Vietjet tăng chuyến bay Hiroshima – Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay Hiroshima (Nhật Bản) – Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 20/12/2025, đồng thời dành tặng người dân và du khách nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Đường bay Hiroshima – Hà Nội của Vietjet sẽ phục vụ hành khách 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Với 10 đường bay kết nối đến các thành phố lớn của Nhật Bản gồm Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima, tổng số chuyến bay kết nối Việt Nam và “Đất nước mặt trời mọc” của Vietjet sẽ tăng lên 70 chuyến khứ hồi mỗi tuần, trở thành cầu nối giữa hai quốc gia, tạo cơ hội giao lưu văn hoá, kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Cũng trong dịp này, từ 24/11 – 30/11/2025 (Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay), Vietjet gửi tặng hành khách hàng triệu vé Eco 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi định kỳ như giảm đến 20% giá vé hạng SkyBoss và Business vào mỗi ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng khuyến mãi ngày đôi hàng tháng dành cho hành khách cơ hội bay tiết kiệm, cùng hành trình bay thoải mái, an tâm.

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet dịp cuối năm và Tết sắp tới này để “biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, cảm ơn chính mình sau một năm đầy nỗ lực, cùng tận hưởng những chuyến bay cùng bạn bè, người thân, gia đình…

Thêm chuyến bay, thêm cơ hội khám phá Hiroshima dịp lễ hội với vẻ đẹp thanh bình, văn hóa đặc sắc và những trải nghiệm mang đậm dấu ấn Nhật Bản. Thành phố Hiroshima nổi tiếng với Công viên Tưởng niệm Hòa bình, hòn đảo Miyajima và nhịp sống hiền hòa hứa hẹn mang đến hành trình đầy cảm xúc. Vietjet chào đón người dân và du khách trên những chuyến bay thoải mái cùng đội tàu bay hiện đại tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng thực đơn đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế với các món ăn nóng tươi ngon, Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam..., và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000m.