Tên dài 2.253 từ, cần 20 phút để đọc: Người đàn ông khiến New Zealand phải sửa luật đặt tên

Người đàn ông New Zealand có tên dài nhất thế giới - 2.253 từ, mất 20 phút để đọc hết. Guinness World Records vừa xác nhận lại kỷ lục độc đáo này.

Với hầu hết mọi người, phần giới thiệu bản thân chỉ là một nghi thức ngắn gọn, một cuộc trao đổi tên diễn ra trong vài giây. Tuy nhiên, với Laurence Watkins, việc đơn giản này lại trở thành một sự kỳ công mang tính chịu đựng phi thường. Để đọc hết toàn bộ tên của mình – gồm 2.253 từ – ông phải mất 20 phút.

Điều đó từng được chứng minh tại đám cưới đầu tiên của ông năm 1991, khi người chủ hôn phải ghi âm lại toàn bộ đoạn đọc cái tên dài ngoằng của chú rể. Trong khi khách mời cầm ly sâm panh dạo quanh địa điểm, bản ghi âm vang lên không ngừng cho đến khi khoảnh khắc trọng đại đến – khi Watkins nói: “I do” (Tôi đồng ý).

Người đàn ông 60 tuổi, từng làm nhân viên an ninh vũ trang ở Auckland (New Zealand), hiện nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới cho “cái tên cá nhân dài nhất thế giới”. Danh hiệu này vừa được Guinness công nhận lại, sau khi họ phân loại lại kỷ lục ban đầu của ông về “tên thánh dài nhất thế giới” được phê duyệt vào năm 1992.

Sinh năm 1965 với cái tên Laurence Gregory Watkins, chàng trai New Zealand khi ấy bị cuốn hút bởi chương trình truyền hình “Ripley’s Believe It or Not!” – nói về những câu chuyện phi thường về con người và thế giới.

Watkins chụp ảnh cùng giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới. Ảnh: CNN.

Niềm hứng thú ấy sớm mở rộng sang sách Kỷ lục Guinness, mà ông đọc từ đầu đến cuối, khơi dậy ước mơ được xuất hiện trong cuốn sách nổi tiếng này.

“Tôi kinh ngạc trước những người nắm giữ kỷ lục – người nhanh nhất, cao nhất, khỏe nhất thế giới. Cả những người có mái tóc dài nhất hay móng tay dài nhất”, ông Watkins kể với CNN.

Tuy nhiên, ông sớm nhận ra rằng với một người bình thường, không có tài năng đặc biệt, cơ hội duy nhất của ông chính là tạo ra cái tên dài nhất thế giới.

“Lựa chọn còn lại khi ấy của tôi là ‘cặp vợ chồng có chênh lệch chiều cao lớn nhất’. Nhưng kỷ lục đó thuộc về một người đàn ông Nam Phi cao bằng tôi – 1m88 – còn vợ anh ta chỉ cao 90 cm. Tôi thì chẳng thể cưới ai thấp như vậy”, ông nói.

Hiện là công dân Australia sống tại Sydney, Watkins kể rằng ông mất một tháng để quyết định tên mới, và trả 400 đô New Zealand (230 USD) thuê người đánh máy ghi lại toàn bộ trên giấy.

Ông lấy cảm hứng từ tiếng Latin, tiếng Anh cổ, những nhân vật nổi tiếng, sách “Đặt tên cho con” ở Thư viện Auckland – nơi ông làm việc – và cả từ điển tiếng Maori. Dù không có gốc Maori, ông nói mình “ngưỡng mộ những ai nói được ngôn ngữ của người Polynesia bản địa New Zealand”.

“Nhưng các tên Maori thường rất dài, và đó là thách thức lớn khi gõ trên máy chữ – thời mà chưa có máy tính hiện đại”, ông chia sẻ.

Cái tên của Watkins được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn, ngôn ngữ khác nhau. Ảnh: CNN.

Một số lựa chọn khác của ông bao gồm Love, Florence và Basil Brush (tên một con cáo rối trong chương trình thiếu nhi Anh), cùng vài tên tiếng Samoa do bạn bè gợi ý, ba tên tiếng Nhật và hai tên Trung Quốc – trong đó có “Xiao” được viết thành “Shal”.

Ông cũng thêm vào tên Gaylord để vinh danh Mitch Gaylord, vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ từng giành Huy chương vàng Olympic 1984.

“Anh ấy rất điển trai, nên tôi mượn luôn họ của anh ấy”, Watkins nói đùa. “Nhưng tên tôi thích nhất là AZ2000 – nghĩa là tôi có hơn 2.000 cái tên, từ A đến Z”.

Sau khi đánh máy ra 6 trang giấy (với vài lỗi chính tả không thể sửa bằng máy chữ), ông đệ đơn hợp pháp đổi tên vào năm 1990. Tòa án Quận Auckland chấp thuận, nhưng ông bị Cục trưởng Hộ tịch từ chối ở bước cuối.

“Ông ta nói cách duy nhất để được đổi tên là tôi phải kiện ra Tòa Thượng thẩm”, Watkins kể lại.

“Chính phủ khi đó không có cơ sở pháp lý để từ chối, nên tôi thắng”.

Ông Watkins giành chiến thắng và chính thức được công nhận cái tên mới, đồng thời nhận chứng nhận Kỷ lục Guinness cho tên thánh dài nhất thế giới với 2.310 từ vào tháng 3/1992.

Tháng trước, Guinness đếm lại và tái phân loại kỷ lục thành “tên cá nhân dài nhất thế giới”, với con số chính xác là 2.253 từ để phản ánh đúng bản ghi nhận.

Hộ chiếu cũ của Watkins cần có một lịch trình đặc biệt để liệt kê tên đầy đủ của ông. Ảnh: CNN.

“Không phải tất cả tên của tôi đều là tên thánh”, ông giải thích. “Họ gộp hai hạng mục để rõ ràng hơn, vì nếu không sẽ gây nhầm lẫn giữa người có một cái tên dài nhất và tôi – người có hơn 2.000 cái tên khác nhau”.

Trong đời thường, Watkins rút ngắn tên mình thành Laurence Alon Aloy Watkins, và ký chữ ký là Watkins V, nghĩa là “đời thứ năm”. Tuy nhiên, tên đầy đủ của ông chiếm 7 trang trong giấy khai sinh, và hộ chiếu cũ phải thêm 6 trang phụ để chứa hết.

“Với hộ chiếu điện tử, giờ chỉ hiện phần tên rút gọn và ghi chú rằng tôi có thêm 2.249 tên khác ở trang ghi chú”, ông nói. “Nhưng khi đi nước ngoài, tôi vẫn phải mang theo bản sao giấy khai sinh phòng khi bị yêu cầu”.

Watkins thừa nhận ông đã làm việc này theo “kiểu lập dị và vui nhộn”, nhưng không phải ai cũng hiểu được.

“Thật tuyệt khi có điều gì đó độc đáo”, ông nói. “Nhưng nhiều người không thấy buồn cười, hoặc không tin là tôi thật sự có nhiều tên đến thế”.

Sau vụ thắng kiện của Watkins, New Zealand đã thay đổi 2 điều luật, khép lại cánh cửa cho những người muốn làm điều tương tự. Hiện nay, công dân nước này không được phép đặt tên chứa danh hiệu, cấp bậc, từ ngữ xúc phạm, số, ký hiệu hoặc dài quá 70 ký tự (kể cả khoảng trắng).

Watkins nói ông không hối hận về quyết định kỳ quặc ấy: “Nếu tôi điên đến mức muốn đổi tên thêm lần nữa, tôi sẽ phải bỏ 98% trong số chúng theo luật mới – và mất luôn kỷ lục Guinness, mục tiêu ban đầu của tôi”.

Nhờ những quy định mới, di sản của ông đã được bảo đảm vững chắc, ít nhất là ở New Zealand.

