23 sáng chế của Viettel được Cơ quan Quản lý sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ công nhận

STT Tên sáng chế Tên tiếng Anh Năm cấp bằng Đơn vị

1 Phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý Method of randomly distributing data in distributed multi-core processor systems 2019 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

2 Hệ quang học gương cầu (Catadioptric) cho thiết bị ảnh nhiệt sóng trung Catadioptric system for mid-wave thermal imaging equipment 2020 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

3 Phương pháp phát hiện mục tiêu di chuyển chậm ứng dụng trong đài ra đa cảnh giới bờ Marine target detection in cluttered environments 2020 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

4 Hệ cơ cấu trợ lực cho robot song song bằng hệ lò xo với trợ lực hằng số Spring-supported mechanism for parallel robots 2020 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

5 Ăng ten hai phân cực dải rộng Dual-polarized wide-bandwidth antenna 2021 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

6 Bộ ghép lai có cổng tổng và cổng hiệu đồng hướng Hybrid coupler with sum and difference ports located on the same side 2021 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

7 Ống kính hồng ngoại sóng trung zoom liên tục tỉ số zoom lớn High magnification MWIR continuous zoom system 2021 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

8 Phương pháp hiệu chỉnh và điều khiển công suất tuyến thu thích ứng theo môi trường truyền dẫn trong hệ thống trạm thu phát gốc vô tuyến Method of adjusting and controlling the receiver power adaption according to the transmission environment in enodeb lte system 2021 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

9 Phương pháp cân bằng tải có trọng số trên các điểm truy cập dữ liệu Weighted load balancing method on data access nodes 2021 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

10 Phương pháp chế tạo vật liệu tổng hợp (composite) công nghiệp Industrial composite manufacturing method 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

11 Phương pháp chế tạo vật liệu tổng hợp (composite) chịu nhiệt độ cao Method of manufacturing high temperature resistant composite materials 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

12 Cơ cấu cơ khí dẫn động trực tiếp hai trục cho thiết bị quay Two-axis direct drive mechanical mechanism 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

13 Hệ mô đun cảm biến vận tốc góc đồng trục Coaxial angular velocity sensor system 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

14 Bơm tách bọt khí ra khỏi chất lỏng A pump separating gas from liquid 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

15 Ống xả hai đầu vào cho khí cụ bay Design of double inlets exhaust system for unmanned aerial vehicle 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

16 Phương pháp thiết kế khí động học phần lõi cho động cơ tuốc bin khí cỡ nhỏ Aerodynamic designing method of the central section of small size gas turbine engines 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

17 Ra-đa ảnh nhiệt Thermal imaging radar 2022 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

18 Phương pháp tự động nhận dạng mục tiêu bay dựa trên đặc trưng thông tin chuyển động và mã 3/A Method for automatic identification of flying targets by motion, time, and 3/A code information 2022 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

19 Phương pháp tự động phân tích và cảnh báo tình trạng kết nối quang giữa thiết bị trạm gốc và thiết bị thu phát sóng cao tần của trạm thu phát sóng vô tuyến Automatic analysis and warning method of optical connection between BBU combination and RRU of radio station 2022 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

20 Cơ cấu mở cánh và phương pháp thiết kế xi lanh khí nén và lò xo truyền động Wing deployment mechanism and design method using pneumatic technique 2023 Viện Hàng không Vũ trụ Viettel

21 Bộ ghép bốn cổng sử dụng mạch vi dải kết hợp với các mạch bù trên băng tần siêu rộng Four-port microstrip ultra-wide-band coupler combined compensation circuits 2023 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

22 Hệ thống mã hóa phân cực và phương pháp tính toán song song cho hệ thống mã hóa phân cực Polar coding system and parallel computation method for polar coding system 2023 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel