Thêm thông tin mới về bệnh nhân mắc COVID-19 số 416

Theo thông tin ban đầu đã công bố, trưa ngày 18/7, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 416 tham dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới For You Palace, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi thu thập thông tin và xác minh làm rõ, Sở Y tế TP Đà Nẵng xác định, địa điểm tổ chức tiệc cưới mà bệnh nhân 416 tham dự trưa ngày 18/7 là Sảnh Rose Alba thuộc tòa nhà tên For You Luxury.



For You Palace và For You Luxury là 2 tòa nhà cùng thuộc hệ thống của một công ty, nằm cạnh nhau trên đường 2 tháng 9, quận Hải Châu,TP Đà Nẵng nên sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 416, cán bộ y tế đã tổ chức điều tra, phối hợp với quản lý nhà hàng trích xuất hệ thống camera của sảnh cưới Rose Alba thuộc tòa nhà For You Luxury để điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn cả 2 tòa nhà For You Palace và For You Luxury.

“Như vậy các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 416 tại tiệc cưới trưa ngày 18/7 đã được điều tra chính xác, đúng đối tượng. Hiện nay đã xác định và cách ly y tế 103 trường hợp, lấy mẫu 81 trường hợp, 61 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 20 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm” – Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin.

Trong thời gian tới, ngành y tế và các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực, phối hợp điều tra, xác định, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm tác nhân COVID-19 đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Sở Y tế cũng đề nghị người dân tiếp tục chủ động phối hợp với ngành y tế và cơ quan chức năng, cung cấp thông tin các trường hợp và các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân; những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc có triệu chứng nghi ngờ cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.