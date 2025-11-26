SHB và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vinachem không chỉ mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp đầu ngành, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.

Ngày 25/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, tận dụng tối đa thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy tăng trưởng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Với vị thế là một trong những Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB sẽ cung cấp cho Vinachem và các công ty con, công ty liên kết những giải pháp tài chính toàn diện và linh hoạt như: tín dụng doanh nghiệp, quản trị dòng tiền, tư vấn tài chính, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thông qua hợp tác toàn diện với Vinachem, SHB không chỉ cung cấp đa dạng các sản phẩm và giải pháp tài chính chuyên biệt, mà còn mở rộng hợp tác sâu rộng sang các lĩnh vực phi tài chính trọng yếu. Cụ thể, sự hợp tác này sẽ tập trung vào việc hỗ trợ kết nối thị trường đầu vào và đầu ra trong cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, cùng nhau đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước và quốc tế, hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, qua đó tối ưu hóa thế mạnh và thúc đẩy chiến lược phát triển chung của cả hai bên; góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội và đất nước.

Trong khi đó, với đội ngũ gần 20.000 cán bộ, công nhân viên và mạng lưới 34 đơn vị thành viên trải rộng khắp cả nước, Vinachem sẽ là đối tác quan trọng, đồng hành cùng SHB trong việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và nâng tầm thương hiệu.

Bên cạnh các nội dung hợp tác kinh doanh, SHB và Vinachem cũng cam kết phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào đoàn thể nhằm tăng cường sự gắn bó, thân thiện giữa cán bộ nhân viên hai bên, xây dựng nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài trên cơ sở thấu hiểu và chia sẻ giá trị chung.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vinachem không chỉ là một bản ký kết về mặt thủ tục, mà còn là cam kết lâu dài về sự đồng hành, sẻ chia và cùng phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác này sẽ góp phần tạo ra giá trị lớn hơn không chỉ cho hai bên, mà còn lan tỏa hiệu quả tích cực tới nền kinh tế và cộng đồng”.

Về phía Vinachem, ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch HĐTV tập đoàn khẳng định sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mở ra cơ hội đồng hành lâu dài trên tinh thần bình đẳng, hiệu quả và bền vững. Ông nhấn mạnh, Vinachem – với 56 năm phát triển, đang tích cực tái cơ cấu, chuyển đổi số, hướng tới phát triển xanh và hội nhập quốc tế. Trong quá trình đó, việc hợp tác cùng một ngân hàng có uy tín, năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm sâu rộng như SHB là lựa chọn chiến lược.

Ông Phùng Quang Hiệp đánh giá cao SHB – một định chế tài chính hàng đầu, đã đồng hành cùng nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghiệp và đầu tư – là đối tác tin cậy giúp Vinachem triển khai hiệu quả các giải pháp tài chính, tín dụng, bảo lãnh và quản lý dòng tiền. Ông cho rằng thỏa thuận hợp tác này là “bước đi mang tính đột phá”, giúp hai đơn vị kết nối nguồn lực, tối ưu hóa lợi thế ngành và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Sự hợp tác sẽ mở rộng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ và đẩy nhanh chuyển đổi số, từ đó tạo ra giá trị bền vững và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội chung.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với 56 năm xây dựng và trưởng thành – là trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như hóa chất cơ bản, phân bón, cao su, các sản phẩm chất tẩy rửa hàng tiêu dùng, pin ắc quy, thuốc bảo vệ thực vật... Vinachem xác định giai đoạn 2025-2030 là thời kỳ tăng tốc chuyển đổi số, phát triển xanh, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực nội tại.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và quyết tâm mạnh mẽ của SHB và Vinachem trong việc thúc đẩy hợp tác đa chiều, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển với tiêu chí hoạt động bền vững, an toàn và hiệu quả, SHB đã gặt hái được nhiều thành tựu, để lại dấu ấn, vị thế lớn mạnh trên thị trường tài chính Việt Nam đồng thời từng bước vươn ra thị trường thế giới.

SHB hiện nằm trong TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam xét theo vốn điều lệ; TOP 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng; nằm trong TOP 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng của Tạp chí Mỹ Fortune…, đồng thời là đối tác chiến lược của nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới như IFC, ADB, WB…

Trong những năm qua, SHB tăng cường hợp tác chiến lược, toàn diện, cung cấp các sản phẩm dịch vụ, giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp lớn, trong đó có các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước như: PV Power; Vietnam Airlines; Vinaphone, EVN, Tập đoàn Thép Việt Nam… Thông qua hợp tác, SHB và các bên sẽ cùng cộng hưởng thế mạnh để kiến tạo một hệ sinh thái đối tác chất lượng cao, mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất cho khách hàng.

SHB đang triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm”. SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.