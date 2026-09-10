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Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 9/9 tại Hà Nội, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”. 

Tiếp nối thành công của năm 2025, chiến dịch năm nay sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 9, với chuỗi hoạt động kết nối từ đối thoại chính sách, khoa học đến hành động cộng đồng và thay đổi thói quen hàng ngày.

Biến nhận thức thành hành động làm sạch không gian sống và di chuyển xanh

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TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh.

Sự kiện mở màn bằng Lễ phát động và Tọa đàm chuyên đề “Bầu trời xanh: Tài sản chung của chúng ta”, quy tụ đông đảo thành phần bao gồm đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia khoa học, y tế cùng đại diện doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Tại đây, không gian đối thoại đa chiều đã mở ra nhiều giải pháp cải thiện chất lượng không khí gắn liền với mục tiêu Net Zero 2050 và định hướng phát triển kinh tế không khí sạch.

Các góc nhìn chuyên môn mang tính ứng dụng cao được chia sẻ rõ nét, từ dự án V-IndoorCARE ứng dụng trí tuệ nhân tạo giám sát chất lượng không khí của Trường Đại học VinUni, cho đến những cảnh báo y khoa từ Vinmec về mối liên hệ mật thiết giữa ô nhiễm bụi mịn với bệnh lý tim mạch cùng gánh nặng chi phí y tế cộng đồng. Bên cạnh đó, Vinmec trực tiếp bố trí booth khám sàng lọc tầm soát bệnh lý hô hấp, tim mạch miễn phí cho đại biểu và người tham dự ngay tại Lễ phát động. Đáng chú ý, các doanh nghiệp tham dự khẳng định đầu tư cho không khí trong lành là chiến lược tạo giá trị bền vững dài hạn, hòa cùng tiếng nói của các tổ chức tình nguyện đang trực tiếp xử lý các điểm nóng ô nhiễm tại đô thị.

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TS Trần Nam Tú, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Không dừng lại ở bàn tròn thảo luận, chiến dịch nhanh chóng chuyển hóa thông điệp thành các chương trình hành động trực tiếp tại thực địa. Xuyên suốt tháng 9, Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp cùng CLB Hà Nội Xanh và Đoàn Thanh niên Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại TP.HCM ra quân xóa các “điểm đen” rác thải tồn đọng lâu năm tại kênh rạch đô thị. Hoạt động này không chỉ xử lý triệt để các nguồn phát sinh mùi hôi, trả lại không gian sống thoáng đãng cho người dân mà còn trực tiếp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của toàn xã hội.

Song song với việc làm sạch môi trường, phong trào “Tháng di chuyển vì Bầu trời xanh” diễn ra từ ngày 10 đến 30/9 nhằm khuyến khích cộng đồng tăng cường vận động thể chất, đi bộ, chạy bộ và từng bước hình thành lối sống năng động. Hoạt động dự kiến thu hút hơn 9.999 người tham gia.

Để tiếp thêm động lực cho thói quen giảm phát thải, Quỹ đã tài trợ 10.000 mã ưu đãi di chuyển trên ứng dụng Green SM dành cho người dùng trên toàn quốc trong tháng 9, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trải nghiệm các phương tiện giao thông thuần điện trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái Vingroup hướng tới phát triển bền vững

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Quỹ, các đơn vị thành viên trong toàn bộ hệ sinh thái Vingroup đồng loạt đưa tinh thần bảo vệ bầu khí quyển vào từng nhịp sống thường nhật.

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Bà Nguyễn Hoàng Ánh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại các khu đô thị Vinhomes, chuỗi chương trình “Nhà tôi xanh, Vinhomes an lành”, “Mười ngàn bước chân mỗi ngày”, “Ngày không khói”, “Ngày Thứ 7 Xanh”, “Ngày hội Vì môi trường Vinhomes” và Green Kids Academy hướng tới khuyến khích cư dân hình thành những thói quen sống xanh ngay tại cộng đồng.

Tại các điểm đến, Vinpearl triển khai workshop “Bé yêu bầu trời xanh”, chương trình “Ngày Xanh Vinpearl - Làm sạch điểm đến” cùng các nội dung truyền thông về hoạt động giảm phát thải.

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PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Quang, Vinmec.

VinFast hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch và triển khai phong trào “Mỗi đại lý phân phối - Một điểm xanh mỗi ngày” trên hệ thống đại lý phân phối.

Ở lĩnh vực giáo dục, mỗi cơ sở phổ thông liên cấp Vinschool triển khai tối thiểu hai hoạt động học tập hoặc ngoại khóa về chủ đề xanh trong học kỳ I của năm học, góp phần đưa ý thức bảo vệ môi trường vào trải nghiệm học tập của thế hệ trẻ.

Trong khi đó, Vinmec tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, thảo luận chuyên đề và nội dung truyền thông về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe. Thông điệp và các hoạt động của chiến dịch cũng được lan tỏa qua hệ thống trung tâm thương mại Vincom và các nền tảng số của VinClub, góp phần tiếp cận đông đảo khách hàng và cộng đồng trên toàn quốc.

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TS. Lê Duy Dũng, VinUni.

TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, nhấn mạnh: “Bầu trời xanh là tài sản chung bởi chất lượng không khí tác động tới từng người và cả cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng chiến dịch không dừng lại ở nâng cao nhận thức, mà góp phần kết nối tri thức, nguồn lực và hành động để những thay đổi tích cực được nhân rộng và duy trì lâu dài.”

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Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Tổng Giám đốc ACAC.

Với sự kết hợp giữa tri thức, hành động trực tiếp và thay đổi thói quen, “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026” hướng tới đưa bảo vệ chất lượng không khí từ một thông điệp môi trường trở thành những hành động thiết thực trong đời sống. Quỹ Vì tương lai xanh và các đơn vị đồng hành cũng kỳ vọng ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức và cộng đồng sẽ cùng tham gia hưởng ứng, góp phần tạo nên những thay đổi lớn hơn cho môi trường sống và gìn giữ bầu trời xanh cho các thế hệ tương lai.

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Ông Nguyễn Tiến Huy, Hà Nội Xanh.

Chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh” được Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) triển khai lần đầu tiên vào tháng 9/2025 nhằm hưởng ứng Ngày Không khí sạch vì bầu trời xanh (7/9) và Ngày Bảo vệ tầng ozone (16/9). Chiến dịch tiếp nối chuỗi hoạt động môi trường thiết thực mà Vingroup đang triển khai, như “Thứ Tư Ngày Xanh”, “Cùng hành động vì hành tinh xanh”, “Đồng hành cùng Mùa hè Xanh”... Các chương trình đã thu hút hàng triệu người dân, khách hàng và đối tác tham gia, góp phần lan tỏa lối sống thân thiện môi trường trên quy mô toàn quốc.

Từ khóa:

#Quỹ Vì tương lai xanh #Tập đoàn Vingroup

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