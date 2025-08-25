Vietbank tung gói tín dụng 2.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong những tháng cuối năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi thiết thực.

Trong bối cảnh nền kinh tế biến động, khả năng tiếp cận nguồn vốn nhanh và linh hoạt trở thành yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong những tháng cuối năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi thiết thực.

SMEs hiện chiếm tới 98% số doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào GDP và tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, đặc biệt là cho các dự án chuyển đổi số, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Để tháo gỡ bài toán này, Vietbank triển khai gói “Vay vốn siêu tốc – Bứt tốc kinh doanh” giúp SMEs bổ sung nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.

Chương trình diễn ra từ nay đến 31/12/2025 với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,2%/năm, thời gian vay linh hoạt từ 3 đến 9 tháng.

Gói tín dụng ngắn hạn ưu đãi này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng với lãi suất cạnh tranh, là bệ phóng tài chính cho mọi kế hoạch kinh doanh, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025.

Nhằm giúp khách hàng doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn, Vietbank đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp mục đích sử dụng vốn của khách hàng. Chỉ trong 48 giờ sau khi hồ sơ được phê duyệt, khoản vay sẽ được giải ngân, giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời.

Ngân hàng cũng tích cực tham gia các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, trực tiếp gặp gỡ khách hàng để lắng nghe và cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tăng 19,32% so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ 2023 đến nay.

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, khả năng tiếp cận nguồn vốn nhanh và linh hoạt chính là yếu tố sống còn để giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, xoay chuyển tình thế và tăng tốc phát triển. Gói tín dụng ưu đãi ngắn hạn của Vietbank sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng với lãi suất cạnh tranh, quy trình đơn giản và thời gian giải ngân nhanh chóng.