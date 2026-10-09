Đại tướng Phan Văn Giang gặp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaysone

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương, xây dựng, ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2027 và hợp tác đào tạo, quân y.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào, chiều 8/10, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã có cuộc tiếp xúc bên lề với Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Tại cuộc tiếp xúc, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi Thủ tướng nhậm chức, thể hiện rõ ưu tiên quan hệ cao nhất của Việt Nam đối với Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Lào sẽ ngày càng gắn kết chiến lược.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Khamlieng Outhakaysone đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện.

Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức; triển khai xây dựng, ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2027; hợp tác đào tạo, quân y.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp đại tướng Khamlieng Outhakaysone. Ảnh: TTXVN.

Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5/9/1962-5/9/2027); 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2027) bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Khamlieng Outhakaysone sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng và chứng kiến Diễn tập chung phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào từ ngày 12-15/10 tới đây.

Theo TTXVN