Trực tiếp Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.
Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.
Tại Lễ trao Giải thưởng năm nay, bên cạnh hoạt động tôn vinh, sự kiện còn tạo cơ hội để khách mời trực tiếp trải nghiệm không gian ngập tràn công nghệ. Khách mời, khán giả có cơ hội giao lưu và tương tác với Robot AI, trải nghiệm dùng thử thiết bị thông minh, tham gia vào không gian camera 360 độ để có những short video trải nghiệm ấn tượng.
Trước giờ khai mạc VDA 2026, robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo thu hút sự quan tâm của khách tham dự. Không chỉ đứng quan sát, nhiều người chủ động tiến lại gần để thử tương tác và khám phá khả năng của robot.
Tham dự Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 có hàng trăm đại biểu, khách mời. Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã không còn chỗ trống.
Tham dự Lễ Trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam hôm nay có lãnh đạo các bộ, ban, ngành:
1. Ông Nguyễn Quân, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương đảng, Nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
4. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ
5. Ông Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban tuyên giáo Trung ương.
6. Ông Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
7. Ông Lê Ngọc Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.
Về phía lãnh đạo các Hiệp hội có:
1. GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
2. Ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN.
3. TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Về phía Ban tổ chức và Hội đồng giải thưởng, có:
1. TS Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam.
2. Ông Vũ Kiêm Văn - Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam.
3. Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng ban tổ chức giải Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam.
4. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VDA 2025
5. Ông Nguyễn Bá Chiêm - Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Phó Trưởng ban tổ chức giải Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam.
Đến dự chương trình còn có sự hiện diện của các phó chủ tịch, các đơn vị trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam, lãnh đạo Cục, vụ các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các hiệp hội; lãnh đạo đơn vị bảo trợ truyền thông; các thành viên trong hội đồng chấm giải; lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà tài trợ; các nhà báo, phóng viên truyền hình các cơ quan thông tấn báo chí.
Mở đầu lễ trao giải là màn trình diễn múa tương tác laser mapping mang tên “Dòng chảy Việt Nam trong thế giới số”, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh công nghệ. Mạch hình ảnh được xây dựng từ robot và các biểu tượng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, dữ liệu đến bản đồ số Việt Nam. Từ đó xây dựng thành phố thông minh, nhà máy số, nông nghiệp số, Chính phủ số. Các hình ảnh được kết nối thành một hành trình thị giác, phác họa sự chuyển động của công nghệ đang lan tỏa trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Từ những bước tiến của khoa học công nghệ đến các thành tựu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phóng sự tái hiện chặng đường phát triển của Việt Nam cùng hành trình 9 mùa Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam.
1. Vinh danh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork. Người đại diện nhận giải là ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.
Theo Ban Tổ chức, Hà Nội đứng đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024. Thành phố đang phát triển hệ sinh thái số với iHanoi đạt hơn 6,2 triệu tài khoản xác thực, gần 90 triệu lượt truy cập; HanoiWork được triển khai tại 180 đơn vị, với 84.050 tài khoản tính đến ngày 29/7/2026.
Trong khi iHanoi hỗ trợ người dân phản ánh hiện trường, thực hiện các thủ tục và tiếp cận tiện ích số thì HanoiWork số hóa quy trình giao việc, phối hợp, phê duyệt, báo cáo và đánh giá OKR/KPI trong hệ thống chính trị thành phố. Việc số hóa cũng góp phần rút ngắn thời gian chờ tại một số thủ tục đăng ký đất đai từ 1–2 giờ xuống còn 10–15 phút.
2. Vinh danh UBND thành phố Đà Nẵng với Nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số của thành phố. Người đại diện nhận giải là ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.
Theo Ban Tổ chức, nền tảng IOC do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, giao Trung tâm IOC quản lý, vận hành, giúp kết nối dữ liệu, giám sát các chỉ tiêu và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.
Đến nay, 94 xã, phường, đặc khu đã có Trung tâm điều hành dùng chung trên nền tảng IOC, phục vụ khoảng 2.500 người dùng.
Dữ liệu từ nền tảng được chia sẻ trên Danang Smart City, với khoảng 1,1 triệu lượt cài đặt, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuận tiện, minh bạch.
3. Vinh danh UBND thành phố Huế với Giải pháp chuyển đổi số quản lý, điều hành, phục vụ qua Hue-S và HueIOC. Người đại diện nhận giải là ông Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế.
Theo Ban Tổ chức, Hue-S hiện có hơn 1,3 triệu tài khoản, trong đó hơn 900.000 tài khoản được xác thực qua VNeID. Nền tảng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân, từ phản ánh hiện trường, dịch vụ công trực tuyến đến giáo dục, y tế, thanh toán số và cảnh báo thiên tai.
Từ năm 2021, Hue-S đã tiếp nhận hơn 177.000 phản ánh hiện trường, tỷ lệ xử lý đạt 98%, mức độ hài lòng đạt 92%. Hệ sinh thái HueIOC còn có hơn 980 bảng dữ liệu, 400 dashboard và hơn 3.000 biểu đồ phân tích, hỗ trợ giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu. Thành phố cũng cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước theo thông tin được cung cấp.
4. Vinh danh UBND tỉnh Lạng Sơn với Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
Theo Ban Tổ chức, Lạng Sơn đưa AI vào hỗ trợ quy trình công vụ trên quy mô toàn tỉnh, hình thành lớp khai thác tri thức trên kho dữ liệu hành chính dùng chung. Trợ lý ảo hỗ trợ công chức tra cứu chính sách, hỏi đáp nghiệp vụ, soạn thảo và rà soát văn bản, tóm tắt tài liệu, tổng hợp dữ liệu phục vụ điều hành. Bước đầu, giải pháp giúp có thể giảm một nửa thời gian xử lý ban đầu đối với các tác vụ thường xuyên. Mô hình triển khai theo nguyên tắc AI hỗ trợ, cán bộ kiểm chứng và quyết định, hướng tới nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.
5. Vinh danh Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Đại diện nhận giải là đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng C06.
Theo Ban Tổ chức, hệ sinh thái dữ liệu dân cư, căn cước và định danh điện tử là nền tảng quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công và cung cấp tiện ích số. VNeID hiện có hơn 71 triệu tài khoản định danh cá nhân, hơn 780.000 tài khoản tổ chức, doanh nghiệp và 67 tiện ích, với hơn 500 triệu lượt truy cập lũy kế.
Hệ thống đã kết nối 151 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tiếp nhận và xử lý hơn 2,1 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực, đồng bộ dữ liệu. Nhiều giấy tờ, thông tin về bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe và Sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn.
Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc quy trình được ước tính giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng ngân sách mỗi năm; tổng giá trị tiết kiệm trực tiếp, gián tiếp và chi phí xã hội ước tình hàng chục tỷ đồng. Hệ sinh thái góp phần thúc đẩy quản trị dựa trên dữ liệu, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
6. Vinh danh Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành. Người đại diện nhận giải là đại tá, Tiến sĩ Hồ Ngọc Duy, Chỉ huy trưởng Trung tâm.
Theo Ban Tổ chức, hệ sinh thái tích hợp các phân hệ quản lý nhiệm vụ, văn bản, báo cáo, quân số, hồ sơ quân nhân, phòng họp không giấy và các hoạt động nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất, kết nối với ứng dụng di động QiMe của Bộ Quốc phòng. Giải pháp được thiết kế theo kiến trúc mở, tạo thuận lợi cho kết nối, chia sẻ dữ liệu và mở rộng triển khai.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2026, hệ thống giúp Trung tâm tiết kiệm khoảng 300.000 giờ công, tương đương gần 13 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% nhiệm vụ được theo dõi trực tuyến, 100% văn bản được xử lý điện tử; thời gian xử lý văn bản giảm trên 75%, thời gian tổng hợp báo cáo giảm trên 80% và chi phí văn phòng phẩm, lưu trữ hồ sơ giấy giảm trên 80%.
7. Vinh danh Công an thành phố Hà Nội với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số. Người đại diện nhận giải là thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Theo Ban Tổ chức, hai giải pháp ứng dụng AI và số hóa quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tra cứu quy trình làm nhiệm vụ, căn cứ pháp lý và chuẩn hóa hồ sơ.
Việc ứng dụng công nghệ góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến độ điều tra và giảm áp lực cho lực lượng chức năng. Theo số liệu được cung cấp, số hóa giúp rút ngắn đến 80% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm hơn 90% sai sót, tiết kiệm 600 tỷ đồng và 48 triệu giờ công mỗi năm.
8. Vinh danh Sở Y tế thành phố Hà Nội với “Hệ sinh thái Y tế số Thủ đô”. Người đại diện nhận giải là thạc sĩ Đỗ Minh Trường.
Theo Ban Tổ chức, Hệ sinh thái Y tế số Thủ đô đã liên thông 26,9 triệu lượt hồ sơ khám chữa bệnh từ 850 cơ sở y tế lên hệ thống quốc gia. Hạt nhân của hệ sinh thái là Hệ thống điều phối dữ liệu y tế tập trung (Health Data Hub), đóng vai trò kết nối, tích hợp và khai thác dữ liệu y tế toàn ngành, kết hợp với Dashboard quản trị thông minh phục vụ lãnh đạo Sở và các cơ sở y tế theo dõi, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.
Hệ sinh thái đồng thời triển khai nhiều nền tảng, tiện ích phục vụ người dân và cơ sở y tế như Miniapp y tế trên iHaNoi, bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe tích hợp VNeID, Kiosk tự phục vụ bằng CCCD/sinh trắc học và liên thông dữ liệu Đề án 06 đối với giấy chứng sinh, giấy báo tử, khám sức khỏe lái xe.
Đến nay, 42/42 bệnh viện công lập đã triển khai bệnh án điện tử, 100% bệnh viện áp dụng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; khoảng 8,2 triệu người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.
9. Vinh danh Tổng công ty Viễn thông MobiFone với Bộ giải pháp MobiFone Smart Office và quản trị nguồn lực ERP. Ông Nguyễn Thành Công, đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, hệ thống Smart office có gần 6.000 người dùng nội bộ, xử lý khoảng 300.000 văn bản/năm. Việc số hóa 100% văn bản, ký số và giao việc trực tuyến giúp giảm 80% thời gian luân chuyển văn bản, 90% báo cáo giấy và giảm đáng kể khâu xử lý thủ công.
10. Vinh danh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với ứng dụng quản lý khám chữa bệnh và phần mềm phục vụ điều hành. Người đại diện nhận giải là PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện.
Theo Ban tổ chức, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ khá sớm, Bệnh viện triển khai tư vấn phẫu thuật trực tuyến từ 20 năm trước, hiện kết nối hơn 100 điểm cầu. Năm 2025, hệ thống ghi nhận gần nửa triệu lượt khám và 100 nghìn lượt điều trị nội trú.
11. Vinh danh Ngân hàng TMCP Tiên Phong với Bộ giải pháp: App TPBank, LiveBank 24/7, TPBank Biz, Ứng dụng Chuyển đổi số trong vận hành. Người đại diện nhận giải là ông Đinh Việt Hưng - Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, TPBank
Theo Ban tổ chức, gần 17 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ TPBank, 99,5% tổng số giao dịch được thực hiện trên kênh số; khoảng 95% hành trình không giấy tờ, tiết kiệm hơn 5 triệu giờ giao dịch.
12. Vinh danh Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel với Giải pháp công nghệ logistics toàn trình: IoT và camera giám sát vận tải, Tổ hợp Robot và hệ thống chia chọn thông minh, TMS, WMS. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ - Tổng Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel.
Theo Ban tổ chức, Viettel Post xây dựng hệ sinh thái logistics xuyên suốt từ khách hàng, đơn hàng, kho vận, chia chọn, vận tải, giao nhận đến logistics xuyên biên giới, đạt năng lực xử lý 6 triệu bưu phẩm/ngày, giảm 40% - 60% thời gian chuyển phát toàn trình.
13. Vinh danh Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với giải pháp PVTrans Digital Portal. Ông Bùi Đình Giang - Giám đốc Chuyển đổi số của PVTrans đại diện nhận giải
Theo Ban tổ chức, hệ thống được triển khai bước đầu cho khoảng 400 nhân sự, thiết kế để mở rộng tới hơn gần 3 nghìn cán bộ, 11 đơn vị thành viên và toàn bộ đội 67 tàu, hướng tới trở thành nền tảng quản trị số thống nhất của PVTrans.
14. Vinh danh Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội với Bộ giải pháp App MIC và App MIC Pro. Người đại diện nhận giải là Ông Lê Văn Quân - Giám đốc Khối bảo hiểm số kiêm Giám đốc Công ty bảo hiểm số MIC
Theo Ban tổ chức, App MIC dành cho khách hàng và MIC Pro dành cho đại lý, đối tác, số hóa toàn bộ quy trình bảo hiểm từ tư vấn, cấp đơn đến thanh toán và bồi thường trực tuyến. Thời gian mua bảo hiểm trên App MIC chỉ còn 30 giây.
15. Vinh danh Ngân hàng TMCP Kiên Long với MyShop 5.0 - Giải pháp tài chính số toàn diện dành cho Hộ kinh doanh. Người đại diện nhận giải là ông Hoàng Ngọc Thuyết - Giám đốc Khối Ngân hàng Số.
Theo Ban tổ chức, Sở hữu Hệ sinh thái All-in-One, MyShop 5.0 tích hợp chu trình khép kín từ tạo đơn, thanh toán đến xuất hóa đơn điện tử chỉ trong chưa đầy 30 giây, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, giải phóng nỗi lo quản lý bán hàng cho các chủ hộ kinh doanh.
16. Vinh danh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) với Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01. Người đại diện nhận giải là bà Phùng Thu Hà - Trưởng ban chuyển đổi số VietinBank.
Theo Ban tổ chức, với hơn 100 sáng kiến trên bốn trụ cột Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ, Con người và Tổ chức, Chương trình Chuyển đổi số toàn diện X01 giúp VietinBank nâng tầm trải nghiệm, củng cố năng lực công nghệ và dữ liệu, từng bước làm chủ chuyển đổi, tạo giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
17. Vinh danh Trung tâm Công nghệ thông tin Thành phố Huế với Hệ sinh thái số Văn hóa - Du lịch. Người đại diện nhận giải là ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm.
Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái tích hợp GIS, AI, VR360, ứng dụng di động, vé điện tử, thanh toán số và các dịch vụ đa ngôn ngữ, xử lý gần 11 triệu lượt vé từ năm 2023, tăng trưởng trên 20% mỗi năm.
18. Vinh danh Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam với Nền tảng LUMI - AI Customer Experience Platform. Bà Nguyễn Thị Vui - Thành viên Ban điều hành- Ngân hàng LPBank đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, LUMI – Trợ lý AI Voice của LPBank tiếp nhận 100% cuộc gọi, xử lý hàng triệu cuộc gọi mỗi năm, rút ngắn thời gian nhận diện vấn đề từ 3 phút xuống dưới 10 giây và chủ động hỗ trợ xử lý sự cố diện rộng, đánh dấu bước đột phá trong ứng dụng AI.
19. Vinh danh Học viện Ngân hàng với Hệ sinh thái 25 nền tảng số của Học viện Ngân hàng. Người đại diện nhận giải là PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện.
Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái 25 nền tảng của Học viện Ngân hàng bao phủ tất cả hoạt động trọng yếu về quản trị - vận hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học. 95% thủ tục trực tuyến, thời gian xử lý báo cáo giảm từ 3 ngày còn 8 giờ.
20. Vinh danh Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei với Ứng dụng MyApp - Mcredit tài chính thông minh. Người đại diện nhận giải là bà Nguyễn Thị Liên - Phó Tổng Giám đốc.
Theo Ban tổ chức, Mcredit xây dựng nền tảng tài chính số End-to-End, số hóa toàn bộ hành trình khách hàng từ đăng ký vay, định danh, thẩm định, ký hợp đồng, giải ngân đến thanh toán và chăm sóc sau vay, phục vụ gần 5 triệu khách hàng.
21. Vinh danh Ngân hàng TMCP Á Châu với Giải pháp Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong quản trị, vận hành và kinh doanh. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Mạnh Trung, Giám đốc Phòng Dữ liệu và Phân tích của Ngân hàng.
Theo Ban tổ chức, ACB triển khai 9 giải pháp AI 100% tự chủ công nghệ tạo ra 25 triệu lượt tương tác/năm, vận hành trên toàn hệ thống, bao phủ các hoạt động hỗ trợ nhân viên, kinh doanh, phục vụ khách hàng và kiểm soát rủi ro.
22. Vinh danh Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh với Nền tảng khai phá, trực quan dữ liệu động. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Trần Phú Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Ban tổ chức, nền tảng triển khai toàn Thành phố Hồ Chí Minh, tiết kiệm 70% ngân sách đầu tư và rút ngắn thời gian xây dựng báo cáo từ 5 ngày xuống 1 giờ, đáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu trong 20 năm.
23. Vinh danh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Quảng Ninh với Trung tâm kiểm soát bệnh tật số - Điều hành, quản lý y tế dự phòng trên nền tảng dữ liệu. Ông Đoàn Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái số y tế Quảng Ninh phục vụ hơn 1,4 triệu dân với kho dữ liệu tập trung, nền tảng điều hành thông minh và các ứng dụng số, đạt mức hài lòng khoảng 98%.
24. Vinh danh Hệ sinh thái số phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel. Người đại diện nhận giải là Nguyễn Đức Phương.
Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái gồm 9 phần mềm, số hóa toàn trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ tiếp nhận thông tin, xác minh, quản lý hồ sơ, lấy mẫu ADN theo quy trình 14 bước, quản lý ngân hàng gen toàn quốc.
25. Vinh danh Trạm Công dân Số tại Điểm giao dịch số Nam A Bank của Ngân hàng TMCP Nam Á. Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó Tổng giám đốc đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, Trạm Công dân Số là mô hình tích hợp dịch vụ công trực tuyến, tài chính – ngân hàng, y tế số, tiện ích số trên nền tảng định danh điện tử quốc gia, phục vụ người dân tại các điểm giao dịch và khu dân cư.
26. Vinh danh Hệ sinh thái TNMath - Trạng Nguyên Toán của Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên. Người đại diện nhận giải là bà Tống Thị Thuần - Tổng giám đốc
Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái học Toán được xây dựng trên nền tảng kế thừa từ Hệ sinh thái Trạng Nguyên Education với hơn 10 triệu tài khoản, theo mô hình “Học - Luyện - Thi - Chơi - Đấu trường”. Thu hút 2 triệu tài khoản học Toán sau 1 năm triển khai.
27. Vinh danh Nền tảng Bình dân học vụ số mobiEdu-MOOCs của Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Mậu Khuê - Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm
Theo Ban tổ chứC, nền tảng đào tạo trực tuyến mở, hỗ trợ đào tạo, kiểm tra, thi và cấp chứng nhận quy mô lớn với gần 100 chương trình trong năm 2026 cho hơn 3 triệu người dùng.
28. Vinh danh Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC. Người đại diện nhận giải là ông Phó Đức Kiên - Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành CMC Telecom.
Theo Ban tổ chức, với hơn 50 sản phẩm dịch vụ, CMC Cloud cung cấp hạ tầng số linh hoạt, an toàn, giúp doanh nghiệp Việt tối ưu chi phí và mở rộng năng lực vận hành để đón đầu cơ hội tăng trưởng mới.
29. Vinh danh 3 giải pháp Ứng dụng Quốc hội 2.0, Viettel Smart Hospital - Hệ sinh thái Bệnh viện thông minh Viettel, Viettel Tessel AI - Nền tảng AI phân tích và quản trị thực thi bán lẻ của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel. Người đại diện nhận giải là ông Trịnh Kim Trọng - Trưởng phòng Sản phẩm Y tế, Trung tâm Xã hội số Viettel Solutions.
Theo Ban tổ chức, ứng dụng Quốc hội 2.0 hiện đang phục vụ toàn diện hoạt động của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội và phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần hiện đại hóa phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả điều hành.
Viettel Smart Hospital ứng dụng AI, Big Data, Cloud và IoT vào quản lý, khám chữa bệnh, triển khai tại hơn 400 cơ sở y tế ở trên 20 tỉnh, thành phố, giúp giảm 30% thời gian chờ, tăng 20% hiệu suất nhân viên y tế và giảm 20% sai sót y khoa.
Viettel Tessel AI phân tích hình ảnh để tự động giám sát trưng bày, phát hiện hết hàng và vi phạm tiếp thị thương mại, giảm chi phí vận hành.
30. Vinh danh Phần mềm báo động thông minh mSAP của Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global), Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Người đại diện nhận giải là ông Đỗ Duy Quang, Giám đốc Trung tâm Giải Pháp Số.
Theo Ban tổ chức, mSAP tập trung tiếp nhận, xác thực và xử lý cảnh báo khẩn cấp, kết nối camera IP và AI. Thời gian gửi báo động giảm còn 1 giây, thời gian xác minh sự cố giảm đến 90%.
31. Vinh danh FPT Wi-Fi 7, Ứng dụng FPT PlayFPT và Camera Brain của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT. Người đại diện nhận giải là bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play.
Theo Ban tổ chức, FPT Wi-Fi 7 là nền tảng Internet thế hệ mới được doanh nghiệp phát triển thông qua giải pháp SpeedX, tích hợp đồng bộ hai công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là XGS-PON và Wi-Fi 7, với tốc độ lên đến 10 Gbps.
FPT Play là nền tảng giải trí và truyền hình Internet hiện phục vụ hơn 35 triệu người dùng trên nhiều thiết bị với thư viện nội dung phong phú gồm phim thể thao, nội dung giải trí và các nội dung độc quyền.
FPT Camera Brain là giải pháp AI được tích hợp ngay trên firmware của các dòng FPT Camera, cho phép thiết bị tự phân tích hình ảnh, từ đó nhận diện khuôn mặt, cảnh báo xâm nhập, phân tích hành vi, đếm người, nhận diện biển số, phát hiện khói, lửa và âm thanh bất thường.
32. Vinh danh Nền tảng Đánh giá và Phát triển Năng lực số toàn diện - DAI Academy của Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX. Người đại diện nhận giải là bà Nguyễn Thị Cẩm Bình, Chủ tịch hội đồng Viện
Theo Ban tổ chức, DAI Academy triển khai theo 2 mô hình: Nền tảng dùng riêng phục vụ Sở khoa học và công nghệ trên 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường theo mô hình hiện đại hóa chính quyền hai cấp; Nền tảng dùng chung nâng cao năng lực số cho 52,4 triệu người đi làm, hướng tới bao phủ 100% đối tượng triển khai, xây dựng hồ sơ năng lực số chuyên ngành.
33. Vinh danh Giải pháp Tài chính số MobiScoring và Giải pháp Trường học số Quốc gia của Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Mậu Khuê - Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm.
Theo Ban tổ chức, MobiScoring ứng dụng Dữ liệu lớn, máy học và trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu hành vi thuê bao, hỗ trợ tổ chức tài chính tự động thẩm định tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt, quản trị rủi ro và thúc đẩy tài chính toàn diện.
Trường học số Quốc gia là giải pháp all-in-one, hỗ trợ toàn trình công tác quản lý, điều hành, dạy học, kiểm tra và học liệu số trên cùng nền tảng. Dữ liệu được đồng bộ qua trục dữ liệu Quốc gia, bảo đảm đúng – đủ – sạch – sống.
34. Vinh danh Zalo Video - Nền tảng video dành cho người Việt của Công ty TNHH VNG Online. Ông Nguyễn Khánh Duy - Tổng giám đốc VNG Online kiêm Giám đốc Zalo Video đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, Zalo Video là nền tảng video ngắn được tích hợp trên ứng dụng Zalo. Sau 15 tháng ra mắt, Zalo Video đã ghi nhận khoảng 40 triệu người dùng hoạt động cùng hàng trăm triệu lượt xem mỗi tháng. Zalo Video vẫn đang tiếp tục củng cố sứ mệnh và nâng cấp tính năng giúp người dùng tiếp cận nội dung an toàn, tích cực gần gũi với người dùng Việt Nam.
35. Vinh danh Phần mềm giám sát, điều khiển nguồn điện mặt trời mái nhà của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Người đại diện nhận giải là ông Vũ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công ty.
Theo Ban tổ chức, “Trung tâm điều khiển số” giúp ngành điện giám sát và điều khiển từ xa các nguồn điện mặt trời mái nhà, đáp ứng gần 12 ngàn công trình, rút ngắn thời gian thao tác từ nhiều giờ xuống còn vài giây.
36. Vinh danh Giải pháp y tế thông minh app MediPay kết hợp bảo lãnh thông hành y tế Medifast của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Minh Đức đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, bộ giải pháp số hóa quy trình khám chữa bệnh và bảo lãnh thanh toán, rút ngắn thời gian xử lý còn 1-2 phút, giảm áp lực vận hành cho bệnh viện, hạn chế xếp hàng và giao dịch tiền mặt.
37. Vinh danh hệ sinh thái Quản trị báo chí, cổng thông tin và doanh nghiệp NS SUITE: NS CMS, NS Publisher, NS Drive của Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại Giải pháp mới. Người đại diện nhận giải là ông Trần Quang Đạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Theo Ban tổ chức, đây là hệ sinh thái công nghệ khép kín cho các cơ quan báo chí, cổng thông tin và doanh nghiệp, từ sản xuất nội dung, xuất bản đến lưu trữ dữ liệu.
38. Vinh danh Bộ giải pháp: Sapo 6870, Sapo Enterprise của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo. Đại diện nhận giải là Bà Nguyễn Hoàng Thảo - Phó Giám đốc Khối Tăng trưởng, Sapo.
Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái quản lý và bán hàng đa kênh được triển khai tại hơn 230 nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh; hỗ trợ gần 14 nghìn hộ, tăng trưởng người dùng 21%/tháng và xử lý khoảng 500 nghìn đơn hàng/tháng.
39. Vinh danh Arobid.com – Hạ tầng xúc tiến thương mại, đầu tư trên môi trường số, tích hợp thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên dữ liệu và AI, của Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid. Người đại diện nhận giải là ông Trần Văn Chín – Chủ tịch.
Theo Ban tổ chức, Arobid xây dựng mô hình xúc tiến thương mại đầu tư trên môi trường số, giải quyết nỗi đau cho doanh nghiệp với phương châm ít chi phí nhiều cơ hội.
40. Vinh danh Ngân hàng số toàn diện ABBank và ABBank Business của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank. Bà Nguyễn Thùy Linh Thành viên Ban điều hành - Giám đốc Khối ngân hàng số và dữ liệu đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức ABBank phát triển hệ sinh thái ngân hàng số cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với 96% giao dịch qua kênh số; nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ và phát hành bảo lãnh trực tuyến rút ngắn 50% thời gian xử lý.
41. Vinh danh Tổng đài đa kênh hợp nhất OmniX , Hệ thống Quản lý tri thức KnowX Hub của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách hàng Viettel. Người đại diện nhận giải là ông Cao Mạnh Huy, Giám đốc sản phẩm
Theo Ban tổ chức, OmniX là nền tảng quản lý mọi hoạt động chăm sóc khách hàng qua đa kênh và hợp nhất tương tác, dữ liệu trên một hệ thống duy nhất, mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.
KnowX Hub là giải pháp quản lý, lưu trữ tập trung và chia sẻ thông tin, được thiết kế để giúp các tổng đài viên và nhân viên hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
42. Vinh danh Hệ sinh thái Camera AI HANET kiểm soát an ninh đô thị thông minh của Công ty Cổ phần Công nghệ HANET. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc AI.
Theo Ban tổ chức, Tổ hợp giải pháp chuyển đổi số kết hợp giữa phần cứng xử lý tại biên và phần mềm quản lý ứng dụng AI nhằm hỗ trợ kiểm soát an ninh đô thị, khả năng nhận diện khuôn mặt đạt 99%.
43. Vinh danh Hệ sinh thái giải pháp Bán hàng và quản lý Hợp đồng Bất động sản Pomahome của Công ty Cổ phần Poma Việt Nam. Người đại diện nhận giải là bà Lê Tuyết Hoa - Tổng giám đốc
Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái số hóa toàn bộ vòng đời bất động sản, từ phân phối, giao dịch đến quản lý vận hành và chăm sóc cư dân, đã triển khai tại 60 dự án, quản lý hơn 25.000 căn hộ và phục vụ trên 65.000 cư dân.
44. Vinh danh Hệ thống Quản lý vùng phủ mạng vô tuyến của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel. Ông Đinh Xuân Thực - Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng Công nghệ và Chuyển đổi số đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, hệ thống ứng dụng Big Data và AI khảo sát vùng phủ mạng, rút ngắn chu kỳ từ 2 năm xuống 1 tháng, triển khai tại Việt Nam và 8 thị trường quốc tế, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ di động tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và hỗ trợ thu hẹp khoảng cách số.
45. Vinh danh Trung tâm Giám sát và Vận hành An toàn thông tin VSEC SOC của Tập đoàn Công nghệ G-Group. Ông Phan Hoàng Giáp - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, Trung tâm VSEC SOC ứng dụng công nghệ AI, machine learning giúp giám sát - phát hiện - ứng phó sự cố an toàn thông tin 24/7, đáp ứng yêu cầu tuân thủ, nâng cao năng lực phòng thủ chủ động.
46. Vinh danh GreenNode IDP của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ Thông tin Vi Na. Đại diện nhận giải là Ông Vũ Văn Ngọc - Giám đốc Kinh doanh GreenNode.
Theo Ban tổ chức, giải pháp AI xử lý tài liệu kết hợp OCR và ngôn ngữ lớn do GreenNode nghiên cứu, làm chủ. Đạt độ chính xác 99% với chữ in, 94% với chữ viết tay tiếng Việt, tốc độ xử lý thực tế trên 320 trang mỗi phút.
47. Vinh danh Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ của Công ty TNHH Zalo Platforms. Bà Lê Thị Kim Xuyến – Giám đốc Zalo Việt Nam đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức, với gần 82 triệu người dùng thường xuyên, trong đó hơn 30 triệu người sử dụng AI, Zalo trở thành cổng tiếp cận tiện ích số, dịch vụ công, trợ lý AI và các công cụ hỗ trợ khẩn cấp ngay trên ứng dụng nhắn tin quen thuộc.
48. Vinh danh Javis Conversational Banking của Công ty Cổ phần Công nghệ Proton. Đại diện nhận giải là ông Đỗ Minh Tuấn - Phó chủ tịch, Tổng giám đốc.
Theo Ban tổ chức, giải pháp ứng dụng AI được triển khai trên các nền tảng ngân hàng số với quy mô 20 triệu người dùng, giúp rút ngắn thời gian triển khai còn 3 đến 6 tháng, tiết kiệm tới 60% chi phí phát triển và hướng tới giảm tải 60% khối lượng chăm sóc khách hàng.
49. Vinh danh Giải pháp số hóa hệ thống bán lẻ qua ECO MerchantTiệm Số Hóa của Công ty Cổ phần Công Nghệ Finviet. Đại diện nhận giải là Ông Nguyễn Hoàng Vương - Phó Tổng Giám đốc.
Theo Ban tổ chức, giải pháp số hóa hoạt động quản lý bán hàng, nhập hàng và thanh toán, phục vụ 230 nghìn điểm bán. ECO Merchant giúp điểm bán tăng doanh thu đến 25%, AI hỗ trợ nhãn hàng kiểm soát toàn bộ việc trưng bày thực tế hiệu quả.
50. Vinh danh Giải pháp Nhà thông minh Hunonic của Công ty Cổ phần Hunonic Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển đại diện nhận giải.
Theo Ban tổ chức là thương hiệu nhà thông minh Make in Vietnam. Đến thời điểm hiện tại, các giải pháp nhà thông minh Hunonic đang phục vụ hơn 1 triệu khách hàng, hàng triệu thiết bị kết nối tại nhà ở, văn phòng, khách sạn và nhà xưởng, tích hợp giám sát an ninh, quản lý thiết bị và điện năng.
Từ y tế, giáo dục, nông nghiệp đến hành chính công, chuyển đổi số đang từng ngày góp phần giải quyết những bài toán thực tiễn, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng cơ hội tiếp cận và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Đằng sau những chuyển biến ấy là dấu ấn của những con người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, bền bỉ đưa các ý tưởng công nghệ vào thực tiễn, tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống.
Phóng sự “Những câu chuyện thay đổi cuộc sống” ghi lại những dấu ấn và câu chuyện tiêu biểu trên hành trình đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.
51. Vinh danh thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, C06 - Bộ Công an.
Theo Ban tổ chức, với vai trò lãnh đạo trong xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu dân cư, đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành nền tảng VNeID, thiếu tướng Vũ Văn Tấn đã góp phần thúc đẩy định danh điện tử, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường an toàn giao dịch, phòng chống gian lận và đưa dữ liệu trở thành hạ tầng quan trọng phục vụ quản trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Ông được trao tặng nhiều huân chương, bằng khen, trong đó có Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Công an.
Do lịch công tác nước ngoài, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn không thể trực tiếp tham dự chương trình hôm nay. Ban Tổ chức sẽ trao chứng nhận và cup đến Thiếu tướng trong thời gian tới.
52. Vinh danh Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Theo Ban Tổ chức, với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm định hướng MobiFone chuyển đổi mô hình tổ chức, quản trị và phương thức hoạt động, từng bước chuyển từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ số.
Năm 2026, MobiFone mở rộng hợp tác chuyển đổi số với 7 địa phương, tập trung vào chính quyền số, hạ tầng số, Đề án 06 và bảo đảm an ninh, trật tự. Trong 6 tháng đầu năm, các dự án chuyển đổi số, công nghệ số bắt đầu tạo nguồn thu mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của doanh nghiệp.
53. Vinh danh Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.
Theo Ban tổ chức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hữu Thập khởi xướng và trực tiếp triển khai mô hình “AI cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cán bộ cơ sở ứng dụng AI vào công việc thực tế.
Mô hình được triển khai qua hơn 50 lớp, hội nghị, chuyên đề AI, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia; hướng dẫn gần 600 doanh nghiệp sử dụng AI. Mô hình được mở rộng tại nhiều địa phương như Tuyên Quang, Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng...
Chia sẻ sau khi được vinh danh ở hạng mục cá nhân, thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết MobiFone xác định để quá trình chuyển đổi số quốc gia đạt được hiệu quả và thành công, chúng ta bắt buộc phải có một hạ tầng số đủ mạnh, hiện đại và đồng bộ. Đồng thời, chúng ta phải làm chủ được các công nghệ lõi chiến lược và gắn liền với việc đảm bảo an ninh, an toàn.
Chính vì thế, trong thời gian qua, MobiFone đã và đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ:Tập trung phát triển đồng bộ các hạ tầng viễn thông; Xây dựng và phát triển các trung tâm dữ liệu cũng như hạ tầng điện toán đám mây; Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các giải pháp nền tảng số thông minh.
Bên cạnh đó là xây dựng năng lực và làm chủ các công nghệ lõi để sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ trong tương lai.
MobiFone luôn nhất quán quan điểm phát triển công nghệ phải luôn đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn.
Mục tiêu của doanh nghiệp là hướng tới xây dựng một hạ tầng số hiện đại, an toàn, tự chủ và lưỡng dụng. Từ đó, MobiFone không chỉ tích cực đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Tôi đã tiếp cận và sử dụng trí tuệ nhân tạo từ rất sớm, ngay từ thời điểm AI bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.
Khi đưa AI vào thực tế, tôi nhận thấy đây là một điều gần như "không tưởng", đóng vai trò như một biểu tượng trong việc thực hiện các thủ tục quản trị và điều hành doanh nghiệp.
Trong giai đoạn triển khai chính quyền hai cấp nhiều nhiệm vụ, thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cấp tỉnh, cấp sở ngành được chuyển giao xuống cấp xã.
Mô hình mới này khiến cán bộ các cấp xã, phường, sở ngành cũng như người dân gặp rất nhiều vướng mắc.
Trước tình hình đó, tôi đã tiên phong tổ chức đào tạo trực tuyến cho 124 xã, phường của tỉnh Tuyên Quang cùng các sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại bất kỳ khâu nào xảy ra điểm nghẽn lớn nhất, tôi đều trực tiếp có mặt để "cầm tay chỉ việc" giúp tháo gỡ khó khăn.
Tôi đánh giá trí tuệ nhân tạo hiện nay không còn đơn thuần là AI nữa mà phải gọi là "siêu trí tuệ".
Với sự hỗ trợ của công cụ này, một mình tôi có thể đảm nhận khối lượng công việc của cả một sở ngành hay một xã/phường.
Nhận thấy tính hiệu quả vượt trội, tôi đã chủ động mở 55 lớp đào tạo miễn phí cho các tỉnh, các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức doanh nghiệp
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trân trọng tri ân 15 đơn vị tài trợ đồng hành, góp phần vào thành công của sự kiện và lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng Việt Nam số phát triển bền vững.
Đại diện các đơn vị tài trợ được mời lên sân khấu nhận hoa và kỷ niệm chương từ ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng Ban tổ chức và ông Lê Đức Sảo, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.
Các đơn vị tài trợ gồm:
1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
5. Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
6. Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
7. Công ty Cổ phần Điện lực GELEX
8. Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á
9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine
10. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
11. Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
12. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
13. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
14. Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam
15. Công ty TNHH Công nghệ Thông tin và Viễn thông Dolphin
Sự đồng hành của các nhà tài trợ thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với chương trình, góp phần thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi số và hướng tới một Việt Nam số phát triển bền vững.
Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – VDA 2026, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng, nhấn mạnh thước đo cao nhất của chuyển đổi số không nằm ở số lượng công nghệ được ứng dụng, mà ở những giá trị thực sự mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn, chip bán dẫn và nhiều công nghệ mới đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có, Việt Nam đứng trước yêu cầu phát huy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực phát triển mới.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Hồng, công nghệ không tự tạo nên một tương lai tốt đẹp. Điều quyết định là con người lựa chọn sử dụng công nghệ như thế nào, tạo ra giá trị gì và phục vụ ai. Đây cũng là tinh thần mà Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì tổ chức, Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, hướng tới trong suốt các mùa giải.
Theo ông Nguyễn Minh Hồng, chuyển đổi số không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng công nghệ được ứng dụng, những hệ thống hiện đại hay các màn trình diễn ấn tượng. Thước đo quan trọng nhất phải là những thay đổi thực chất trong đời sống và hoạt động kinh tế – xã hội.
Đó là khi người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, nguồn lực xã hội được sử dụng thông minh hơn, đất nước phát triển nhanh hơn và con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi biến tri thức thành năng suất, biến đổi mới thành giá trị và biến những cơ hội của thời đại thành hạnh phúc của con người”, ông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.
Từ quan điểm này, VDA 2026 chú trọng hơn đến hiệu quả thực tiễn, khả năng ứng dụng và sức lan tỏa của các mô hình chuyển đổi số. Giải thưởng không chỉ tôn vinh những công nghệ mới, mà còn hướng tới ghi nhận những giá trị mà công nghệ tạo ra cho con người và xã hội, đồng thời khuyến khích các sáng kiến có khả năng mở ra hướng phát triển mới.
Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu đối với các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị phát triển công nghệ: bên cạnh đổi mới sản phẩm, giải pháp, cần quan tâm đến hiệu quả ứng dụng trong thực tế và khả năng nhân rộng. Những mô hình có giá trị không chỉ tạo ra kết quả cho một đơn vị, mà còn có thể lan tỏa, mang lại tác động tích cực cho cộng đồng.
Lan tỏa sáng kiến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Theo ông Nguyễn Minh Hồng, mỗi tổ chức, sản phẩm, dịch vụ và cá nhân được vinh danh là đại diện cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cộng đồng. Đằng sau mỗi thành tựu là trí tuệ, sự bền bỉ, tinh thần dấn thân và khát vọng đóng góp của những người đang góp phần tạo nên diện mạo số của Việt Nam.
Việc ghi nhận những thành tựu này không chỉ nhằm tôn vinh nỗ lực của các tổ chức, cá nhân, mà còn khuyến khích cộng đồng tiếp tục đổi mới, tìm kiếm giải pháp phù hợp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.
Với vai trò đơn vị chủ trì tổ chức giải thưởng, Hội Truyền thông số Việt Nam xác định trách nhiệm không chỉ dừng ở việc tổ chức một sân chơi tôn vinh thành tựu. Theo ông Nguyễn Minh Hồng, Hội cùng Tạp chí điện tử VietTimes còn hướng tới kết nối tri thức, lan tỏa mô hình tốt, khơi dậy tinh thần sáng tạo và góp phần củng cố niềm tin xã hội vào con đường phát triển dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Mục tiêu là để VDA tiếp tục trở thành nơi những giá trị thực được nhận diện, các sáng kiến tốt được nhân rộng và những khát vọng lớn tìm thấy động lực để biến thành hiện thực.
Ông Nguyễn Minh Hồng cũng nhấn mạnh ý nghĩa của giải thưởng trong việc góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026, cùng tọa đàm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số được tổ chức vào cuối tháng 9, là những hoạt động của Hội Truyền thông số Việt Nam hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.
Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Minh Hồng gửi lời cảm ơn các cơ quan bảo trợ, đồng hành, các thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo, Tạp chí điện tử VietTimes cùng những cá nhân, đơn vị đã tham gia tổ chức giải thưởng; đồng thời chúc mừng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được vinh danh tại VDA 2026.
Với định hướng lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam hướng tới tiếp tục khuyến khích các sáng kiến công nghệ có khả năng ứng dụng, tạo ra giá trị cho cộng đồng và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Khép lại chương trình là ca khúc “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai”, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần biểu diễn của ca sĩ Lê Phát cùng Vũ đoàn Fevery. Với giai điệu hào sảng và thông điệp hướng tới tương lai, tiết mục lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo, chung sức xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên số.
Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tính tới mùa 9, giải thưởng đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.
Năm hạng mục của giải thưởng gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; và Tôn vinh cá nhân.
Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, VDA 2026 hướng tới ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ được sử dụng, mà còn ở hiệu quả và tác động thực tiễn.