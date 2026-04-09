Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Yến Linh
Sông Hàn, biểu tượng ngàn đời của Đà Nẵng, không chỉ là dòng chảy kiến tạo nên văn hóa và lịch sử mà còn là trục phát triển chiến lược, định hình tương lai phồn thịnh của thành phố.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, những dự án sở hữu vị thế kim cương như Capital Square không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho giá trị an cư và đầu tư bền vững.

Sông Hàn - trục phát triển vàng định hình giá trị đô thị thượng lưu

Sông Hàn có vai trò trung tâm trong cấu trúc phát triển của Đà Nẵng. Theo định hướng quy hoạch chiến lược, khu vực ven sông, đặc biệt là bờ Đông, đang được quy hoạch trở thành tâm điểm đô thị lõi, nơi hội tụ tinh hoa của các hoạt động tài chính, thương mại, văn hóa, du lịch và dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Mô hình phát triển đô thị nén, hiện đại, cùng với việc tái cấu trúc không gian nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, đang từng bước kiến tạo một diện mạo đô thị mang tính biểu tượng cho Đà Nẵng.

Sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và cảnh quan như tuyến du lịch đường thủy, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật ven sông, hay việc cải tạo trục Trần Hưng Đạo, không chỉ gia tăng sức hấp dẫn mà còn củng cố vị thế độc tôn của khu vực này trong dài hạn. Điều này càng làm nổi bật giá trị của những bất động sản trực diện sông Hàn, nơi sự khan hiếm về quỹ đất đồng nghĩa với sự gia tăng vượt trội về giá trị.

Capital Square có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tạo thêm hiệu ứng ánh sáng trên mặt sông Hàn

Capital Square - vị thế lõi hiếm, nơi khẳng định đẳng cấp sống và đầu tư

Giữa quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, Capital Square là dự án sở hữu vị trí lõi ngay giao điểm các trục Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền, khu vực được xem là trung tâm kết nối quan trọng của đô thị Đà Nẵng.

Lợi thế vị trí này không chỉ mang lại khả năng liên kết thuận tiện đến các tiện ích trọng điểm của thành phố, mà còn tạo nên giá trị tài sản bền vững. Từ dự án, cư dân có thể sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng ra sông Hàn, các cây cầu biểu tượng và toàn cảnh skyline - yếu tố được xem là “giá trị không thể thay thế” đối với bất động sản trung tâm ven sông.

Trong tổng thể phát triển đô thị ven sông Hàn, Capital Square không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà còn đóng vai trò như một cấu phần hoàn thiện không gian đô thị hiện đại, góp phần định hình phong cách sống mới tại khu vực lõi trung tâm.

Căn hộ tại đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, từ hệ thống cửa kính cao cấp tối ưu ánh sáng, cách nhiệt hiệu quả, đến cách bố trí không gian các phòng đảm bảo không khí luân chuyển… tất cả đều được cân nhắc kỹ lưỡng để mang lại sự thoải mái, tiện nghi. Với diện tích đa dạng 1 - 3 phòng ngủ đến penthouse và các biệt thự vườn trên cao, tổ hợp đáp ứng mọi nhu cầu an cư, cho thuê và đầu tư của giới tinh hoa, chuyên gia và doanh nhân đến Đà Nẵng.

Căn hộ tại Capital Square có tầm nhìn tuyệt mĩ

Hệ tiện ích đẳng cấp - nâng tầm trải nghiệm sống đỉnh cao

Bên cạnh không gian sống hoàn mỹ, Capital Square còn gây ấn tượng mạnh mẽ với hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ và đẳng cấp. Từ tuyến phố thương mại sầm uất, trung tâm mua sắm hiện đại, quảng trường rộng lớn, bể bơi vô cực, đến các khu mini golf, sân chơi thể thao và không gian giải trí nghệ thuật – tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống khép kín, đáp ứng mọi nhu cầu của cộng đồng cư dân hiện đại và quốc tế.

Đặc biệt, hệ tiện ích trải rộng từ mặt đất lên đến tầng không, mang đến những trải nghiệm sống trọn vẹn và độc đáo, khẳng định vị thế của Capital Square như một biểu tượng của lối sống thượng lưu ven sông Hàn.

Hệ tiện ích trải rộng từ mặt đất tới tầng không đem lại trải nghiệm sống trọn vẹn

Đáng chú ý, dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, lâu dài và khả năng khai thác cho thuê đối với khách hàng nước ngoài - yếu tố quan trọng trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng chuyên gia và khách quốc tế. Điều này giúp Capital Square không chỉ là nơi an cư, mà còn là sản phẩm đầu tư có khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Trong bối cảnh quỹ đất lõi ngày càng hạn chế, các dự án sở hữu vị trí trực diện sông được xem là tài sản có tính khan hiếm và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian. Capital Square được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn của khu vực ven sông Hàn, đồng thời là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng cũng như cơ hội đầu tư dài hạn gắn liền với sự phát triển của đô thị trung tâm.

