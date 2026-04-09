close Đăng nhập

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Yến Linh
Yến Linh

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 152.000 m² diện tích sàn xây dựng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group triển khai đang hé lộ một không gian được thiết kế để nâng tầm vị thế quốc gia.

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 chính thức được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Lần thứ 3 Việt Nam đăng cai sự kiện khẳng định vị thế ngày càng cao của quốc gia trên trường quốc tế. Mỗi công trình kiến trúc, đặc biệt như “trái tim” của sự kiện – Trung tâm hội nghị APEC - trở thành phương thức để Việt Nam kể câu chuyện với tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn mình.

Trong bối cảnh đó, quy mô và mức độ đầu tư của Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng tiêu chuẩn, mà được định vị ở nhóm dẫn đầu thế giới. Với tổng diện tích sàn 152.166 m², 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổ hợp được thiết kế để vận hành những sự kiện cấp cao với yêu cầu khắt khe nhất, từ ngoại giao, kinh tế đến văn hóa. So với nhiều quốc gia từng đăng cai APEC trước đó, cách tiếp cận lần này cho thấy một sự chuẩn bị toàn diện và vượt chuẩn của Phú Quốc, Việt Nam.

Đặc biệt từ thiết kế, Sun Group đã bắt tay cùng SOM - Tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới, đứng sau nhiều biểu tượng toàn cầu với triết lý thiết kế hiện đại để kể về Phú Quốc, nơi đất và nước giao hòa. Do đó, công trình lấy ý tưởng chủ đạo đến từ hình ảnh những con sóng không ngừng chuyển động. Hệ mái với đường cong mềm mại, ánh sáng và cao độ được xử lý khéo léo, tạo cảm giác di chuyển liền mạch, tự nhiên.

Sảnh chính mở ra không gian được thiết kế cao và thoáng, với các khoảng sáng lớn, tạo cảm giác choáng ngợp ngay từ những bước chân đầu tiên. Vật liệu được tiết chế tối đa, chỉ giữ lại những yếu tố nền như bê tông, kim loại hay đá terrazzo. Chính sự giản lược này giúp tôn lên tỷ lệ không gian và ánh sáng, tạo nên cảm giác sang trọng một cách tự nhiên, không phô trương.

Trái tim của công trình là khu triển lãm và hội nghị đa năng có diện tích 11.050 m² với khoảng vượt nhịp 81m không cột, sẽ trở thành không gian triển lãm và hội nghị lớn nhất thế giới. Được thiết kế linh hoạt, không gian này có thể đáp ứng đa dạng loại hình sự kiện, từ triển lãm, hội chợ đến concert và các sự kiện quy mô lớn, cho phép biến đổi liên tục mà vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm ở mức cao nhất.

Hơn 30 phòng hội nghị với quy mô đa dạng được thiết kế theo tinh thần tiết chế, không nhằm tạo ấn tượng thị giác mà tập trung tối đa vào việc phục vụ nội dung. Không gian được giữ ở trạng thái trung tính; mọi yếu tố từ vật liệu, màu sắc đến ánh sáng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa sự phân tán, qua đó duy trì sự tập trung tuyệt đối cho các phát biểu, trao đổi và quá trình đưa ra những quyết định quan trọng.

Tuy nhiên, công trình không dừng lại ở sự tiết chế. Tại ballroom chính, kiến trúc chuyển sang trạng thái giàu cảm xúc, nơi ánh sáng, vật liệu và hình khối được khai thác mạnh mẽ để tạo nên trải nghiệm mang tính sự kiện. Đây là nơi các yếu tố ngoại giao, văn hóa và trình diễn giao thoa, góp phần tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng.

Khu vực VIP được tách biệt khỏi nhịp độ chung, mang lại cảm giác riêng tư và cân bằng. Gỗ, kim loại, ánh sáng ấm và các chi tiết thủ công được sử dụng để tạo nên một không gian gần gũi nhưng vẫn cao cấp. Tại đây, sự sang trọng không đến từ quy mô hay hình thức, mà nằm ở sự tinh tế và tiết chế.

Khép lại hành trình là không gian dinner show với sức chứa 2.000 chỗ ngồi, một điểm nhấn hiếm thấy trong các trung tâm hội nghị trên thế giới. Đặc biệt, không gian này được phát triển dưới định hướng sáng tạo của Dragone: đơn vị đứng sau nhiều show diễn huyền thoại toàn cầu. Không chỉ là một sân khấu, đây là nơi tạo ra trải nghiệm tổng thể, nơi ranh giới giữa người xem và màn trình diễn dần được xóa nhòa. Mỗi chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu và kể chuyện bằng cảm xúc, biến trung tâm hội nghị không chỉ là nơi diễn ra sự kiện, mà trở thành một điểm đến của trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

Theo đánh giá từ các chuyên gia APEC, đây sẽ là hệ thống Trung tâm Hội nghị APEC lớn và quy mô hiện đại, tầm vóc bậc nhất trong suốt 33 kỳ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC thường niên. Và khi chính thức đi vào hoạt động, đây sẽ là công trình kiến tạo vị thế mới cho không chỉ đảo ngọc Phú Quốc mà cho cả quốc gia, để Việt Nam sẵn sàng đón tiếp thường xuyên các hội nghị, triển lãm và sự kiện MICE quy mô lớn của khu vực và thế giới.

Từ khóa:

#Hội nghị APEC #Phú Quốc #Sun Group #đảo ngọc #sự kiện quốc tế

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế FTSE.

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Ngày 12/4 tới, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tốc độ thiết kế 350 km/h, sẽ chính thức khởi công. Hạ tầng tỷ đô rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất miền Bắc xuống còn 23 phút, sẽ đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long - “Hà Nội mới” bên vịnh di sản - lên bản đồ an cư và đầu tư toàn cầu.

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Techcombank và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đại diện VietinBank nhận kỷ niệm chương từ TikTokShop

VietinBank & TikTok Shop: Mega Training Bootcamp – Hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội

Đồng hành cùng cộng đồng Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh trong kỷ nguyên số, VietinBank phối hợp cùng TikTok Shop triển khai chuỗi chương trình Mega Training Bootcamp, khởi động tại TP. Hồ Chí Minh (12/3/2026) và tiếp nối tại Hà Nội (27/3/2026), thu hút hơn 600 nhà bán hàng tham dự trên cả hai điểm cầu, tạo nên một hành trình xuyên suốt từ truyền cảm hứng đến thực chiến.

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” triển khai xuyên suốt cả năm 2026, với sự tham gia của đông đảo các công ty thành viên, đối tác và cộng đồng trên toàn quốc

EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

Ngày3/4 tại Ninh Bình, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và các định hướng dài hạn, đánh dấu bước chuyển mình của Công ty trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Techcombank và Masterise Group mang ''Tinh hoa pháp'' về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Techcombank và Masterise Group mang ''Tinh hoa pháp'' về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Tiếp nối hành trình kiến tạo những giá trị sống vượt thời và đưa tinh hoa độc bản thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, Techcombank và Masterise Group là nhà đồng tài trợ độc quyền sẽ đưa chương trình hòa nhạc “Florilèges Français – Tinh hoa Pháp” từ không gian nghệ thuật của cung điện Versailles thế kỷ 19 về Nhà hát Hồ Gươm - biểu tượng nghệ thuật mới giữa lòng Hà Nội.

Vipico: Cải thiện dòng tiền, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Vipico: Cải thiện dòng tiền, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Vipico là doanh nghiệp chủ đầu tư của một trong những dự án có vị trí đẹp nhất nhì trung tâm Đà Nẵng – thành phố với thị trường bất động sản sôi động hiện nay. Trong báo cáo tài chính gửi lên HNX cho thấy Vipico cải thiện rõ nét hiệu quả kinh doanh, khả năng trả nợ cũng như tiến độ triển khai dự án.