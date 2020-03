Thái Nguyên: 2 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thứ 57 mắc COVID-19

Trung tâm Y tế huyện Đại Từ cho biết, trường hợp đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 là một nam thanh niên tên D.C.T., 26 tuổi, sống ở xóm 6, thôn Đức Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nam thanh niên này làm công nhân ở Công ty du thuyền 5 sao Tuần Châu, Quảng Ninh.

Trường hợp thứ 2 là chị T.T.N., 26 tuổi, sống ở Phú Lạc, Đại Từ, Thái Nguyên là bạn gái của anh D.C.T.

Ngày 11/3, anh D.C.T. làm bếp phó trên tàu QN 6555 thuộc Công ty du thuyền 5 sao Tuần Châu, Quảng Ninh (trên tàu có bệnh nhân thứ 57 mắc COVID-19).

Ngày 13/3, anh D.C.T. chở chị T.T.N. đi làm cùng Công ty từ Quảng Ninh bằng xe máy về nhà chị N. tại xóm Phố, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi về nhà chị T.T.N. tại xóm Phố, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ thì Công ty có điện cho anh D.C.T. biết thông tin trên tàu QN 6555 có bệnh nhân thứ 57 mắc COVID-19.

Anh D.C.T. cho biết, trên tàu hôm đó có 27 hành khách và 17 nhân viên phục vụ.

Ngày 15/3, chị T.T.N. và anh D.C.T. có đi mua rau tại nhà chị T.T.Ng., sinh năm 1982, cạnh cổng Công ty TNG ở xã Tiên Hội và mua xăng tại ki ốt xăng Hạnh Huệ tại xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội.

Đến chiều ngày 16/3, chị T.T.N. và anh D.C.R. đã có tiếp xúc với anh Đ.V.H. tại xóm Phố, xã bản Ngoại, huyện Đại Từ.

Ngay khi phát hiện 2 trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19, Trung tâm Y tế Đại Từ đã phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Bản Ngoại tổ chức điều tra dịch tễ, khai thác các mối quan hệ và tiến hành phun khử khuẩn tại hộ gia đình bạn gái anh D.C.T.

Cùng với đó, yêu cầu khai báo y tế đối với anh D.C.T. và chị T.T.N., đồng thời, tham mưu cho UBND huyện ra quyết định cho 2 trường hợp trên đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ đã bố trí xe chuyên dụng đón anh D.C.T. và chị T.T.N. về Bệnh viện huyện để cách ly tập trung theo quy định, đồng thời, liên hệ với Công an huyện Đại từ đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho khu cách ly.

Cùng với đó, Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi sang Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tiến hành xét nghiệm.