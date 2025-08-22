Chọn "Vay vốn siêu tốc, Bứt tốc kinh doanh" cùng VietBank

Ngân hàng Vietbank triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.000 tỷ đồng tên gọi “Vay vốn siêu tốc, Bứt tốc kinh doanh” với thủ tục nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, nhằm tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp bứt phá trong hoạt động kinh doanh cuối năm.

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đang nỗ lực tăng tốc những tháng cuối năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.000 tỷ đồng tên gọi “Vay vốn siêu tốc, Bứt tốc kinh doanh” với thủ tục nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, nhằm tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp bứt phá trong hoạt động kinh doanh cuối năm.

Đồng hành dài hạn

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp, đóng góp khoảng 45% GDP. Tuy nhiên, bài toán vốn và mở rộng thị trường vẫn luôn là thách thức lớn, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh toàn cầu hóa.

Hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế các tổ chức tín dụng đang tích cực triển khai nhiều chương trình vay vốn ưu đãi. Các chính sách hỗ trợ và sản phẩm vay này được thiết kế ngắn gọn và hiệu quả.

Khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đồng hành dài hạn cùng các doanh nghiệp SMEs, Vietbank luôn đổi mới và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ và đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng doanh nghiệp.

Theo đó, Vietbank cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ bao gồm cho vay, tài trợ thương mại, quản lý tài khoản và các giải pháp tài chính khác.

Tháng 7/2025, Vietbank chính thức ra mắt dịch vụ Nền tảng số dành cho khách hàng doanh nghiệp – Vietbank DigiBiz, được phát triển là một trợ lý tài chính số toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc quản trị tài chính, vận hành giao dịch và kết nối hệ sinh thái kinh doanh, theo định hướng chuyển đổi số thông minh, linh hoạt và bền vững.

Vietbank DigiBiz là nền tảng hợp kênh (Omni Channel) – nơi mọi hoạt động tài chính doanh nghiệp đều được tích hợp, đồng bộ và vận hành hiệu quả từ một giao diện duy nhất. Giải pháp này đáp ứng nhu cầu giao dịch, mở rộng trải nghiệm quản lý theo thời gian thực, an toàn và minh bạch.

Bên cạnh đó, Vietbank cũng ký biên bản ghi nhớ với các đối tác về cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn kế toán chất lượng cao và giải pháp tài chính thông minh để hỗ trợ khách hàng SMEs và hộ kinh doanh. Các giải pháp này góp phần giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tối ưu hóa nguồn lực.

Vietbank khẳng định giữ vai trò đồng hành quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân đặc biệt trong việc cung cấp vốn, hỗ trợ tài chính và các dịch vụ ngân hàng khác cho doanh nghiệp SMEs và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

2.000 tỷ đồng “Vay vốn siêu tốc, Bứt tốc kinh doanh”

Nhằm giúp khách hàng doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn, Vietbank đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp mục đích sử dụng vốn của khách hàng.

Với tinh thần đó, Vietbank tiếp tục triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng “Vay vốn siêu tốc, Bứt tốc kinh doanh” nhằm hỗ trợ khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khoản vay ưu đãi sẽ giúp hỗ trợ các nhu cầu về vốn một cách nhanh chóng, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết kiệm thời gian, tiếp cận nhiều cơ hội mới và phát huy lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Chương trình ưu đãi diễn ra từ nay đến 31/12/2025, với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,2%/năm, thời gian vay linh hoạt từ 3 đến 9 tháng.