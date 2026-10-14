Tin nóng công nghệ 14/10: Facebook cho người dùng tự chọn nội dung muốn xem

Ứng dụng trò chuyện với nhân vật AI nổi tiếng nộp đơn phá sản, Apple ra mắt khóa cửa tự mở khi chủ nhà đến gần và Facebook cho người dùng điều chỉnh nội dung muốn xem là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 14/10.

1. Apple ra mắt khóa cửa tự mở khi chủ nhà đến gần

Apple vừa giới thiệu khóa cửa thông minh có thể tự mở khi chủ nhà bước đến gần mà không cần chìa khóa hay chạm điện thoại. Theo The Verge, sản phẩm do LG Electronics phát triển trong bộ sưu tập Apple Home Collection, có giá 349 USD (khoảng 9,2 triệu đồng).

Khóa cửa thông minh của LG có thể tự mở khi người dùng mang iPhone hoặc Apple Watch đến gần. Ảnh: Apple.

Khóa sử dụng công nghệ Ultra Wideband (UWB) để nhận biết khoảng cách và hướng di chuyển của người dùng mang iPhone hoặc Apple Watch tương thích. Thiết bị còn hỗ trợ mở bằng mã PIN, chạm điện thoại hoặc chìa khóa dự phòng. Chủ nhà cũng có thể cấp quyền mở cửa cho người thân hoặc khách đến chơi.

Đáng chú ý, khóa có thể phát hiện cửa bị mở, đóng hoặc có dấu hiệu bị can thiệp và gửi cảnh báo đến điện thoại. Theo Apple, sản phẩm dự kiến bán từ tháng 12 tại một số thị trường, trong đó có Mỹ, Anh và Canada. Hãng chưa công bố kế hoạch phân phối tại Việt Nam.

2. Facebook cho người dùng tự chọn nội dung muốn xem

Facebook vừa bổ sung tính năng cho phép người dùng trực tiếp yêu cầu hiển thị nhiều hoặc ít nội dung thuộc một chủ đề nhất định. Theo TechCrunch, công cụ có tên Your Algorithm sử dụng AI để điều chỉnh bài đăng và video đề xuất, thay vì chỉ dựa vào thói quen xem, thích hoặc chia sẻ.

Facebook cho phép người dùng điều chỉnh các chủ đề xuất hiện trên bảng tin và Reels. Ảnh: Facebook.

Chẳng hạn, nếu không muốn liên tục thấy video về một chủ đề, người dùng có thể yêu cầu Facebook giảm nội dung tương tự. Ngược lại, họ có thể đề nghị hiển thị thêm bài viết về du lịch, nấu ăn hoặc thể thao. Hệ thống sẽ điều chỉnh gợi ý dựa trên những yêu cầu này.

Người dùng có thể mở menu ba chấm trên bài đăng để truy cập Your Algorithm hoặc chọn quan tâm và không quan tâm. Facebook cũng có thể hỏi thêm để hiểu rõ sở thích. Tuy nhiên, tính năng giúp điều chỉnh nội dung đề xuất, không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn những chủ đề người dùng không thích.

3. Công ty Mỹ muốn xây đường ống dài 10 km để phóng hàng lên vũ trụ

Một công ty Mỹ đang phát triển hệ thống phóng hàng hóa lên vũ trụ bằng đường ống thép dài tới 10 km, thay vì sử dụng hoàn toàn tên lửa. Theo TechCrunch, startup Longshot Space Technology dùng khí nén áp suất cao để đẩy vật thể tăng tốc bên trong đường ống trước khi phóng ra ngoài.

Longshot Space Technology thử nghiệm hệ thống phóng vật thể bằng khí nén tại California (Mỹ). Ảnh: Longshot Space Technology.

Dọc đường ống bố trí nhiều bình khí nén, lần lượt tạo lực đẩy khi vật thể đi qua. Thiết kế dài 10 km nhằm giúp hàng hóa đạt tốc độ khoảng 5 km/giây mà không phải chịu lực gia tốc quá lớn. Hàng hóa sau đó cần sử dụng động cơ riêng để tiếp tục hành trình lên quỹ đạo.

Hiện Longshot mới thử nghiệm hệ thống dài khoảng 21 m tại California và đang phát triển các phiên bản lớn hơn. Đường ống dài 10 km vẫn là mục tiêu trong tương lai. Công ty kỳ vọng công nghệ này có thể giảm chi phí đưa hàng lên vũ trụ xuống khoảng 50 USD/kg.

4. Ứng dụng trò chuyện với nhân vật AI nộp đơn phá sản

Character.AI, nền tảng cho phép người dùng trò chuyện với các nhân vật trí tuệ nhân tạo, vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ sau 5 năm hoạt động. Theo TechCrunch, công ty gặp khó khăn tài chính và nhiều vụ kiện liên quan đến mức độ an toàn của chatbot, đặc biệt với người dùng trẻ tuổi.

Character.AI cho phép người dùng tạo và trò chuyện với các nhân vật AI, nhưng hiện đối mặt nguy cơ đóng cửa. Ảnh: Character.AI.

Character.AI từng thu hút hàng triệu người nhờ khả năng tạo nhân vật AI để trò chuyện như bạn bè hoặc nhân vật hư cấu. Năm 2024, nền tảng ghi nhận khoảng 20 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng. Tuy nhiên, chi phí vận hành tăng theo lượng sử dụng, trong khi công ty gặp khó khăn trong việc tạo doanh thu.

Character.AI đã đạt thỏa thuận bán một phần tài sản và cấp quyền sử dụng công nghệ cho Disney với giá 20 triệu USD. Công ty vẫn duy trì nền tảng trong quá trình tìm người mua. Nếu không tìm được phương án tiếp tục hoạt động, dịch vụ có thể phải đóng cửa vào cuối năm nay.

Theo Apple, The Verge và TechCrunch