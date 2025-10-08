Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ cụm dự án truyền tải điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An và phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam. Hiện nay dự án đang được tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2025.

Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương được xây dựng trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô dài hơn 80 km gồm 2 mạch, điểm đầu từ TBA 220kV Tương Dương, điểm cuối là TBA 220kV Đô Lương.

Đến nay các địa phương của tỉnh Nghệ An đã bàn giao mặt bằng 192/192 vị trí móng. Đối với phần hành lang tuyến, hiện đã bàn giao mặt bằng 44/58 khoảng néo.

Về tiến độ thi công, dự án đã hoàn thành xong phần đúc móng, dựng cột xong 182/192 vị trí, đang lắp dựng 3 vị trí. Đã kéo dây xong 28 khoảng néo với chiều dài gần 33 km, đang kéo dây 2 khoảng néo. Những khoảng néo đủ điều kiện kéo dây, các nhà thầu đang huy động lực lượng để tăng tốc thi công.

Đối với Dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm đi qua địa bàn nhiều xã của tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô xây dựng 2 mạch đường dây 220kV từ TBA 220kV Đô Lương đến TBA 220kV Nam Cấm với chiều dài khoảng 37 km. Phần mở rộng ngăn lộ tại TBA 220kV Đô Lương lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ 220kV trong TBA 220kV Đô Lương (hiện hữu) và liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm.

Đến nay, phần móng đã vận động bàn giao 105/106 vị trí, phần hành lang đã vận động bàn giao 38/51 khoảng néo. Trong công tác thi công, Dự án đúc xong 87/106 vị trí, đang thi công 14 vị trí, dựng cột xong 83 vị trí, kéo dây xong 15 khoảng néo với chiều dài hơn 13 km, đang kéo dây 3 khoảng néo.

Theo lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), đơn vị được giao quản lý điều hành dự án cho biết: Về tiến độ tổng thể, hiện nay cụm dự án này đang bám sát tiến độ đề ra, các nhà thầu trên công trường cũng đang huy động tối đa lực lượng để thi công. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của dự án này là thời tiết. Trong thời gian từ tháng 9 đến đầu tháng 10 do ảnh hưởng của liên tiếp các cơn bão nên tiến độ thi công bị chậm, đặc biệt các vị trí đang thi công móng, các khu vực đồi núi đường vào bị trôi, sạt trượt phải sửa lại đường, các vị trí dưới ruộng ngâp nước không vào thi công được.

Cùng với đó là địa phương vẫn chưa bàn giao hết mặt bằng vị trí cột và hành lang tuyến của cả 2 dự án. CPMB tiếp tục phối hợp với hội đồng BT-GPMB và UBND các xã liên quan tổ chức họp các hộ dân và tổ chức có đất đai tài sản bị ảnh hưởng bởi Dự án để phổ biến chủ trương đầu tư Dự án/các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án, đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn PC1, đơn vị tham gia thi công dự án cho biết: Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi thời tiết, cùng với đó lực lượng của đơn vị bị phân tán do phải thi công dự án trọng điểm khác của ngành Điện nên tiến độ chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra. Hiện nay đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tốt nhất để tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ dự án với quyết tâm hoàn thành dự án trong đầu tháng 11/2025 theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo EVNNPT.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ dự án vào chiều ngày 6/10/2025, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành ghi nhận những nỗ lực CPMB và các đơn vị tham gia dự án đã hoàn thành được khối lượng công việc lớn, tuy nhiên tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Các dự án truyền tải này nhằm giải tỏa công suất từ các nhà máy điện gió Lào, cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô tại Lào, NMTĐ Mỹ Lý, Nậm Mô 1, các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực phía tây Nghệ An vào hệ thống điện quốc gia. Dự án giúp tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải ngày càng phát triển của khu vực tỉnh Nghệ An và liên kết lưới điện trong khu vực. Đáp ứng nhu cầu điện năng cho phụ tải khu vực miền Trung, nơi tập trung một số phụ tải công nghiệp quan trọng hiện có và trong tương lai của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Chính vì vậy, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành yêu cầu yêu cầu CPMB phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Nghệ An để sớm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị tuyên truyền vận động để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đối với các đơn vị thi công, Phó Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu các đơn vị bổ sung nhân lực, thi công đồng thời công tác đào đúc móng, lắp dựng cột và triển khai kéo dây, tiếp tục phối hợp với CPMB vận động bàn giao mặt bằng các vị trí móng để thi công.

CPMB cần rà soát khó khăn, vướng mắc từng vị trí cột, từng khoảng néo hành lang tuyến của từng nhà thầu để tập trung điều hành, khó khăn vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo Tổng công ty ngay để kịp thời giải quyết. Toàn công trường tập trung cao độ, quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các dự án trong đầu tháng 11/2025, đáp ứng đúng chỉ đạo của EVN.