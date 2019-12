Trẻ đẹp rạng rỡ với các loại thực phẩm ngay trong bếp

Ngày nay, không thiếu các loại kem và mỹ phẩm đắt tiền được quảng cáo là cho làn da trẻ trung hơn, nhưng đôi khi câu trả lời lại rất giản dị, không hề xa lạ với căn bếp nhà bạn, mà giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Chỉ cần chú ý lựa đúng những loại thực phẩm này, bạn sẽ luôn trẻ đẹp rạng rỡ.



Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, vitamin C, D, E, B… đều tuyệt vời trong việc thay đổi cơ thể bạn, tạo ra làn da sáng, đẹp rạng rỡ. Những thực phẩm lành mạnh và ngon miệng này cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh về da và các bệnh ung thư khác, bảo vệ bạn chống lại bệnh tim mạch.

1. Bơ

Bơ giúp giữ cho da linh hoạt, giữ ẩm cho da và cung cấp chất béo phù hợp để làm chất bôi trơn tự nhiên cần thiết trong cơ thể, hỗ trợ các quá trình trao đổi chất. Bơ cũng chứa các hợp chất có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia nắng mặt trời. Khi bạn phết bơ lên bánh mì nướng hoặc kết hợp trong món salad, bạn cũng có được một liều lượng vitamin E và vitamin C lành mạnh.

Những chất dinh dưỡng này góp phần tạo collagen và bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại oxy hóa. Một nghiên cứu về chế độ ăn kiêng của hơn 700 phụ nữ cho thấy ăn nhiều chất béo lành mạnh, giống như có trong bơ cho kết quả là làn da mịn màng hơn với độ đàn hồi tuyệt vời.

Ăn một chút socola đen mỗi ngày mang lại làn da tươi sáng



2. Socola đen

Một số nghiên cứu đã xác định rằng bột ca cao có nhiều chất chống oxy hóa, cụ thể nó góp phần giữ ẩm cho da. Nếu bạn ăn một chút sô cô la đen mỗi ngày, bạn sẽ thấy rằng làn da của bạn bớt thô ráp và không bao giờ lâm vào tình trạng có vảy. Một lợi ích khác của việc ăn socola đen là nó giúp cải thiện lưu lượng máu và do đó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cho da.

Tốt nhất, hãy nạp vào cơ thể bạn socola đen có chứa ít nhất 70% ca cao. Món thực phẩm ngon miệng này sẽ tốt cho sức khỏe của bạn mà cơ thể không cần phải nạp thêm quá nhiều đường. Nên lưu ý tình trạng nạp quá nhiều đường thực sự có thể phá vỡ collagen và gây ra mụn trên mặt.

Rượu vang đỏ là lựa chọn an toàn cho làn da



3. Rượu vang đỏ

Bạn có thể thưởng thức một ly rượu vang mỗi ngày mà không cần phải cảm thấy tội lỗi. Rượu vang đỏ có chứa hỗn hợp các hợp chất hoạt tính sinh học, trong đó có resveratrol, một hợp chất có tác dụng giảm thiểu tác động của lão hóa trên toàn cơ thể.

Khi bạn tiêu thụ resveratrol dưới dạng rượu vang (hoặc nước nho không lên men), việc sản xuất các gốc tự do bị chậm lại. Tổn thương gốc tự do là một trong những căn nguyên chính của tổn thương da và lão hóa sớm. Nên lưu ý đừng lạm dụng rượu bia. Nếu bạn định uống một ly vang mỗi ngày, thì rượu vang đỏ có thể là lựa chọn an toàn nhất cho làn da của bạn.

Cà chua cung cấp cho cơ thể bạn một lượng vitamin C và các carotenoit chính

4. Cà chua

Cà chua rất ngon và đa năng, cà chua tươi, nấu chín, hoặc làm thành nước sốt đều ngon miệng. Trái cà chua vừa có thể là thành phần chính của một món ăn vừa mềm mại hỗ trợ các thành phần khác trong món. Các món ăn có cà chua cung cấp cho cơ thể bạn một lượng vitamin C tự nhiên rất tốt.

Nhưng thậm chí còn tốt hơn, là cà chua chứa tất cả các carotenoit chính, bao gồm beta-carotene, lutein và lycopene - những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Thú vị hơn nữa là để hấp thụ đầy đủ các carotenoit trong chế độ ăn uống của bạn, tốt nhất hãy ăn cà chua cùng với một số loại chất béo, chẳng hạn như bơ, phô mai, dầu ô liu hoặc các loại hạt.

Hạt óc chó chứa một tỷ lệ tối ưu của các axit béo thiết yếu



5. Hạt óc chó

Các loại hạt nói chung và hạt óc chó nói riêng, chứa một tỷ lệ tối ưu của các axit béo thiết yếu. Cơ thể chúng ta sử dụng các axit béo thiết yếu này để hình thành màng tế bào khỏe mạnh và vì chúng ta không tạo ra chúng, nên chúng ta cần phải lấy chúng từ thực phẩm.

Chỉ cần ăn một khẩu phần nhỏ hạt óc chó hoặc chế phẩm từ hạt óc chó mỗi ngày. Loại hạt đặc biệt này không chỉ giúp bạn nạp Omega 3 và Omega 6 cho cơ thể mà chúng cũng chứa các chất chống oxy hóa, vitamin E, vitamin C...

Khoai tây là loại thực phẩm có thể khiến bạn đẹp rạng rỡ giống như các cô gái xứ lạnh



6. Khoai tây

Beta carotene là một loại chất chống oxy hóa từ nhóm carotene thực sự có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, và khoai tây là một nguồn đặc biệt phong phú chất này. Chế độ ăn giàu beta carotene làm tăng thời gian bạn có thể ở ngoài nắng mà không bị cháy da. Hãy luôn nhớ rằng bạn cần phải tránh bị cháy nắng, không chỉ vì nó làm tăng nguy cơ ung thư da, mà còn vì nó dẫn đến làm chết tế bào, gây ra tình trạng da khô và nhăn.

Nếu bạn cần thêm một lý do nữa để ăn khoai tây, thì beta carotene trong loại thực phẩm giản dị này có thể mang lại tông màu tươi sáng, khiến bạn đẹp rạng rỡ, giống như các cô gái xứ lạnh, khi làn da không nhiều cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Theo Hhdresearch