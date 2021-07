Thị trường dịch vụ đám mây sẽ là 5 tỉ USD vào năm 2025

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết doanh thu của viễn thông trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng 5%, chủ yếu là do băng rộng di động (tăng 14%) và băng rộng cố định (tăng 8%), nhưng thoại và nhắn tin sụt giảm mạnh (giảm 11%). Như vậy, muốn tăng trưởng cao thì phải có không gian mới, không thể chỉ dựa trên thị trường truyền thống, tức là phải mở rộng khái niệm về viễn thông nếu muốn tăng trưởng trên 10%.

Bộ trưởng chia sẻ, tốc độ băng rộng bao gồm cả cố định và di động đều tăng 35%, nhưng thứ hạng quốc gia vẫn xung quanh Top 60. Vì vậy, các nhà mạng vẫn phải chú trọng nhiều hơn nữa vào chất lượng dịch vụ. Mục tiêu của Việt Nam là vào Top 50 rồi 30.

Nói về rác viễn thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các loại rác viễn thông có xu thế giảm. SIM rác giảm 60%. Số người dân phàn nàn về tin nhắn rác giảm 70%. Số cuộc gọi rác giảm 30%. Nhưng các loại rác viễn thông vẫn là vấn nạn cho người dân.

Người đứng đầu Bộ TT&TT còn băn khoăn về lĩnh vực viễn thông, Ông cho rằng viễn thông thì không thể có hơn 125 triệu thuê bao di động. "Đã 5 năm nay, thị trường đó hầu như không tăng. Nhưng lại có thể có thêm 250 triệu thuê bao IoT. Có thêm 50 triệu thuê bao trên các nền tảng số. Đó là câu chuyện của 5 năm tới. Mọi người sẽ hỏi lấy đâu ra? Do chúng ta nghĩ ra thôi. Hãy tưởng tượng nhưng với một điều kiện duy nhất là các thuê bao mới đó phải mang lại giá trị cho khách hàng", Bộ trưởng nói.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng đặt ra một số bài toán cho các doanh nghiệp viễn thông: “Thị trường Cloud sẽ là 5 tỉ USD vào năm 2025. Vậy, các doanh nghiệp viễn thông sẽ chọn bao nhiêu, 10% hay 80%? Nếu là 80% thì không gian mới cho các doanh nghiệp viễn thông sẽ là 4 tỷ đô la. Vậy thì hãy đầu tư và hãy làm thị trường”.

Bộ trưởng khuyên các doanh nghiệp viễn thông lớn: “ Các doanh nghiệp viễn thông lớn hãy đừng lập kế hoạch tăng trưởng 3-5%/năm nữa mà hãy là 10-15%/năm”.

Khi nói về ứng dụng CNTT, Bộ trưởng cho rằng ứng dụng CNTT thì nay là chuyển đổi số (CĐS). "CĐS là toàn dân và toàn diện. Toàn dân là 100 triệu dân. Toàn diện là tất cả các lĩnh vực. Vậy thị trường đó lớn cỡ nào? Nó lớn đến mức tưởng tượng cũng không ra. Vậy chỉ là làm thôi. Và luôn nhớ, giá trị mà chúng ta tạo ra cho khách hàng phải luôn lớn hơn chi phí mà họ bỏ ra cho chúng ta. Nếu với tư duy này thì thị trường CĐS của chúng ta là vô hạn. Vì khách hàng càng chi nhiều cho CĐS thì càng được hưởng lợi nhiều hơn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng còn chia sẻ về Make in Vietnam, Ông cho rằng Make in Vietnam là công nghiệp điện tử IoT, là thiết bị viễn thông, là thiết bị y tế, là công nghệ thông tin hoá lĩnh vực công nghiệp, là tất cả những gì được thiết kế và làm ra ở Việt Nam. Giá trị mà sản phẩm Make In Vietnam tạo ra cho khách hàng phải lớn hơn giá mà họ bỏ ra mua sản phẩm. Và con số 100 ngàn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vào năm 2025 chắc sẽ là con số nhỏ. Và tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp ICT có thể lớn hơn 15% như hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kết luận: "Cuộc CMCN 4.0 đang tạo ra cơ hội cho những thay đổi lớn. Covid-19 là cú hích mạnh để thúc đẩy chúng ta thay đổi nhanh hơn, theo hướng xanh hơn và số hơn. Tất cả chúng ta hãy cùng suy nghĩ để kiến tạo một tương lai mới cho chính mình".