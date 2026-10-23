Tàu chở 40.000 tấn diesel Nga hướng tới New York sau thỏa thuận với ông Trump

Một tàu chở 40.000 tấn diesel của Nga đang trên đường tới New York và dự kiến đến Mỹ ngày 7/11, sau thỏa thuận giữa Moscow và Tổng thống Donald Trump. Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách hạ nhiệt giá diesel tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một tàu chở dầu mang theo 40.000 tấn diesel của Nga đang trên đường tới New York, theo dữ liệu theo dõi hàng hải công bố hôm thứ Sáu. Chuyến hàng diễn ra sau thỏa thuận đạt được trong tháng này giữa Moscow và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump bất ngờ công bố thỏa thuận nhập khẩu diesel Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng mạnh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11.

Trong khuôn khổ các nỗ lực bình ổn giá, Tổng thống Mỹ cũng miễn áp dụng một phần các quy định trong đạo luật trừng phạt mới đối với Nga. Đồng thời, ông đe dọa cấm xuất khẩu diesel của Mỹ sang châu Âu, trừ khi các nước tại khu vực này giải phóng thêm nhiên liệu từ kho dự trữ khẩn cấp để góp phần kéo giá xuống.

Theo dữ liệu vận tải biển của LSEG, tàu chở dầu cỡ trung Agioi Fanendes, treo cờ Malta, đã nhận 40.000 tấn diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga trên biển Baltic vào ngày 22/10. Con tàu dự kiến đến Mỹ vào ngày 7/11.

Danh tính bên mua và bên bán lô hàng hiện chưa được xác định. Đây sẽ là chuyến nhập khẩu đầu tiên của Mỹ kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga vào năm 2022.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các chuyến hàng bổ sung sẽ tiếp tục được thực hiện khi doanh nghiệp Nga và Mỹ hoàn tất hợp đồng giao nhận.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, người đồng thời đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga, tuần trước cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã đề nghị quỹ hỗ trợ giải quyết những vấn đề thanh toán phức tạp liên quan đến thỏa thuận.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc Nga đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu diesel do nước này tự áp đặt trước đó.

Ngày 9/10, ông Trump tuyên bố Nga sẽ lập tức xuất khẩu 300.000 tấn diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, sang Mỹ và các thị trường toàn cầu. Tiếp đó, khối lượng xuất khẩu dự kiến đạt 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn “ngay sau đó”.

Ông Novak cho biết Nga có thể nâng lượng diesel xuất khẩu trở lại mức thông thường, khoảng 3–3,5 triệu tấn mỗi tháng, vào cuối năm nay.

Dữ liệu vận tải biển của LSEG cho thấy tuần trước, nhiều lô diesel xuất khẩu đã được bốc lên tàu tại cảng Primorsk của Nga. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng của các chuyến hàng chưa rõ ràng; phần lớn tàu chỉ phát tín hiệu hướng tới Gibraltar, bờ biển Đại Tây Dương hoặc cảng Port Said.

Kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào tháng 2/2023 do cuộc xung đột tại Ukraine, Moscow chủ yếu xuất khẩu diesel sang Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia châu Phi.

Theo Reuters