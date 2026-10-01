Công ty do con trai ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch được “bơm” thêm gần 1 tỷ USD

Ngày 29/9/2026, CTCP VinFast Việt Nam tăng vốn điều lệ từ hơn 10.183 tỷ đồng lên hơn 35.183 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 25.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Toàn bộ vốn góp của doanh nghiệp đều bằng đồng Việt Nam. Trong đó, nguồn vốn tư nhân chiếm hơn 98%, phần còn lại là vốn nước ngoài.

Theo thông tin công bố, VinFast Auto Ltd. (Singapore) hiện sở hữu hơn 53 triệu cổ phần phổ thông, chiếm 1,528% vốn điều lệ VinFast Việt Nam. Tỷ lệ hữu này giảm đáng kể so với mức gần 5,28% trước khi doanh nghiệp tăng vốn.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Bà Thái Thị Thanh Hải (sinh năm 1974) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Quân Anh là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup. Hồi tháng 9, ông Quân Anh tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc từ ông Vượng.

VinFast Việt Nam được thành lập ngày 19/6/2026 với vốn điều lệ hơn 5.183 tỷ đồng. Đến ngày 13/7, doanh nghiệp tăng vốn lên hơn 10.183 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

VinFast Việt Nam hình thành trong quá trình tái cấu trúc hoạt động của VinFast. Theo đó, một phần tài sản và hoạt động của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) được tách sang VinFast Việt Nam. Sau đó, VinFast thoái toàn bộ vốn tại VFTP, chuyển giao mảng sản xuất trong nước cho nhóm nhà đầu tư mới.

Nhóm nhận chuyển nhượng do CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai dẫn dắt. Ông Phạm Nhật Vượng tham gia với vai trò nhà đầu tư thiểu số.

Theo định hướng được VinFast công bố, các hoạt động cần vốn đầu tư lớn được đưa về một nền tảng sản xuất độc lập, do bên thứ ba sở hữu và vận hành. VinFast tập trung vào phát triển thương hiệu, nghiên cứu sản phẩm và công nghệ.

Trong cơ cấu mới, VinFast Việt Nam tiếp nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển toàn cầu, dịch vụ hậu mãi, kinh doanh bán hàng, cùng toàn bộ cổ phần tại ba doanh nghiệp: VinFast Commercial & Services Trading LLC, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH.