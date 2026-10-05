ISC Platform kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hẹp “thung lũng chết”

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC Platform với dữ liệu chuẩn hóa “đúng, đủ, sạch, sống và đẹp”, đang hiện thực hóa tham vọng biến dữ liệu thành hạ tầng kết nối, đưa sản phẩm công nghệ Việt ra thị trường và đo lường được hiệu quả.

Dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống và đẹp” để AI kết nối doanh nghiệp

Tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong kỷ nguyên số” diễn ra ngày 5/10 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo (ISC) ra mắt Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC (ISC Platform).

ISC hướng tới hình thành hạ tầng số dùng chung kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Nền tảng ISC Platform sử dụng hạ tầng số do Arobid.com cung cấp và vận hành. ISC Platform tích hợp các chức năng kết nối B2B, dữ liệu, hiện diện số, triển lãm thương mại trên môi trường số và AI hỗ trợ tìm kiếm, ghép nối cơ hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt ISC Platform, nền tảng kết nối các nguồn lực của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ảnh: TA.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, cho rằng nền tảng xúc tiến thương mại, đầu tư trên môi trường số chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành trên dữ liệu doanh nghiệp được chuẩn hóa và bảo đảm 5 tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống và đẹp”.

Theo ông Trần Văn Chín, AI của Arobid không tập trung vào AI tổng quát mà hướng tới các bài toán chuyên ngành xúc tiến thương mại và đầu tư, trong đó có kết nối nhà mua - nhà bán.

“Nếu trước đây doanh nghiệp có thể mất nhiều tháng để tham gia một chương trình xúc tiến thương mại thì hiện có thể đưa hồ sơ lên nền tảng trong khoảng 3 phút. Trên nền tảng, AI có thể khai thác dữ liệu để tìm kiếm và kết nối những đối tác có khả năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp”, ông Chín nói.

Tuy nhiên, ông Chín cho rằng hiệu quả của AI phụ thuộc trước hết vào chất lượng dữ liệu đầu vào.

Doanh nghiệp cần chuẩn hóa hồ sơ năng lực, thông tin về năng lực sản xuất, chứng chỉ, quy trình sản xuất, thị trường mục tiêu và nhu cầu kết nối. Đồng thời, doanh nghiệp phải có nhân sự chuyên trách vận hành trên môi trường số để theo dõi khách hàng, cơ hội kết nối và đo lường kết quả.

"Ngược lại, nền tảng phải trả kết quả và phải đo lường được kết quả cho họ: Bao nhiêu người đến gian hàng? Họ đến từ quốc gia nào? Những doanh nghiệp nào là khách hàng tiềm năng? Có cơ hội kết nối hay không?”, ông Chín đặt vấn đề.

Ông Trần Văn Chín cho biết Arobid được định vị là hạ tầng xúc tiến thương mại trên môi trường số, tích hợp với nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành trên dữ liệu và kết nối AI.

Từ thực tế triển khai, Chủ tịch Arobid cho rằng để chuẩn hóa dữ liệu, doanh nghiệp theo 5 tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống và đẹp”.

Trong đó, dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, được làm sạch và thường xuyên cập nhật. Tiêu chí “đẹp”, theo ông, nhằm bảo đảm cách thức trình bày hình ảnh, sản phẩm và gian hàng đủ hấp dẫn để thu hút người xem và đối tác.

“Dữ liệu đầu vào mà lỏng lẻo, nghèo nàn, không đầy đủ thì rất khó đạt được kết quả”, ông Chín nói.

Arobid định hướng tiếp tục cung cấp giải pháp làm sạch, làm đẹp dữ liệu cho doanh nghiệp, tạo nền tảng dữ liệu đủ chất lượng để AI có thể phân tích và ghép nối hàng nghìn doanh nghiệp.

Trong giai đoạn tới, Arobid định hướng mở rộng hệ sinh thái nền tảng thay vì phát triển các hệ thống riêng lẻ, phân mảnh dữ liệu.

Theo ông Chín, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, các trung tâm đổi mới sáng tạo có thể sử dụng chung một nền tảng ISC Platform, qua đó tập trung dữ liệu và tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm, doanh nghiệp và các chủ thể công nghệ.

Các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, robot, chip và sản xuất thông minh được định hướng tích hợp vào hệ sinh thái này. Ở lĩnh vực thương mại, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm ra thị trường, Arobid hướng tới xây dựng một hub platform kết nối doanh nghiệp, sản phẩm, dữ liệu và các chương trình xúc tiến.

“Chúng tôi không xây dựng tiếp hàng loạt nền tảng phân mảnh dữ liệu, mà sử dụng một ISC Platform dùng chung cho tất cả các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam để tăng thêm giá trị và hiệu quả”, ông Chín nói.

Theo Chủ tịch Arobid, mục tiêu cuối cùng là biến dữ liệu thành hạ tầng kết nối, để AI không chỉ phân tích thông tin mà thực sự tạo ra các kết nối thương mại, đầu tư có thể đo lường được.

Đổi mới sáng tạo không thể thực hiện đơn lẻ

Trả lời câu hỏi của VietTimes, ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (ISC), Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thẳng thắn nêu quan điểm: Muốn đưa công nghệ ra thị trường, cần xây dựng dữ liệu, tăng kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI vào những bài toán thực tế. Doanh nghiệp không thể chạy theo công nghệ mà phải xác định rõ giá trị và thị trường của mình.

Nói về khả năng đóng góp của Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC Platform, ông Phạm Ngọc Hiếu nói rằng nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm, công nghệ khi đưa ra thị trường đều phải trải qua một quá trình thường được gọi là “thung lũng chết” (valley of death hoặc death valley).

Trong khoa học và khởi nghiệp, đó chính là khoảng cách rủi ro giữa giai đoạn nghiên cứu phát triển (R&D) trong phòng thí nghiệm và giai đoạn thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.

Ông Phạm Ngọc Hiếu cho rằng đổi mới sáng tạo không thể đi một mình mà cần dữ liệu và sự kết nối để đưa công nghệ đến thị trường. Ảnh: LM.

Theo ông, mục tiêu không phải “đốt cháy” các bước cần thiết mà là rút ngắn quá trình này bằng cách tăng kết nối và khai thác dữ liệu. Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo phối hợp với Arobid xây dựng nền tảng ISC Platform nhằm hình thành dữ liệu về các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ viện, trường, chuyên gia, doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước.

“Khi được kết nối với nhau, chúng ta sẽ có được dữ liệu đầy đủ. Trên cơ sở dữ liệu đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ rút ngắn được con đường đưa công nghệ, sản phẩm đến thị trường”, ông Hiếu nói.

Theo ông, không một doanh nghiệp nào có thể tự mình sở hữu đầy đủ công nghệ, dữ liệu, nhân lực, chuyên gia và thị trường. Vì vậy, vai trò của cơ quan quản lý và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo không phải là làm thay doanh nghiệp, mà là tạo môi trường, tạo kết nối và giúp các nguồn lực tìm đến với nhau.

Đó là kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chuyên gia, doanh nghiệp với viện, trường và kết nối khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tế của thị trường.

“Và nền tảng ISC Platform nhằm mở rộng khả năng kết nối thông tin cung - cầu công nghệ, tìm kiếm đối tác và từng bước đưa hoạt động hợp tác, thương mại hóa công nghệ lên môi trường số”, ông Hiếu nói với VietTimes.

AI phải bắt đầu từ bài toán của doanh nghiệp

Ông Hiếu cho rằng không nên bắt đầu từ câu hỏi AI có thể làm được gì mà phải xuất phát từ bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Hội thảo thu hút các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cùng trao đổi về cơ hội ứng dụng AI và tự động hóa. Ảnh: LM.

“Chúng ta không phải ca ngợi AI có thể làm được cái gì, mà phải đi từ bài toán thực tiễn: doanh nghiệp cần cái gì, chúng ta sẽ tiếp cận AI như thế nào”, ông nói. Theo ông, AI hiện có thể hỗ trợ từ những công việc đơn giản đến đề xuất phương án giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, con người vẫn phải giữ vai trò quyết định và chịu trách nhiệm.

Với nền tảng đang được xây dựng, hiệu quả cũng cần được đo bằng giá trị tạo ra thay vì chỉ đếm số người tham gia hay số kết nối. Các chỉ số có thể gồm số doanh nghiệp được hỗ trợ, số kết nối thành công, giá trị hợp đồng và những kết quả thực tế khác.

Nhắc tới thực tiễn về công nghệ và thiết bị của Việt Nam so với các cường quốc về sản xuất robot trên thế giới, ông Hiếu cho rằng Việt Nam cần xác định rõ mình mạnh ở đâu thay vì chạy theo những lĩnh vực mà các quốc gia khác đã có lợi thế.

"Doanh nghiệp Việt Nam có thể mua thiết bị của Trung Quốc nhưng đưa giải pháp của mình vào, tập trung vào những khâu có lợi thế thay vì làm tất cả. Quan trọng là phải định vị được giá trị và hướng đến thị trường”, ông nói.

Theo đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp không nên nghiên cứu những công nghệ quá xa vời nhu cầu thực tế. Điều quan trọng là lựa chọn đúng bài toán, đúng thị trường và tập trung nguồn lực vào những giá trị có khả năng thương mại hóa.

Khi các nguồn lực trong hệ sinh thái được kết nối, hiệu quả có thể tăng theo cấp số nhân thay vì chỉ tạo ra những con số phục vụ báo cáo. Dữ liệu là lớp nền quan trọng cho quá trình này. Khi dữ liệu quản trị và dữ liệu hoạt động được chuẩn hóa, doanh nghiệp mới có thể mở API, phát triển các ứng dụng AI và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái.

“Chúng ta có nguồn lực, có những giải pháp mà nhiều khi cần sự hợp tác. Khi kết nối được, hiệu quả tạo ra sẽ không chỉ dừng ở những con số phục vụ báo cáo mà có thể tạo ra những con số tăng theo cấp số nhân”, ông Hiếu nêu quan điểm.