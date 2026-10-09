Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Campuchia, thúc đẩy mục tiêu thương mại 20 tỷ USD

Chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet từ ngày 9 đến 10/10.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: VGP.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, càng có ý nghĩa quan trọng. Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Campuchia thời gian qua.

Theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp lợi ích của mỗi nước.

Qua đó, tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả cứng và mềm, để hợp tác kinh tế có bước chuyển mạnh mẽ hơn; sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra.

Chuyến thăm cũng sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, cũng sẽ được tăng cường.

Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho dấu mốc Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: VGP.

Chiều cùng ngày, tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: VGP.

Về quốc phòng - an ninh, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11,3 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.