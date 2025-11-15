Tăng tốc phủ sóng 5G tới 90% dân số trong năm 2025

Đến tháng 10/2025, Việt Nam có 16.737 trạm 5G, phủ tới 39,52% dân số. Dự kiến cuối năm sẽ đạt 68.457 trạm, nâng độ phủ lên khoảng 90%, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số và các dịch vụ 5G quy mô lớn.

Ngày 15/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân báo cáo tại Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Phiên họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cho biết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình 8 dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương mại điện tử và Luật Trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế số và khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.

Bộ KH&CN cũng đã trình Thủ tướng Chương trình quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, tập trung vào 6 sản phẩm chiến lược: mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot di động tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và thiết bị bay không người lái.

Đến hết tháng 10/2025, cả nước có 954 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó khu vực tư nhân chiếm 98,5%, phản ánh xu hướng đầu tư mạnh vào R&D và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam.

Khu vực công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với 78.500 doanh nghiệp hoạt động, doanh thu tháng 10 đạt hơn 505.000 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đạt 4,255 triệu tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng - điện tử đạt 146,3 tỷ USD, tương đương 90% kế hoạch năm. Lực lượng lao động công nghệ số đạt khoảng 1,9 triệu người.

Hạ tầng số cũng tăng tốc mạnh mẽ. Tốc độ Internet di động của Việt Nam đứng thứ 13/139 quốc gia, đạt 159,57 Mbps, tăng gần 3 lần so với năm 2024. Internet cố định đạt 263,88 Mbps, đứng thứ 11 thế giới. Hệ thống cáp quang quốc tế tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu kết nối tăng cao.

Triển khai mạng 5G được thúc đẩy trên toàn quốc. Tính đến tháng 10/2025, Việt Nam có 16.737 trạm 5G, phủ sóng gần 40% dân số. Dự kiến đến hết năm, số trạm tăng lên 68.457, đạt mức phủ sóng khoảng 90% dân số.

Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) ghi nhận hơn 1,18 tỷ giao dịch trong 10 tháng, tiếp tục đóng vai trò trục liên thông dữ liệu của Chính phủ số. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt gần 40%, trong đó khối bộ đạt hơn 54% và khối tỉnh gần 17%.

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ trình Thủ tướng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, cùng các đề án hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa và tăng cường năng lực cho các tổ chức nghiên cứu công lập.