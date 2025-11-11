Sunshine Sky City khởi công 5 tòa tháp mới, giải cơn khát nguồn cung tại khu Nam Sài Gòn

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược của Tập đoàn trong hành trình phát triển đô thị tại Nam Sài Gòn, mà còn bổ sung hơn 1.200 căn hộ cao cấp, góp phần giải "cơn khát" nguồn cung giữa bối cảnh thị trường đang khan hiếm dự án mới.

Dự án Sunshine Sky City khởi công Phân khu Thịnh Vượng với quy mô năm toà tháp từ V5 đến V9, được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Thêm nguồn cung căn hộ cao cấp cho thị trường Nam Sài Gòn

Sự kiện quy tụ đại diện lãnh đạo cấp cao từ Sunshine Group, Tổng thầu SCG, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NOBLEX - đơn vị giữ vai trò Tổng đại lý phân phối Phân khu Thịnh Vượng, cùng hệ thống các đại lý và đối tác chiến lược sẽ đồng hành cùng Sunshine Sky City trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của bất động sản không nằm ở quy mô hay con số, mà chính là trải nghiệm sống thực sự của cư dân. Đây cũng chính là kim chỉ nam để Sunshine Group kiên định theo đuổi một triết lý duy nhất khi chính thức gia nhập thị trường TP. HCM: kiến tạo giá trị thực, bền vững cho người dùng cuối.

Ông Đỗ Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group phát biểu tại sự kiện.

“Sau khi tòa Sky 1 đi vào vận hành và các tòa Sky 2, 3, 4 chuẩn bị bàn giao, hôm nay, chúng tôi chính thức khởi công Phân khu Thịnh Vượng gồm 05 tòa tháp mới, mở ra giai đoạn tăng tốc để hoàn thiện toàn bộ dự án. Sunshine Group kỳ vọng không chỉ bổ sung kịp thời nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho thị trường khu Nam, mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại tại một trong những khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng ấn tượng nhất TP.HCM hiện nay”, Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thụy Hoàng Dung – Phó Tổng Giám đốc Sunshine Group (phụ trách kinh doanh miền Nam) kiêm Phó Tổng Giám đốc NOBLEX phát biểu tại sự kiện.

Đồng thời, bà Nguyễn Thụy Hoàng Dung – Phó Tổng Giám đốc Sunshine Group (phụ trách kinh doanh miền Nam) kiêm Phó Tổng Giám đốc NOBLEX cam kết sẽ đồng hành cùng hệ thống đại lý với sự hỗ trợ toàn diện từ chiến lược, công cụ đến chính sách, nhằm mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, giá trị đầu tư bền vững và niềm tự hào cho hàng nghìn cư dân tương lai.

Lãnh đạo Sunshine Group và các đối tác chính thức khởi động Phân khu Thịnh Vượng - Dự án Sunshine Sky City

Ngay trước thềm lễ khởi công, Phân khu Thịnh Vượng đã ghi nhận sức hút mạnh mẽ khi Tổng đại lý phân phối NOBLEX chính thức bắt tay hợp tác cùng hơn 30 đại lý chiến lược. Sự quy tụ đông đảo lực lượng bán hàng giàu kinh nghiệm không chỉ phản ánh độ “nóng” của dự án, mà còn mở màn cho một chiến dịch kinh doanh quy mô lớn, lan tỏa chuẩn sống thịnh vượng giữa trung tâm năng động nhất phía Nam thành phố.

Đà hứng khởi này càng được củng cố khi các tòa V7, V8, V9 dự kiến ra mắt với mức giá chỉ từ 7x triệu đồng/m² - một lợi thế cạnh tranh hiếm có trong bối cảnh quận 7 cũ khan hiếm nguồn cung và giá bán trung bình phân khúc cao cấp tại Nam Sài Gòn đã tiến sát ngưỡng 100 triệu đồng/m².

Thừa hưởng giá trị từ Tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ "chuẩn khách sạn" 4.0 ven sông đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn

Tọa lạc tại vị trí “tam cận huyết mạch” của khu Nam Sài Gòn: ngay mặt tiền đường Phú Thuận, liền kề Phú Mỹ Hưng, kế sông Cả Cấm, kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Sunshine Sky City sở hữu lợi thế hiếm có khi vừa thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố, vừa thừa hưởng trọn vẹn không gian sinh thái ba mặt hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn.

Tiếp nối tinh hoa của dòng sản phẩm “Sunshine City”, Sunshine Sky City hội tụ trọn vẹn giá trị từ vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế, bàn giao cao cấp, tiện ích All-in-One và công nghệ 4.0 dẫn đầu xu hướng.

Với quy mô 9 tòa tháp cao 26–38 tầng và gần 3.500 căn hộ cao cấp, Sunshine Sky City được định vị là Tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 ven sông đầu tiên tại khu Nam. Không chỉ nổi bật bởi quy mô và vị trí, dự án còn được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và công nghệ, hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và hiện đại.

Trong tổng thể đó, Phân khu Thịnh Vượng nổi bật như mảnh ghép biểu trưng cho giá trị sống cân bằng, với tầm nhìn khoáng đạt hướng về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cùng thiết kế thông minh tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Từ đây, cư dân được thừa hưởng trọn vẹn môi trường sinh thái toàn khu với 12.000 m² cây xanh, mặt nước và chuỗi hơn 50 tiện ích đẳng cấp quốc tế: từ Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Spa, Fitness, rạp chiếu phim, đến vườn nướng BBQ, thư viện và không gian sinh hoạt cộng đồng, tất cả đều được quy hoạch hướng đến trải nghiệm sống chuẩn resort 5 sao giữa lòng đô thị.

Cư dân Sunshine Sky City được sống giữa không gian xanh rộng lớn, tận hưởng nhịp sống an nhiên chuẩn Wellness Resort, nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm thư thái và tái tạo năng lượng.

Các căn hộ tại dự án được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế, với nội thất liền tường nhập khẩu từ các thương hiệu danh tiếng như Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas…, hoặc tương đương cùng hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn giúp đón sáng tự nhiên, chống tia UV và tăng độ bền cho công trình.

Cùng với đó, hệ sinh thái Smart Living với bãi đỗ xe thông minh, an ninh đa tầng và quản trị, vận hành bằng AI theo tiêu chuẩn “khách sạn 4.0” mang đến một môi trường sống tinh tế, an toàn và tràn đầy năng lượng hiện đại.

Với vị trí đắc địa, quy mô tầm cỡ và chuẩn sống khác biệt, Phân khu Thịnh Vượng - Dự án Sunshine Sky City không chỉ là tâm điểm mới của khu Nam Sài Gòn, mà còn là biểu tượng cho xu hướng đô thị thông minh, thịnh vượng, đáng sống bậc nhất hiện nay.