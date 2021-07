Thiết bị quản lý người cách ly COVID-19 “Made in Vietnam” rẻ hơn một nửa so với nước ngoài

VietTimes – Theo đại diện Công ty cổ phần Nghiên cứu và phát triển công nghệ ND (ND Tech) – đơn vị sáng chế, thiết bị có giá thành khoảng 7-10 USD, bằng một nửa so với giá 20 USD của thiết bị Hàn Quốc.