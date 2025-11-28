SeAPremium Golf Master 2025 - Gắn kết tinh hoa, xứng tầm trải nghiệm

Ngày 28/11/2025, giải đấu SeAPremium Golf Master 2025 chính thức diễn ra tại BRG Legend Hill Country Club – một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam.

Là đặc quyền đẳng cấp dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên SeAPremium của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), giải đấu hướng tới kiến tạo không gian kết nối tinh hoa, mang đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp đúng với khát vọng “Mang đến sự hài lòng và dịch vụ khác biệt” của SeABank.

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, SeAPremium Golf Master 2025 – mùa giải thứ ba của chuỗi sự kiện golf độc quyền với chủ đề “Gắn kết tinh hoa - Xứng tầm trải nghiệm” tiếp tục khẳng định chuẩn mực của một sân chơi tinh hoa, mang lại trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng SeAPremium. Được tổ chức tại BRG Legend Hill Country Club – sân golf “twin greens” chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do Nicklaus Design thiết kế với vẻ đẹp độc bản, hòa quyện giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên, giải đấu hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn và những cú swing đầy cảm xúc.

Mang đậm tinh thần cốt lõi “Exclusivity – Đặc quyền và Độc bản”, giải đấu mang đến những đặc quyền “may đo” chuyên biệt, đánh thức mọi giác quan. Golfer tham gia giải đấu sẽ được trải nghiệm kĩ thuật chuyên sâu cùng huấn luyện viên golf quốc tế, đồng thời tận hưởng đặc quyền đẳng cấp 5 sao, bao gồm: quà tặng độc quyền được “cá nhân hóa”; ẩm thực tinh hoa từ bàn tay đầu bếp thượng hạng; trị liệu tái tạo sức mạnh giúp phục hồi năng lượng và cân bằng thể lực - tinh thần sau thi đấu. Đặc biệt, giải golf mang đến trải nghiệm khám phá không gian trưng bày phong cách sống thượng lưu với các thương hiệu thời trang, trang sức và phụ kiện cao cấp - nơi giá trị thẩm mỹ và tinh thần được giao hòa.

Nhằm gia tăng đặc quyền, SeAPremium Golf Master 2025 có cơ cấu giải thưởng ấn tượng với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, nổi bật với 01 xe Honda Accord 2025 cho giải Hole-in-One, cùng hàng loạt phần quà đẳng cấp từ các thương hiệu hàng đầu như: Vietnam Airlines, Học viện Golf Jack Nicklaus, Gốm Chu Đậu, MANCODE by PNJ, Canali, CAO Fine Jewellry, Hapro, Bảo hiểm Bảo Minh…

Trong kỷ nguyên tài chính song hành cùng phong cách sống, SeAPremium Golf Master khẳng định vị thế dẫn đầu của SeABank trong việc mang đến trải nghiệm toàn diện và chuyên biệt cho phân khúc cao cấp SeAPremium, đúng với tinh thần cốt lõi của 3 trụ cột giá trị S.E.A: Stability – nền tảng vững bền cho hành trình tài chính an toàn; Exclusivity – đặc quyền độc bản được “may đo” theo phong cách sống tinh hoa; và Advisory – tư vấn chuyên biệt giúp tối ưu và gia tăng giá trị tài sản bền vững.

SeAPremium Golf Master 2025 – Sự kiện không thể bỏ lỡ của cộng đồng tinh hoa, nơi đặc quyền lên ngôi và đam mê được tôn vinh. Trở thành một phần của hành trình SeAPremium ngay hôm nay để mọi khoảnh khắc tài chính và phong cách sống của bạn đều được nâng tầm.