chinh phục nhà đầu tư. Điều này biến mỗi căn nhà tại dự án - vốn đã khó sao chép nhờ địa thế vô song, lại càng gia tăng giá trị như một tài sản truyền đời, mở ra dư địa tăng giá bền bỉ trong dài hạn.

“Khách hàng chỉ cần nghe tới dự án của Vinhomes là đã chốt, bởi công ty luôn bảo đảm mọi thứ, từ pháp lý, tiến độ đến chất lượng”, ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes, chia sẻ.

Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu lợi thế độc tôn về vị trí, pháp lý, quy hoạch

Tại lễ kick-off, chính sách bán hàng cũng chính thức được công bố và được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất hiện nay. Đây chính là “chất xúc tác” cực mạnh giúp doanh số bán hàng bùng nổ. Nổi bật trong số đó là chương trình hỗ trợ lãi suất “vô địch” thị trường - “5 năm không lo lãi suất”. Chương trình này giúp khách hàng vay mua nhà với lãi suất thấp, chỉ từ 3,3%/năm - 7,8%/năm tương ứng với các gói vay từ 18 - 36 tháng, và được đảm bảo lãi trần 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo.

Nhờ chính sách này, người mua nhà dễ dàng sở hữu biệt thự, liền kề với số vốn ban đầu hợp lý, đồng thời tránh được mọi rủi ro biến động lãi suất trong trung hạn.

Sức nóng trên thị trường, nhịp giao dịch tăng tốc cùng tiến độ triển khai vượt kỳ vọng đang cộng hưởng để đưa Vinhomes Hải Vân Bay trở thành tâm điểm bất động sản năm 2026. Trong 7 ngày tới, khi thời điểm đóng bảng hàng Bạch Vân cận kề, giao dịch được dự báo sẽ ngày càng sôi động.

Từ khóa:

#Vinhomes Hải Vân Bay #cháy hàng #Bạch Vân #bất động sản #đầu tư

Thông tin cần biết

Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo “Việt Nam mới”

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hạ tầng trọng điểm quốc gia, yêu cầu đặt ra là bảo đảm năng lực tài chính và vận hành để khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Với vai trò đối tác tài chính hàng đầu, Techcombank đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các giải pháp toàn diện, giúp nâng cao năng lực, tăng trưởng thực chất và đóng góp vào hành trình kiến tạo “Việt Nam mới” hùng cường, thịnh vượng.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế FTSE.

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Ngày 12/4 tới, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tốc độ thiết kế 350 km/h, sẽ chính thức khởi công. Hạ tầng tỷ đô rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất miền Bắc xuống còn 23 phút, sẽ đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long - “Hà Nội mới” bên vịnh di sản - lên bản đồ an cư và đầu tư toàn cầu.

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Techcombank và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

VietinBank & TikTok Shop: Mega Training Bootcamp – Hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội

Đồng hành cùng cộng đồng Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh trong kỷ nguyên số, VietinBank phối hợp cùng TikTok Shop triển khai chuỗi chương trình Mega Training Bootcamp, khởi động tại TP. Hồ Chí Minh (12/3/2026) và tiếp nối tại Hà Nội (27/3/2026), thu hút hơn 600 nhà bán hàng tham dự trên cả hai điểm cầu, tạo nên một hành trình xuyên suốt từ truyền cảm hứng đến thực chiến.

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” triển khai xuyên suốt cả năm 2026, với sự tham gia của đông đảo các công ty thành viên, đối tác và cộng đồng trên toàn quốc

EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

Ngày3/4 tại Ninh Bình, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và các định hướng dài hạn, đánh dấu bước chuyển mình của Công ty trong giai đoạn tăng trưởng mới.