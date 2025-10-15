Một tỉnh ở Trung Quốc ban hành "công cụ thần kỳ bắt tiểu tam"

Để ngăn chặn tình trạng tích trữ riêng tài sản sau hôn nhân, thậm chí bao nuôi "nhân tình", tỉnh Quảng Đông đã ban hành một luật mới được cư dân mạng hoan nghênh và ca ngợi là "công cụ thần kỳ bắt tiểu tam".

Theo bài viết trên Tân Kinh Báo (Tin tức Bắc Kinh) và các cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (tức Hội đồng nhân dân) tỉnh Quảng Đông gần đây đã phê duyệt các quy định sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó mọi người vợ (hay chồng) nào cũng có quyền hợp pháp yêu cầu cơ quan chính quyền thông báo về tình trạng đăng ký tài sản nhà cửa và xe cộ của phối ngẫu (chồng hoặc vợ) chỉ bằng cách xuất trình các giấy tờ hợp lệ như căn cước công dân của mình cùng giấy đăng ký kết hôn.

Nhiều cư dân mạng đã bình luận: "Hết thời các ông chống bao nuôi nhân tình rồi!".

Thông tin này ngay lập tức gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ hoan nghênh, cho rằng chính sách này sẽ vạch trần những người cố gắng che giấu tài sản của mình.

Một cư dân mạng đã hào hứng bình luận: "Có bao nhiêu người đàn ông sau khi giàu có là lén bao nuôi nhân tình mà sau lưng vợ, những người luôn lặng lẽ ủng hộ họ, biết? Đề nghị chính sách này nên được nhân rộng thực hiện trên toàn quốc!".

Ý kiến này phản ánh sự phẫn nộ sâu sắc của nhiều người đối với tình trạng ngoại tình trong hôn nhân.

Nhiều cư dân mạng cho rằng quy định luật mới của tỉnh Quảng Đông sẽ giúp chấm dứt hiện tượng các ông chồng bao nuôi người tình. Ảnh: Creaders.



Bản tin lưu ý rằng mục đích ban đầu của luật này là bảo vệ một bên, đặc biệt là phụ nữ, những người trong hôn nhân thường bị thiệt thòi về thông tin. Trước đây, trong xử lý các tranh chấp tài sản khi ly hôn, một trong hai bên thường bị thiệt hại do thiếu thông tin đầy đủ về tình hình tài chính của người kia. Quy định luật mới cho phép cả hai vợ chồng được tiếp cận bình đẳng thông tin về tài sản chung của họ, ngăn chặn hiệu quả sự bất công do bất cân xứng thông tin gây ra.

Bên cạnh việc hoan nghênh luật, nhiều cư dân mạng đã tích cực kêu gọi mở rộng hơn nữa chính sách này. Họ cho rằng hai bên vợ chồng nên có quyền tiếp cận không chỉ bất động sản và xe cộ mà cả tiền gửi ngân hàng, nợ nần cá nhân và thậm chí cả tiền án tiền sự của nhau, để đạt được sự minh bạch toàn diện hơn về tài sản gia đình. Liệu chính sách "xem xét lẫn nhau về tài sản hôn nhân" mới này, được đi tiên phong ở tỉnh Quảng Đông, có được mở rộng trên toàn quốc hay không đã trở thành tâm điểm chú ý của các giới xã hội.

Theo Creaders