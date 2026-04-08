Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Yến Linh

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

Direct Shop là giải pháp công nghệ hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp hay các hộ kinh doanh vừa chuyển đổi, giúp doanh nghiệp số hóa toàn diện quy trình vận hành chỉ trong một nền tảng duy nhất.

Với hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng, Direct Shop đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ quản lý cửa hàng, nhân viên, đơn hàng đến xuất hóa đơn, kiểm soát doanh thu. Ví dụ, doanh nghiệp có thể khởi tạo cửa hàng trực tuyến ngay trên ứng dụng, dễ dàng phân quyền, tạo tài khoản riêng biệt cho từng vị trí từ quản lý, kế toán đến nhân viên bán hàng để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch. Mọi danh mục sản phẩm và dữ liệu khách hàng đều được lưu trữ khoa học, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi người mua và triển khai các chiến dịch marketing trúng đích.

Quy trình bán hàng được nâng cấp lên một tầm cao mới nhờ khả năng xử lý đơn hàng linh hoạt và đa dạng hình thức thanh toán từ tiền mặt đến chuyển khoản qua mã QR. Chủ doanh nghiệp dễ dàng quản trị tình trạng đơn hàng và hóa đơn thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Điểm ấn tượng nhất chính là công nghệ gạch nợ tự động, Direct Shop tự động nhận diện và đối soát các hóa đơn đã thanh toán qua QR, giúp kế toán tiết kiệm 80% thời gian đối chiếu và đảm bảo dòng tiền luôn minh bạch, chính xác.

Đồng thời, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi doanh thu và lợi nhuận thông qua hệ thống Dashboard báo cáo trực quan sinh động theo thời gian thực. Chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình bán hàng, mặt hàng được ưa chuộng hay thời điểm đông khách. Những dữ liệu này là cơ sở để chủ doanh nghiệp đưa các quyết định, xây dựng các kế hoạch thúc đẩy bán hàng phù hợp, chính xác, kịp thời, đón đầu cơ hội tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

Với các cửa hàng kinh doanh truyền thống, khách hàng có thể quét nhầm mã QR giả hay nhân viên phải chụp ảnh màn hình đối soát. Để khắc phục nhược điểm này, Direct Shop hỗ trợ liên kết và quản lý bán hàng qua Loa Soundbox, thông báo số tiền nhận được bằng âm thanh ngay lập tức. Đặc biệt, hệ thống tích hợp sẵn tính năng xuất hóa đơn điện tử tự động, giúp doanh nghiệp luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật mà không cần tốn thêm chi phí hay nhân sự vận hành riêng biệt.

Nhân dịp ra mắt, Direct Shop dành tặng khách hàng ưu đãi đặc biệt: miễn phí ứng dụng quản lý bán hàng Direct Shop trọn đời cho khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng từ nay đến hết ngày 30/06/2026. Khách hàng là hộ kinh doanh chuyển đổi doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp mới thành lập mở tài khoản BIDV Direct, sẽ được tặng bộ Kit khởi nghiệp với nhiều quà tặng hấp dẫn: tặng chữ ký số doanh nghiệp, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử,… giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nhân lực ngay từ những ngày đầu.

Hãy để Direct Shop trở thành người đồng hành thân thiết trên hành trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 19009248 để đăng ký dịch vụ ngay hôm nay.

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Techcombank và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đại diện VietinBank nhận kỷ niệm chương từ TikTokShop

Đồng hành cùng cộng đồng Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh trong kỷ nguyên số, VietinBank phối hợp cùng TikTok Shop triển khai chuỗi chương trình Mega Training Bootcamp, khởi động tại TP. Hồ Chí Minh (12/3/2026) và tiếp nối tại Hà Nội (27/3/2026), thu hút hơn 600 nhà bán hàng tham dự trên cả hai điểm cầu, tạo nên một hành trình xuyên suốt từ truyền cảm hứng đến thực chiến.

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” triển khai xuyên suốt cả năm 2026, với sự tham gia của đông đảo các công ty thành viên, đối tác và cộng đồng trên toàn quốc

EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

Ngày3/4 tại Ninh Bình, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và các định hướng dài hạn, đánh dấu bước chuyển mình của Công ty trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Từ phố nghề Hà Nội đến “Phố Hàng 2.0”: Lời giải doanh thu bền vững tại Vincom Collection Bazaar

Từ cảm hứng 36 phố phường Hà Nội, Vincom Collection Bazaar (Vinhomes Global Gate, Hà Nội) kiến tạo “Phố Hàng 2.0”, tái hiện tinh hoa phố nghề trong diện mạo mới. Không chỉ là không gian bán lẻ hiện đại, tiềm năng của mỗi tuyến phố còn được kích hoạt bằng chuỗi trải nghiệm đa giác quan, đón đầu xu hướng mua sắm kết hợp trải nghiệm vui chơi, giải trí (shoppertainment).

Techcombank và Masterise Group mang ''Tinh hoa pháp'' về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Tiếp nối hành trình kiến tạo những giá trị sống vượt thời và đưa tinh hoa độc bản thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, Techcombank và Masterise Group là nhà đồng tài trợ độc quyền sẽ đưa chương trình hòa nhạc “Florilèges Français – Tinh hoa Pháp” từ không gian nghệ thuật của cung điện Versailles thế kỷ 19 về Nhà hát Hồ Gươm - biểu tượng nghệ thuật mới giữa lòng Hà Nội.

Vipico: Cải thiện dòng tiền, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Vipico là doanh nghiệp chủ đầu tư của một trong những dự án có vị trí đẹp nhất nhì trung tâm Đà Nẵng – thành phố với thị trường bất động sản sôi động hiện nay. Trong báo cáo tài chính gửi lên HNX cho thấy Vipico cải thiện rõ nét hiệu quả kinh doanh, khả năng trả nợ cũng như tiến độ triển khai dự án.

KDI Holdings kiến tạo hệ sinh thái du lịch – môi trường bền vững, đồng hành cùng phát triển Khánh Hòa

Trong tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Vega City – đơn vị thành viên của KDI Holdings đã tham gia nhiều hoạt động do địa phương Khánh Hòa triển khai: Thí điểm tuyến xe buýt 2 tầng dọc đường biển Nha Trang; Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Hòn Mun, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và bảo vệ hệ sinh thái biển.