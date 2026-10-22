Mỹ và Lockheed Martin đạt thỏa thuận duy trì sản xuất 850 tiêm kích F-35

Lockheed Martin đạt thỏa thuận ban đầu với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm hỗ trợ sản xuất và duy trì hoạt động của ít nhất 850 tiêm kích F-35 trong 10 năm tới.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã đạt thỏa thuận ban đầu với Bộ Quốc phòng Mỹ về sản xuất và duy trì hoạt động của ít nhất 850 tiêm kích F-35 Lightning II trong 10 năm tới. Thỏa thuận đi kèm cam kết Lockheed Martin tự đầu tư ít nhất 7 tỷ USD để hỗ trợ chương trình F-35, nhằm duy trì sản lượng, giảm chi phí và tháo gỡ những nút thắt trong chuỗi cung ứng quốc phòng.

Theo thông báo được công bố hôm thứ Năm, Lockheed Martin đã ký thỏa thuận ban đầu về sản xuất và bảo đảm duy trì hoạt động của ít nhất 850 máy bay F-35 với Bộ Quốc phòng Mỹ trong thập kỷ tới.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nhà thầu quốc phòng này sẽ tự bỏ ít nhất 7 tỷ USD để triển khai các sáng kiến hỗ trợ chương trình F-35.

F-35 sử dụng công nghệ tàng hình giúp máy bay tránh bị đối phương phát hiện. Mẫu tiêm kích này được xem là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới, đồng thời là trụ cột trong mảng hàng không của Lockheed Martin, lĩnh vực đóng góp gần 40% doanh thu hằng quý của tập đoàn.

Theo thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ — cơ quan mà Tổng thống Donald Trump gọi là Bộ Chiến tranh — Lockheed Martin đặt mục tiêu duy trì sản lượng ở mức 156 máy bay mỗi năm.

Tuy nhiên, thỏa thuận hiện tại chưa phải là đơn đặt hàng chính thức. Thay vào đó, đây được tính là một thỏa thuận dài hạn đã được thống nhất trước, tạo cơ sở để các bên tiến tới hợp đồng chính thức.

“Nếu được trao thẩm quyền ký hợp đồng nhiều năm trong những tháng tới, Văn phòng Chương trình F-35 Liên quân và Lockheed Martin sẽ phối hợp hoàn tất các điều khoản, mức giá và lịch trình thông qua việc trao hợp đồng chính thức”, công ty cho biết.

Thỏa thuận cũng bao gồm các đơn hàng F-35 từ khách hàng quốc tế, cùng phụ tùng dự phòng ban đầu và các bộ thiết bị phục vụ việc cải tiến máy bay, theo tuyên bố của Lockheed Martin, có trụ sở tại Arlington, bang Virginia.

“Chúng tôi đã thay đổi căn bản cách thức ổn định nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ để có thể sản xuất với tốc độ và quy mô lớn”, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Duffey cho biết.

“Thỏa thuận với Lockheed Martin là minh chứng cho điều đó. Bằng cách gắn các động lực tài chính với hiệu quả thực tế, chúng tôi bảo đảm lực lượng chiến đấu được trang bị những năng lực tác chiến có sức sát thương cần thiết để chiến đấu và giành chiến thắng”, ông nói.

Lockheed Martin và các doanh nghiệp cùng ngành tại Mỹ đang hưởng lợi từ xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng trên toàn cầu, trong bối cảnh các cuộc xung đột địa chính trị vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Lockheed Martin ước tính thỏa thuận sẽ hỗ trợ 317.000 việc làm tại Mỹ và tạo ra gần 79 tỷ USD hoạt động kinh tế mỗi năm trong thập kỷ tới.

Tập đoàn cũng kỳ vọng cơ chế hợp tác này sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, đồng thời tháo gỡ những hạn chế trong chuỗi cung ứng, từ nguồn nguyên liệu thô đến các linh kiện hoàn chỉnh.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, thỏa thuận sẽ tạo cơ sở dài hạn để duy trì dây chuyền sản xuất F-35, đáp ứng nhu cầu của quân đội Mỹ và các khách hàng quốc tế, đồng thời củng cố năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Theo Reuters