Trực tiếp Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu

Hạng mục 4 - Vinh danh Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc

28. Vinh danh Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC. Người đại diện nhận giải là ông Phó Đức Kiên - Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vận hành CMC Telecom.

Theo Ban tổ chức, với hơn 50 sản phẩm dịch vụ, CMC Cloud cung cấp hạ tầng số linh hoạt, an toàn, giúp doanh nghiệp Việt tối ưu chi phí và mở rộng năng lực vận hành để đón đầu cơ hội tăng trưởng mới.

29. Vinh danh 3 giải pháp Ứng dụng Quốc hội 2.0, Viettel Smart Hospital - Hệ sinh thái Bệnh viện thông minh Viettel, Viettel Tessel AI - Nền tảng AI phân tích và quản trị thực thi bán lẻ của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel. Người đại diện nhận giải là ông Trịnh Kim Trọng - Trưởng phòng Sản phẩm Y tế, Trung tâm Xã hội số Viettel Solutions.

Theo Ban tổ chức, ứng dụng Quốc hội 2.0 hiện đang phục vụ toàn diện hoạt động của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội và phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần hiện đại hóa phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả điều hành.

Viettel Smart Hospital ứng dụng AI, Big Data, Cloud và IoT vào quản lý, khám chữa bệnh, triển khai tại hơn 400 cơ sở y tế ở trên 20 tỉnh, thành phố, giúp giảm 30% thời gian chờ, tăng 20% hiệu suất nhân viên y tế và giảm 20% sai sót y khoa.

Viettel Tessel AI phân tích hình ảnh để tự động giám sát trưng bày, phát hiện hết hàng và vi phạm tiếp thị thương mại, giảm chi phí vận hành.

30. Vinh danh Phần mềm báo động thông minh mSAP của Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global), Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Người đại diện nhận giải là ông Đỗ Duy Quang, Giám đốc Trung tâm Giải Pháp Số.

Theo Ban tổ chức, mSAP tập trung tiếp nhận, xác thực và xử lý cảnh báo khẩn cấp, kết nối camera IP và AI. Thời gian gửi báo động giảm còn 1 giây, thời gian xác minh sự cố giảm đến 90%.

31. Vinh danh FPT Wi-Fi 7, Ứng dụng FPT PlayFPT và Camera Brain của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT. Người đại diện nhận giải là bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play.

Theo Ban tổ chức, FPT Wi-Fi 7 là nền tảng Internet thế hệ mới được doanh nghiệp phát triển thông qua giải pháp SpeedX, tích hợp đồng bộ hai công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là XGS-PON và Wi-Fi 7, với tốc độ lên đến 10 Gbps.

FPT Play là nền tảng giải trí và truyền hình Internet hiện phục vụ hơn 35 triệu người dùng trên nhiều thiết bị với thư viện nội dung phong phú gồm phim thể thao, nội dung giải trí và các nội dung độc quyền.

FPT Camera Brain là giải pháp AI được tích hợp ngay trên firmware của các dòng FPT Camera, cho phép thiết bị tự phân tích hình ảnh, từ đó nhận diện khuôn mặt, cảnh báo xâm nhập, phân tích hành vi, đếm người, nhận diện biển số, phát hiện khói, lửa và âm thanh bất thường.

32. Vinh danh Nền tảng Đánh giá và Phát triển Năng lực số toàn diện - DAI Academy của Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX. Người đại diện nhận giải là bà Nguyễn Thị Cẩm Bình, Chủ tịch hội đồng Viện

Theo Ban tổ chức, DAI Academy triển khai theo 2 mô hình: Nền tảng dùng riêng phục vụ Sở khoa học và công nghệ trên 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường theo mô hình hiện đại hóa chính quyền hai cấp; Nền tảng dùng chung nâng cao năng lực số cho 52,4 triệu người đi làm, hướng tới bao phủ 100% đối tượng triển khai, xây dựng hồ sơ năng lực số chuyên ngành.

33. Vinh danh Giải pháp Tài chính số MobiScoring và Giải pháp Trường học số Quốc gia của Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Mậu Khuê - Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm.

Theo Ban tổ chức, MobiScoring ứng dụng Dữ liệu lớn, máy học và trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu hành vi thuê bao, hỗ trợ tổ chức tài chính tự động thẩm định tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt, quản trị rủi ro và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Trường học số Quốc gia là giải pháp all-in-one, hỗ trợ toàn trình công tác quản lý, điều hành, dạy học, kiểm tra và học liệu số trên cùng nền tảng. Dữ liệu được đồng bộ qua trục dữ liệu Quốc gia, bảo đảm đúng – đủ – sạch – sống.

34. Vinh danh Zalo Video - Nền tảng video dành cho người Việt của Công ty TNHH VNG Online. Ông Nguyễn Khánh Duy - Tổng giám đốc VNG Online kiêm Giám đốc Zalo Video đại diện nhận giải.

Theo Ban tổ chức, Zalo Video là nền tảng video ngắn được tích hợp trên ứng dụng Zalo. Sau 15 tháng ra mắt, Zalo Video đã ghi nhận khoảng 40 triệu người dùng hoạt động cùng hàng trăm triệu lượt xem mỗi tháng. Zalo Video vẫn đang tiếp tục củng cố sứ mệnh và nâng cấp tính năng giúp người dùng tiếp cận nội dung an toàn, tích cực gần gũi với người dùng Việt Nam.

35. Vinh danh Phần mềm giám sát, điều khiển nguồn điện mặt trời mái nhà của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Người đại diện nhận giải là ông Vũ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công ty.

Theo Ban tổ chức, “Trung tâm điều khiển số” giúp ngành điện giám sát và điều khiển từ xa các nguồn điện mặt trời mái nhà, đáp ứng gần 12 ngàn công trình, rút ngắn thời gian thao tác từ nhiều giờ xuống còn vài giây.

36. Vinh danh Giải pháp y tế thông minh app MediPay kết hợp bảo lãnh thông hành y tế Medifast của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Minh Đức đại diện nhận giải.

Theo Ban tổ chức, bộ giải pháp số hóa quy trình khám chữa bệnh và bảo lãnh thanh toán, rút ngắn thời gian xử lý còn 1-2 phút, giảm áp lực vận hành cho bệnh viện, hạn chế xếp hàng và giao dịch tiền mặt.

37. Vinh danh hệ sinh thái Quản trị báo chí, cổng thông tin và doanh nghiệp NS SUITE: NS CMS, NS Publisher, NS Drive của Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại Giải pháp mới. Người đại diện nhận giải là ông Trần Quang Đạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Theo Ban tổ chức, đây là hệ sinh thái công nghệ khép kín cho các cơ quan báo chí, cổng thông tin và doanh nghiệp, từ sản xuất nội dung, xuất bản đến lưu trữ dữ liệu.

38. Vinh danh Bộ giải pháp: Sapo 6870, Sapo Enterprise của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo. Đại diện nhận giải là Bà Nguyễn Hoàng Thảo - Phó Giám đốc Khối Tăng trưởng, Sapo.

Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái quản lý và bán hàng đa kênh được triển khai tại hơn 230 nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh; hỗ trợ gần 14 nghìn hộ, tăng trưởng người dùng 21%/tháng và xử lý khoảng 500 nghìn đơn hàng/tháng.

39. Vinh danh Arobid.com – Hạ tầng xúc tiến thương mại, đầu tư trên môi trường số, tích hợp thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên dữ liệu và AI, của Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid. Người đại diện nhận giải là ông Trần Văn Chín – Chủ tịch.

Theo Ban tổ chức, Arobid xây dựng mô hình xúc tiến thương mại đầu tư trên môi trường số, giải quyết nỗi đau cho doanh nghiệp với phương châm ít chi phí nhiều cơ hội.

40. Vinh danh Ngân hàng số toàn diện ABBank và ABBank Business của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank. Bà Nguyễn Thùy Linh Thành viên Ban điều hành - Giám đốc Khối ngân hàng số và dữ liệu đại diện nhận giải.

Theo Ban tổ chức ABBank phát triển hệ sinh thái ngân hàng số cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với 96% giao dịch qua kênh số; nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ và phát hành bảo lãnh trực tuyến rút ngắn 50% thời gian xử lý.

41. Vinh danh Tổng đài đa kênh hợp nhất OmniX , Hệ thống Quản lý tri thức KnowX Hub của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách hàng Viettel. Người đại diện nhận giải là ông Cao Mạnh Huy, Giám đốc sản phẩm

Theo Ban tổ chức, OmniX là nền tảng quản lý mọi hoạt động chăm sóc khách hàng qua đa kênh và hợp nhất tương tác, dữ liệu trên một hệ thống duy nhất, mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

KnowX Hub là giải pháp quản lý, lưu trữ tập trung và chia sẻ thông tin, được thiết kế để giúp các tổng đài viên và nhân viên hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

42. Vinh danh Hệ sinh thái Camera AI HANET kiểm soát an ninh đô thị thông minh của Công ty Cổ phần Công nghệ HANET. Người đại diện nhận giải là ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc AI.

Theo Ban tổ chức, Tổ hợp giải pháp chuyển đổi số kết hợp giữa phần cứng xử lý tại biên và phần mềm quản lý ứng dụng AI nhằm hỗ trợ kiểm soát an ninh đô thị, khả năng nhận diện khuôn mặt đạt 99%.

43. Vinh danh Hệ sinh thái giải pháp Bán hàng và quản lý Hợp đồng Bất động sản Pomahome của Công ty Cổ phần Poma Việt Nam. Người đại diện nhận giải là bà Lê Tuyết Hoa - Tổng giám đốc

Theo Ban tổ chức, hệ sinh thái số hóa toàn bộ vòng đời bất động sản, từ phân phối, giao dịch đến quản lý vận hành và chăm sóc cư dân, đã triển khai tại 60 dự án, quản lý hơn 25.000 căn hộ và phục vụ trên 65.000 cư dân.

44. Vinh danh Hệ thống Quản lý vùng phủ mạng vô tuyến của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel. Ông Đinh Xuân Thực - Phó Giám đốc Trung tâm Nền tảng Công nghệ và Chuyển đổi số đại diện nhận giải.

Theo Ban tổ chức, hệ thống ứng dụng Big Data và AI khảo sát vùng phủ mạng, rút ngắn chu kỳ từ 2 năm xuống 1 tháng, triển khai tại Việt Nam và 8 thị trường quốc tế, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ di động tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và hỗ trợ thu hẹp khoảng cách số.

45. Vinh danh Trung tâm Giám sát và Vận hành An toàn thông tin VSEC SOC của Tập đoàn Công nghệ G-Group. Ông Phan Hoàng Giáp - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC đại diện nhận giải.

Theo Ban tổ chức, Trung tâm VSEC SOC ứng dụng công nghệ AI, machine learning giúp giám sát - phát hiện - ứng phó sự cố an toàn thông tin 24/7, đáp ứng yêu cầu tuân thủ, nâng cao năng lực phòng thủ chủ động.

46. Vinh danh GreenNode IDP của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ Thông tin Vi Na. Đại diện nhận giải là Ông Vũ Văn Ngọc - Giám đốc Kinh doanh GreenNode.

Theo Ban tổ chức, giải pháp AI xử lý tài liệu kết hợp OCR và ngôn ngữ lớn do GreenNode nghiên cứu, làm chủ. Đạt độ chính xác 99% với chữ in, 94% với chữ viết tay tiếng Việt, tốc độ xử lý thực tế trên 320 trang mỗi phút.

47. Vinh danh Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ của Công ty TNHH Zalo Platforms. Bà Lê Thị Kim Xuyến – Giám đốc Zalo Việt Nam đại diện nhận giải.

Theo Ban tổ chức, với gần 82 triệu người dùng thường xuyên, trong đó hơn 30 triệu người sử dụng AI, Zalo trở thành cổng tiếp cận tiện ích số, dịch vụ công, trợ lý AI và các công cụ hỗ trợ khẩn cấp ngay trên ứng dụng nhắn tin quen thuộc.

48. Vinh danh Javis Conversational Banking của Công ty Cổ phần Công nghệ Proton. Đại diện nhận giải là ông Đỗ Minh Tuấn - Phó chủ tịch, Tổng giám đốc.

Theo Ban tổ chức, giải pháp ứng dụng AI được triển khai trên các nền tảng ngân hàng số với quy mô 20 triệu người dùng, giúp rút ngắn thời gian triển khai còn 3 đến 6 tháng, tiết kiệm tới 60% chi phí phát triển và hướng tới giảm tải 60% khối lượng chăm sóc khách hàng.

49. Vinh danh Giải pháp số hóa hệ thống bán lẻ qua ECO MerchantTiệm Số Hóa của Công ty Cổ phần Công Nghệ Finviet. Đại diện nhận giải là Ông Nguyễn Hoàng Vương - Phó Tổng Giám đốc.

Theo Ban tổ chức, giải pháp số hóa hoạt động quản lý bán hàng, nhập hàng và thanh toán, phục vụ 230 nghìn điểm bán. ECO Merchant giúp điểm bán tăng doanh thu đến 25%, AI hỗ trợ nhãn hàng kiểm soát toàn bộ việc trưng bày thực tế hiệu quả.

50. Vinh danh Giải pháp Nhà thông minh Hunonic của Công ty Cổ phần Hunonic Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển đại diện nhận giải.

Theo Ban tổ chức là thương hiệu nhà thông minh Make in Vietnam. Đến thời điểm hiện tại, các giải pháp nhà thông minh Hunonic đang phục vụ hơn 1 triệu khách hàng, hàng triệu thiết bị kết nối tại nhà ở, văn phòng, khách sạn và nhà xưởng, tích hợp giám sát an ninh, quản lý thiết bị và điện năng.