Thiếu máu trầm trọng vì COVID-19, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu Nghị hiến máu đột xuất

Trước đó, Bệnh viện Hữu Nghị đã tổ chức hiến máu nhưng đợt hiến máu lần này được tổ chức đột xuất vì tình trạng thiếu máu đang ngày càng trầm trọng do dịch COVID-19.

Ngay từ sáng sớm, các bác sĩ trẻ của Bệnh viện đã tích cực tham gia hiến máu để cứu sống những bệnh nhân đang hàng ngày, hàng giờ chờ đợi nguồn máu hiến tặng.

Nhập mô tả ảnhBác sĩ tại Bệnh viện Hữu Nghị hiến máu. Ảnh: BVCC

Để đảm bảo an toàn cho người đến hiến máu và thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Hữu Nghị đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo đảm an toàn, tạo sự an tâm cho người hiến máu, nhân viên tiếp nhận máu như: đo nhiệt độ cho tất cả mọi người đến đăng ký hiến máu; bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn ở nhiều vị trí; nhắc nhở người hiến máu đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh chứa cồn,…

Những người hiến máu tình nguyện bắt buộc phải đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn trong suốt quá trình tham gia hiến máu. Sau mỗi đợt hiến máu, bàn, ghế đều được xịt sát khuẩn.

Bác sĩ vui vẻ hiến máu trong dịch COVID-19. Ảnh: BVCC

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Bệnh viện là vừa phòng chống chống dịch bệnh, vừa điều trị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị tiếp tục chung sức, đồng lòng tham gia hiến máu tình nguyện giữa đại dịch COVID-19 với ý nghĩa nhân văn "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".

Kết quả thúc đợt hiến máu đã có 40 đơn vị máu A và nhóm máu O được tiếp nhận. Lượng máu này sẽ được bổ sung vào các ngân hàng máu, giúp giảm bớt những khó khăn cũng như áp lực của ngành y tế đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng máu trên cả nước.