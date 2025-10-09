Thương hiệu SHB khẳng định dấu ấn trên thị trường, ấn tượng trong lòng công chúng

Theo báo cáo mới công bố của Brand Finance Việt Nam, SHB đứng thứ 33 trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, khẳng định uy tín và sức mạnh thương hiệu cũng như năng lực tài chính vững mạnh của ngân hàng.

Báo cáo "Vietnam 100 2025" do Brand Finance - công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại London (Anh) công bố. Báo cáo cho biết tổng giá trị thương hiệu của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm nay giảm 14% so với năm ngoái do tình hình kinh tế gặp thách thức.

Trong bối cảnh đó, SHB vẫn giữ vững đà tăng trưởng, giá trị thương hiệu đạt 264 triệu USD và tăng 1 bậc so với năm 2024. Từ khi bảng xếp hạng ra đời năm 2015, SHB là thương hiệu liên tục có mặt trong Top 35, khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, uy tín và vị thế của ngân hàng.

Brand Finance cho biết việc định giá và xếp hạng thương hiệu được thực hiện thông qua các chỉ số như sức mạnh thương hiệu (BSI), tác động của thương hiệu, tỷ lệ bản quyền thương hiệu & dự báo doanh thu của doanh nghiệp. Bảng xếp hạng vì vậy phản ánh kết quả kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng hài lòng khách hàng và những chiến dịch truyền thông thương hiệu gây được tiếng vang của SHB.

Các chiến dịch truyền thông “chạm” đến cộng đồng

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị và mức độ nhận diện thương hiệu của SHB không chỉ được thể hiện qua bảng xếp hạng của Brand Finance mà còn được xác nhận bởi các chỉ số đo lường độc lập khác như YouGov BrandIndex. Theo đó, mức độ nhận biết thương hiệu SHB đã có những chuyển biến tích cực qua từng quý, tăng từ 25,1 điểm lên 28 điểm tại quý gần nhất (cho phân khúc 18+ trên toàn Việt Nam), phản ánh hiệu quả từ các chiến dịch truyền thông thương hiệu ấn tượng gần đây.

Giữa thị trường ngày càng sôi động với những sân khấu rực rỡ ánh đèn và những concert được hậu thuẫn bởi nhiều thương hiệu lớn, song song với hòa trong dòng chảy chung, SHB cũng giữ cho mình một lối đi xuyên suốt – lặng lẽ nhưng bền bỉ, hướng về con người và những giá trị văn hóa – tinh thần sâu sắc. SHB kiên định nuôi dưỡng những hành trình mang đậm bản sắc dân tộc, kết nối con tim và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam theo cách chân thực và đầy cảm hứng.

Tại chiến dịch “Tiếp lửa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam” trong khuôn khổ AFF Cup 2024, SHB không chỉ đưa 600 cổ động viên sang Thái Lan cổ vũ đội tuyển, mà còn đưa tinh thần Việt vượt ra khỏi biên giới, lan tỏa khí phách và niềm tin dân tộc ngay trong những ngày đầu năm mới. Đó không chỉ là sự đồng hành với thể thao, mà là một lời khẳng định về sức mạnh của tinh thần đoàn kết và tình yêu nước được truyền đi bằng hành động cụ thể.

Tiếp nối tinh thần ấy, tháng 3/2025, SHB cùng Tập đoàn T&T tổ chức “Ngày hội văn hóa” – nơi 15.000 con người hòa làm một trong giai điệu Quốc ca. Khoảnh khắc ấy không chỉ xác lập kỷ lục Việt Nam, mà còn khơi dậy một niềm tự hào sâu lắng, một mối liên kết vô hình giữa cá nhân và dân tộc, giữa quá khứ – hiện tại và tương lai. Sự kiện được tổ chức vừa để tri ân, tăng cường sự gắn kết, gia tăng tình yêu và niềm tự hào về tổ chức của CBNV, tiếp thêm xung lực để cùng nhau chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt phá dẫn đầu; vừa truyền đi thông điệp về tâm thế, khát vọng và tầm nhìn của T&T và SHB, sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gần đây nhất, chiến dịch “Hạnh phúc là Người Việt Nam” nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 đã lan tỏa thông điệp giàu tính nhân văn, như một lời khẳng định đầy tự hào, mang đậm tinh thần dân tộc. SHB tin rằng: Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, đều hạnh phúc, tự hào vì được sống, được cống hiến và được đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam. Mỗi chúng ta, hạnh phúc được yêu nước và đóng góp cho đất nước theo cách của riêng mình. Chiến dịch của SHB đã tô thêm một sắc màu riêng trong bức tranh rực rỡ của đất nước giữa không khí kỷ niệm Quốc khánh.

Tất cả chiến dịch của SHB đều được hưởng ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đón nhận khắp mọi miền tổ quốc và người dân Việt Nam.

Mỗi sự kiện do SHB thực hiện, không chỉ là hoạt động truyền thông, mà là những nỗ lực không ngừng nghỉ để kết nối hàng triệu trái tim – bằng cảm xúc, bằng tình yêu và bằng tinh thần Việt Nam. Đó cũng là cách SHB khẳng định vị thế của mình: không phải bằng hào nhoáng, mà bằng chiều sâu văn hóa, sự bền vững của niềm tin và niềm tự hào được vun đắp qua năm tháng.

Những dấu ấn mạnh mẽ và văn hóa doanh nghiệp riêng có đã đồng thời tác động, nâng cao giá trị thương hiệu tuyển dụng của SHB. Ngân hàng đã 4 lần được Tạp chí nhân sự HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"; được tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc Great Place To Work chứng nhận là “Nơi làm việc xuất sắc” và Better Choice Awards 2024 vinh danh là "Ngân hàng vì Con người của năm"… đưa SHB trở thành điểm đến được nhiều nhân tài lựa chọn cống hiến và phát triển sự nghiệp.

Vị thế thương hiệu và sự tăng trưởng hài lòng khách hàng

“Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm” là một trong 4 trụ cột quan trọng trong chiến lược chuyển đổi, SHB phát triển sản phẩm dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, và liên tục được ghi dấu ấn thông qua các giải thưởng: “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công tại Việt Nam” do Tạp chí FinanceAsia vinh danh, “Ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất” theo Global Finance; “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam” theo The Asian Banker.

Theo công bố hồi đầu năm 2025 của Decision Lab, Ngân hàng SHB có mặt trong “Top 10 ngân hàng có mức độ hài lòng khách hàng cao nhất tại Việt Nam” và là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng chỉ số hài lòng nhanh nhất trong hai năm liên tiếp. Sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ và các giải thưởng trao cho SHB là minh chứng cho những nỗ lực và thành quả của Ngân hàng.

Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu khi là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB…

Ngân hàng đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các Tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong nước và quốc tế phát triển chiến lược toàn diện hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các Doanh nghiệp vệ tinh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân, khẳng định vị thế thương hiệu với bề dày phát triển.

Khẳng định vị thế trên thị trường tài chính và đóng góp cho xã hội

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của SHB gần 826 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ. Vốn điều lệ đạt 45.942 tỷ đồng, vững vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 832 nghìn tỷ đồng năm nay và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026, đánh dấu bước tiến vững chắc về quy mô và vị thế trên thị trường tài chính trong nước và khu vực.

Lũy kế 6 tháng, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.946 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 62% kế hoạch năm 2025. Mới đây, SHB tiếp tục ghi danh trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững, SHB duy trì đều đặn tỷ lệ cổ tức hàng năm cho cổ đông ở mức cao và nhiều năm liên trong TOP ngân hàng đóng góp vào ngân sách quốc gia.

Đồng thời, SHB luôn dành nguồn lực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng. Nhiều năm qua, SHB luôn đồng hành kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giá trị nhân văn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ngân hàng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp tích cực trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát. Cụ thể, SHB đã trao tặng tỉnh Sóc Trăng 100 tỷ đồng; cùng Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu; 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên…

Tăng trưởng giá trị thương hiệu của SHB thời gian qua một lần nữa khẳng định những nỗ lực và chiến lược mục tiêu của ngân hàng trên hành trình phát triển bền vững, không ngừng tăng trưởng toàn diện cả về quy mô và chất lượng, gắn với xã hội, đất nước.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.